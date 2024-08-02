Miraval庄园法律纠纷升级：布拉德•皮特、安吉丽娜•朱莉与Stoli Group的纠纷发生新转折，涉及Campari

Tenute del Mondo B.V.的子公司Nouvel LLC已申请强制执行来自Campari America LLC的传票，这是布拉德•皮特与Tenute del Mondo B.V.（Stoli Group的一部分）之间正在进行的法律争端的一部分。

洛杉矶2024年8月2日 /美通社/ -- 曾由好莱坞明星布拉德•皮特和安吉丽娜•朱莉共同拥有的法国著名庄园及品牌Miraval的高调法律战迎来了新进展。 安吉丽娜•朱莉出售给Tenute del Mondo的公司Nouvel LLC已向加利福尼亚州洛杉矶中区高等法院提交了强制执行申请，要求Campari America LLC遵守传票。

要点:

7月29日提交的申请旨在强制非当事方Campari America LLC提供对2023年9月左右Campari与Chateau Miraval签署的分销协议的最知情人士名单及相关文件。

由于布拉德•皮特及其盟友错误地将Nouvel排除在Chateau Miraval之外，Nouvel寻求有关合同条款以及达成协议过程中的谈判信息。 Nouvel还在寻求信息，以说明在布拉德•皮特与Nouvel之间的法律纠纷中，Campari如何获得了全球最成功的玫瑰酒之一的独家分销权。 Nouvel还在进一步寻求有关信息，以证实Campari是否参与了布拉德•皮特掠夺Chateau Miraval资产和价值的计划。

纠纷集中在Miraval庄园的所有权和运营权，Miraval庄园是酒类行业中一家极为抢手的资产和品牌。

Tenute del Mondo B.V.隶属于Stoli Group，从安吉丽娜•朱莉手中收购了Nouvel LLC，目前卷入了与布拉德•皮特的法律诉讼中。

背景:

Miraval以其精美的葡萄酒和田园诗般的庄园而闻名，自其共同所有者分道扬镳以来，始终是争议的焦点。 最新的法律举措旨在揭示可能影响这场高风险争端结果的额外信息。

关于Miraval:

Miraval庄园位于法国普罗旺斯市中心，以其屡获殊荣的葡萄酒和风景如画的葡萄园而闻名。 该品牌将奢华、传统和现代融为一体，令全球葡萄酒爱好者和鉴赏家趋之若鹜。

关于Stoli Group:

Stoli Group成立于1990年代末，隶属于SPI Group，拥有一系列引人钦羡的超高端烈酒、葡萄酒和非酒精饮料。 该集团是这些品牌在全球范围内的生产、管理和分销领导者。

公司总部位于卢森堡，在阿根廷、拉脱维亚、西班牙、墨西哥、英国和美国拥有自己的和附属的生产设施，这些设施的历史可以追溯到上世纪初。

该公司以其旗舰品牌Stoli®伏特加而闻名，吸引了全球高端消费群体。 Stoli Group的核心产品包括多个标志性品牌，其中包括elit®伏特加、Bayou®朗姆、Kentucky Owl®、Wiseman®、Cenote®龙舌兰、Se Busca®梅斯卡尔酒和Tulchan®金酒。 Stoli Group遍布全球176个市场，与300家分销商合作。

在葡萄酒产品组合中，Stoli Group的Tenute del Mondo部门包括诸如Achaval Ferrer®（阿根廷）和Arínzano®（西班牙）在内的知名品牌，同时在Tenute Di Toscana Company旗下的Super-Tuscan Ornellaia、Masseto、Luce和CastelGiocondo拥有合资企业。 2021年标志着集团的重要里程碑，Tenute del Mondo完成了对Nouvel的收购，该公司持有Chateau Miraval及其品牌家族（包括Miraval®、Muse®、Studio®和Fleur de Miraval®）50%的股份。

2023年，Stoli Group投资了The Pathfinder® Hemp and Root，开创了发酵和蒸馏非酒精饮料的领域。

www.stoli-group.com

Stoli Group (USA) LLC