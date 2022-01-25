Milan Laser Hair Removal 成為美國最大型的激光脫毛公司

內布拉斯加州奧馬哈2022年1月25日 /美通社/ -- Milan Laser Hair Removal 正式成為美國最大型的激光脫毛服務供應商，展望豐盛的一年。這項成就適逢在喬治亞州桑迪斯普林斯的最新據點開業。這所新的服務中心位於 City Springs 的 The Plaza，是這間激光脫毛巨頭的第 165 個據點。

Milan Laser Hair Removal 聯合創辦人兼行政總裁 Shikhar Saxena 醫生說： 「我們很高興獲正式稱為第一！ 雖然發生疫情，但 Milan 在過去兩年仍穩定成長，全賴我們的安全守則、治療成效和顧客的信賴。」

自 2012 年開設以來，Milan Laser 不會在服務過程向客戶推銷任何脫毛療程，與其他醫學美容及激光脫毛服務供應商截然不同。公司的獨家 Unlimited Package™（無限套餐）包括購買的每個身體部位。這項獨特的組合服務為顧客在購買的任何身體部位提供無限次治療。雖然顧客平均在 7 至 10 次治療後，已 95% 沒有生長體毛。這是 Milan Laser 以實惠價格保證每位顧客的治療結果終生有效，而且更無意外成本或額外費用。如果顧客旅行或遷移，其激光脫毛服務套餐會伴隨左右，可以在 Milan Laser 全美各地 165 個（並繼續增加）的據點接受治療。

每位顧客都可獲得度身訂造的治療計劃，達到渴望的永久效果，而且每次治療都以激光脫毛的黃金標準 Candela GentleMax Pro 完成脫毛。這種雙波長激光將 Alexandrite 和 Nd: YAG laser 技術整合到一部機器中，使治療所有膚色變得更容易和安全。此外，內置低溫製冷噴霧劑可保護皮膚，令治療比蜜蠟脫毛更無痛。

Milan Laser 營運總監 Colleen Papek 表示：「我們是全國首屈一指的激光脫毛服務供應商，真是太好。這個行業正在不斷增長，我們相信隨著我們繼續擴展，將會在營業據點數目和顧客滿意度方面保持首位。這是成為這個市場一份子的大好時機。」

Milan Laser Hair Removal 的激光脫毛專家很高興能為以實惠價格，為每位顧客提供光滑皮膚的快樂。這就是為何每位顧客都獲准使用 Milan Laser 提供的經濟實惠、免利息的付款計劃，讓他們可以選擇全額支付或每月低額分期付款。

如欲了解更多關於最新分店和特色或預約免費諮詢，請瀏覽 www.milanlaser.com。

關於 Milan Laser Hair Removal

Milan Laser Hair Removal 在 2012 年由兩位獲得委員會認證的醫療醫生於內布拉斯加州奧瑪哈成立，是美國最大的激光脫毛公司。公司在 23 個州擁有 160 個營業據點，在全美擁有 1,000 多名員工，他們也是頂級僱主。他們只提供脫毛服務，每月進行 3 萬多次激光療程。在安全、無判斷的環境中，Milan Laser 為所有性別和膚色提供了生命長期的結果，而所有治療方法都由訓練有素的醫療專業人員執行。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.milanlaser.com。

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