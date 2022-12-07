Міністерство цифрової трансформації України та компанія Recorded Future підписали Меморандум про співпрацю

Співпраця у сфері розвідки задля захисту критичної інфраструктури посилить стійкість України та допоможе створити нові продукти

КИЇВ, Україна, та БОСТОН, 7 грудня 2022 р. /PRNewswire/ -- Міністерство цифрової трансформації України та Recorded Future, найбільша розвідувальна компанія у світі у сфері кіберзахисту, оголосили сьогодні про підписання Меморандуму про співпрацю з метою захисту української критичної інфраструктури від воєнної та кіберагресії з боку Російської Федерації, а також створення новітніх продуктів і технологій для захисту критичної інфраструктури у всьому світі.

Україна та Recorded Future мають довгу історію відносин і співробітництва у сфері кібербезпеки та допомоги у захисті української інфраструктури та даних. Оголошена сьогодні співпраця розширить це партнерство, що дасть змогу швидко створювати та впроваджувати рішення на основі розвідданих, покликані захистити Україну у фізичному та кіберпросторі. Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, ноухау, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки, зокрема і тих, що базуються безпосередньо в Україні. Міністерство цифрової трансформації України надасть експертні ресурси, дані та людей.

«Доступ до критичних розвідувальних даних надзвичайно важливий для боротьби із загрозами для критичної інфраструктури, і наша співпраця з Recorded Future здатна радикально покращити наш захист від кібернетичних і фізичних загроз. Співробітництво також призведе до появи продуктів, здатних захистити критичну інфраструктуру в усьому світі, та створення нових технологічних знань та галузей в Україні» — Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України

«Україна воює за вільний світ, і це важливо для Заходу з екзистенційної точки зору. Росія повторює безглузду стратегію ведення війни, що застосовувалася у Сирії та Чечні, — стратегію, спрямовану на знищення цивільної інфраструктури, і Recorded Future докладе максимум зусиль, щоби допомогти України захиститися завдяки нашим розвідданим. Ми дуже чекаємо на спільну працю над цим невідкладним викликом разом із блискучою командою Міністерства цифрової трансформації України, яка має довгу історію креативних інтернет-рішень», — Крістофер Альберг (Christopher Ahlberg), виконавчий директор / співзасновник Recorded Future

Про Recorded Future Recorded Future є найбільшою розвідувально-аналітичною компанією у світі. Кібербезпекова хмара Recorded Future забезпечує вирішення всього комплексу питань, пов'язаних із супротивниками, інфраструктурою та цілями. Поєднуючи постійний і всеосяжний автоматизований збір даних і аналітику з людським аналізом, Recorded Future відтворює картину цифрового ландшафту в реальному часі та дає клієнтам можливість вживати проактивних дій, щоб завадити супротивникам і убезпечити своїх людей, системи та інфраструктуру. Recorded Future зі штаб-квартирою в Бостоні та офісами та співробітниками по всьому світу співпрацює з понад 1500 компаніями та урядовими організаціями у понад 64 країнах. Докладніше див. на recordedfuture.com.

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SOURCE Recorded Future