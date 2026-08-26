Microsoft et HUMAIN annoncent une collaboration stratégique à long terme visant à promouvoir la transformation par l'IA en Arabie saoudite et au-delà

Cette collaboration stratégique à long terme entre Microsoft et HUMAIN a pour objectif d'intégrer la solution ALLAM à l'écosystème Microsoft Foundry et M365 Copilot, aux côtés des Forward Deployed Engineers (FDE) qui assurent le déploiement pratique de l'IA.

RIYAD, Arabie saoudite, 27 août 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, une société PIF proposant des solutions complètes d'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui la première étape importante d'une collaboration stratégique à long terme avec Microsoft.

Tareq Amin, Chief Executive Officer of HUMAIN, and Naim Yazbeck, President, Middle East and Africa, Microsoft (Left to Right)

Dans un premier temps, cette collaboration portera sur deux domaines : travailler à l'intégration des modèles ALLAM d'HUMAIN à l'écosystème d'IA de Microsoft et réunir les experts en IA d'HUMAIN et les Forward Deployed Engineers (FDE) de Microsoft afin de collaborer directement avec les organisations pour faciliter l'identification, le développement et le déploiement de solutions d'IA à forte valeur ajoutée sur l'ensemble des technologies Microsoft.

Cette collaboration s'appuie sur la plateforme d'IA de Microsoft – notamment Microsoft 365 Copilot, Microsoft Foundry et d'autres solutions – ainsi que sur les capacités d'IA d'HUMAIN, notamment ses modèles linguistiques en arabe et ses applications d'IA. Conjointement, les deux entreprises travailleront dans un premier temps à aider les organisations à accélérer l'adoption de l'IA grâce à des fonctionnalités d'IA en langue arabe et à une assistance technique concrète, tout en explorant de nouvelles opportunités pour approfondir leur collaboration dans d'autres domaines au fil du temps.

Les entreprises ont l'intention de proposer ALLAM via Microsoft Foundry, permettant ainsi aux développeurs et aux entreprises d'accéder aux modèles linguistiques arabes d'HUMAIN au sein de l'écosystème d'IA de Microsoft. Les organisations pourraient utiliser ces modèles pour créer, personnaliser et déployer des applications et des agents d'IA conçus pour répondre aux besoins des entreprises arabophones et régionales.

Grâce à Microsoft M365 Copilot, les entreprises pourraient créer des agents spécialisés essentiels à leur activité, tirant parti des capacités d'ALLAM en langue arabe dans les processus de productivité et les flux commerciaux. ALLAM constitue la première étape technologique prévue dans le cadre de cette collaboration et jette les bases d'une coopération plus large entre les capacités d'IA d'HUMAIN et les plateformes de Microsoft.

Dans le cadre de cette collaboration, les experts en IA d'HUMAIN et les Forward Deployed Engineers de Microsoft travailleront aux côtés des équipes et des clients de Microsoft au sein de l'écosystème d'IA de Microsoft. Leur champ d'application ira au-delà d'ALLAM : elles apporteront un soutien technique concret aux organisations qui mettent en œuvre des solutions d'IA sur un large éventail de technologies et d'environnements clients Microsoft.

En collaborant étroitement avec les équipes des clients, les ingénieurs d'HUMAIN et de Microsoft aideront à identifier les cas d'utilisation à forte valeur ajoutée, à intégrer l'IA dans les flux de travail existants, à configurer et optimiser les déploiements, et à accompagner la transition de la phase d'expérimentation vers une mise en œuvre à grande échelle, essentielle à la mission.

Ce modèle de co-ingénierie associe les plateformes d'IA d'entreprise de Microsoft aux compétences d'ingénierie appliquée d'HUMAIN, aidant ainsi les clients à répondre aux exigences opérationnelles, techniques et organisationnelles liées au déploiement de l'IA à grande échelle et à accélérer le passage de l'expérimentation de l'IA à la création d'une réelle valeur commerciale ajoutée.

« Cette collaboration commence par des projets visant à intégrer ALLAM à plusieurs solutions clés d'IA de Microsoft, et ce n'est que le début », déclare Tareq Amin, CEO d'HUMAIN. « Au cours des prochains mois, HUMAIN et Microsoft ont l'intention de proposer un ensemble de fonctionnalités bien plus large, qui permettra aux entreprises d'élargir leurs capacités de développement, de déploiement et de mise à l'échelle de l'IA. » Nous vous donnons rendez-vous au salon LEAP pour découvrir la nouvelle génération d'intégration de l'IA d'entreprise. En associant la plateforme mondiale de Microsoft aux capacités d'IA d'HUMAIN et à son expertise technique sur le terrain, nous créons des solutions concrètes qui aident les entreprises à accélérer l'adoption de l'IA et à générer un impact réel sur leurs activités. Cette annonce n'est qu'un début. »

« L'IA apporte le plus de valeur lorsqu'elle s'intègre dans les activités quotidiennes de l'entreprise », déclare Brad Smith, vice-président du conseil et président de Microsoft . « En associant la plateforme d'IA éprouvée de Microsoft aux capacités d'IA en arabe d'HUMAIN, nous aidons les organisations de toute l'Arabie saoudite à développer des solutions d'IA capables de comprendre la langue et le contexte locaux, tout en répondant aux exigences en matière de sécurité et de gouvernance des clients du secteur privé et du secteur public. »

« Ce qui est passionnant dans cette collaboration, c'est qu'elle rassemble les capacités dont les entreprises ont besoin pour déployer l'IA dans leurs activités du quotidien », déclare Naim Yazbeck, président de Microsoft pour le Moyen-Orient et l'Afrique . « En Arabie saoudite, on constate déjà que le débat passe rapidement des ambitions à la mise en œuvre de l'IA à grande échelle. » « En associant les capacités d'IA en arabe, l'expertise technique de terrain et les outils que les professionnels utilisent au quotidien, les organisations peuvent transformer les opportunités offertes par l'IA en solutions concrètes, tout en développant ici, au Royaume, des capacités pertinentes pour l'ensemble de la région. »

À l'avenir, Microsoft et HUMAIN ont l'intention d'explorer de nouvelles opportunités afin d'approfondir leur collaboration dans d'autres domaines de l'IA, notamment la productivité, les appareils, les modèles et l'infrastructure, ainsi que des initiatives conjointes de commercialisation. Ces domaines s'appuieraient sur la collaboration initiale autour d'ALLAM et des services d'ingénierie déployés sur le terrain, tandis que les entreprises étudieraient comment leurs technologies et leurs capacités respectives peuvent soutenir une adoption responsable de l'IA en Arabie saoudite, ainsi que dans l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Afrique.

À propos d'HUMAIN :

HUMAIN, une société PIF, est une entreprise internationale spécialisée dans l'IA full-stack active dans quatre domaines principaux : centres de données de nouvelle génération ; infrastructures et plateformes cloud hyperperformantes ; modèles d'IA avancés, y compris certains des modèles de langue arabe les plus avancés au monde, développés dans le monde arabe ; et solutions d'IA révolutionnaires combinant une connaissance approfondie du secteur avec une exécution dans le monde réel.

L'offre de bout en bout d'HUMAIN accompagne les organisations des secteurs public et privé, libérant de la valeur dans tous les secteurs, favorisant la transformation numérique et renforçant les capacités par le biais de la collaboration entre l'homme et l'IA. Avec un portefeuille croissant de produits d'IA spécifiques à certains secteurs et une mission centrale axée sur le développement de la propriété intellectuelle et le leadership mondial en matière de talents, HUMAIN est conçu pour la compétitivité internationale et l'excellence technologique.

À propos de Microsoft :

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils activés par l'IA pour offrir des solutions innovantes répondant aux besoins en constante évolution de nos clients. L'entreprise technologique s'est engagée à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'accomplir davantage.

Déclaration prospective

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles. Les résultats réels sont susceptibles d'être considérablement différents en raison de divers risques et incertitudes. HUMAIN ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations.