MimiSilk feiert 12 Jahre fortschrittliche Pflege mit neuen Produkten und Jubiläumsverkauf

MONROE, N.J. und RANCHO CUCAMONGA, Kalifornien, 7. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Seit 12 Jahren hat sich MimiSilk, die Marke für Schönheitsgeräte für zu Hause, einer einzigen Mission verschrieben: um professionelle Körperpflegetechnologie in den Alltag zu bringen - sicher, sanft und effektiv. Anlässlich dieses Meilensteins feiert MimiSilk sein 12-jähriges Bestehen mit der Einführung von zwei neuen Produkten und einer einmonatigen weltweiten Werbeaktion. Der Jahrestag markiert die kontinuierliche Investition der Marke, um fortschrittliche Hautpflege für Menschen auf der ganzen Welt besser zugänglich zu machen.

MimiSilk's 12th Anniversary Campaign

Zwei Neueinführungen: MimiSilk Vera und PDRN Kollagen Gesichtsmaske

Angeführt wird das Jubiläumsangebot von MimiSilk Vera RF Sculpt, dem neuesten Radiofrequenz-Hautstraffungsgerät der Marke für zu Hause. Vera arbeitet mit einer professionellen 6,25-MHz-Frequenz und einem gelfreien Design und wurde entwickelt, um alternde Haut sichtbar zu straffen, zu glätten und zu festigen und professionelle Ergebnisse zu erzielen, ohne dass ein Klinikbesuch erforderlich ist. Im Gegensatz zu herkömmlichen RF-Geräten, die für die Behandlung ein leitfähiges Gel benötigen, vereinfacht die gelfreie Technologie von Vera das Erlebnis, ohne die Wirksamkeit zu beeinträchtigen, und macht eine professionelle Hautstraffung als Teil einer regelmäßigen Routine zu Hause einfacher. Vera wurde sowohl als effektive Einzellösung als auch als langfristige Ergänzung zu klinischen RF-Behandlungen entwickelt und repräsentiert MimiSilks kontinuierlichen Fortschritt in der zugänglichen Anti-Aging-Technologie.

Neben Vera stellt MimiSilk die PDRN Collagen Face Mask vor - eine Hydrogel-Maske mit PDRN, 4D-Hyaluronsäure und Collagen für tiefe Hydratation, Wiederherstellung der Hautbarriere und sichtbare Hauterneuerung. PDRN wird klinisch mit Geweberegeneration und Kollagenstimulation in Verbindung gebracht und ist ein zunehmend anerkannter Inhaltsstoff in der professionellen Hautpflege. Durch die Integration in ein Hydrogel-Format für den Hausgebrauch erweitert MimiSilk seine Philosophie der klinischen Pflege auf seine Hautpflegeserie. Die Maske eignet sich besonders für die Erholung und Verbesserung nach RF- und Laserbehandlungen, was sie zu einer natürlichen Kombination mit dem meistverkauften Iris 1450nm Fractional Lasergerät von Vera und MimiSilk macht.

12 Jahre Pflege und mehr

Vom Flaggschiff Iris bis zu den neu eingeführten Gesichtsmasken Vera und PDRN baut MimiSilk sein Ökosystem für fortschrittliche Körperpflege weiter aus, das auf der Überzeugung beruht, dass effektive Hautpflege nicht erdrückend, sondern ermutigend sein sollte. Über Schönheitsgeräte hinaus entwickelt sich MimiSilk zu einem kompletten persönlichen Wellness-Ökosystem, das Laser-Haarwuchs, Mundpflege, Wellness im Intimbereich und schlafunterstützende Produkte umfasst. Auch im 13. Jahr des Bestehens der Marke konzentriert sich MimiSilk darauf, Menschen in jeder Phase ihrer Wellness-Reise zu unterstützen.

Weitere Einzelheiten über die Aktion mit 120 $ Rabatt auf das gesamte Angebot und neue Produkteinführungen: MimiSilk offizielle Website

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