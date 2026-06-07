MimiSilk marque 12 ans de soins avancés avec le lancement de nouveaux produits et une vente anniversaire

MONROE, N.J. et RANCHO CUCAMONGA, Calif., 7 juin 2026 /PRNewswire/ -- Depuis 12 ans, MimiSilk, la marque d'appareils de beauté à domicile, est restée fidèle à une seule mission : pour faire entrer la technologie des soins personnels de qualité professionnelle dans la vie de tous les jours, en toute sécurité, en douceur et avec efficacité. Pour marquer cette étape, MimiSilk célèbre son 12e anniversaire avec le lancement de deux nouveaux produits et une promotion mondiale d'un mois. Cet anniversaire marque l'investissement continu de la marque pour rendre les soins de la peau avancés plus accessibles aux personnes du monde entier.

MimiSilk's 12th Anniversary Campaign

Deux nouveaux lancements : MimiSilk Masque pour le visage à la Vera et au collagène PDRN

En tête de la gamme anniversaire se trouve MimiSilk Vera RF Sculpt, le dernier appareil de lifting de la peau par radiofréquence à domicile de la marque. Fonctionnant à une fréquence de 6,25 MHz de qualité professionnelle et sans gel, Vera est conçu pour lifter, lisser et raffermir visiblement la peau vieillissante, offrant des résultats de niveau professionnel sans nécessiter de visites en clinique. Contrairement aux appareils RF conventionnels qui nécessitent un gel conducteur pour le traitement, la technologie sans gel de Vera simplifie l'expérience sans compromettre l'efficacité, rendant le resserrement de la peau de qualité professionnelle plus facile à maintenir dans le cadre d'une routine régulière à domicile. Conçu pour fonctionner à la fois comme une solution autonome efficace et comme un complément à long terme aux traitements RF cliniques, Vera représente l'avancée continue de MimiSilk dans la technologie anti-âge accessible.

Parallèlement à Vera, MimiSilk présente le masque de visage au collagène PDRN- un masque hydrogel formulé avec du PDRN, de l'acide hyaluronique 4D et du collagène pour une hydratation en profondeur, une récupération de la barrière cutanée et un renouvellement visible de la peau. Cliniquement associé à la régénération des tissus et à la stimulation du collagène, le PDRN est un ingrédient de plus en plus reconnu dans les milieux professionnels des soins de la peau. En l'incorporant dans un format d'hydrogel à domicile, MimiSilk étend sa philosophie de soins de qualité clinique à sa gamme de soins de la peau. Le masque est particulièrement adapté comme étape de récupération et d'amélioration après les traitements RF et laser, ce qui en fait une combinaison naturelle avec Vera et MimiSilk, l'appareil laser fractionné Iris 1450nm le plus vendu.

12 ans de soins et au-delà

De son appareil phare Iris au nouveau masque pour le visage Vera et PDRN, MimiSilk continue d'étendre son écosystème de soins personnels avancés, fondé sur la conviction qu'un soin de la peau efficace doit être une source d'autonomie, et non une contrainte. Au-delà des appareils de beauté, MimiSilk se développe en un écosystème complet de bien-être personnel, englobant la croissance des cheveux au laser, les soins bucco-dentaires, le bien-être intime et les produits d'aide au sommeil. Alors que la marque entre dans sa 13e année d'existence, MimiSilk continue de se concentrer sur l'accompagnement des personnes à chaque étape de leur parcours de bien-être.

Plus de détails sur la promotion offrant 120 $ de réduction sur l'ensemble du site et sur le lancement de nouveaux produits : Site officiel de MimiSilk

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