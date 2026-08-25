Mistral y HUMAIN se unen para impulsar la IA soberana en Arabia Saudita y en la región

- Mistral y HUMAIN anuncian una colaboración estratégica para impulsar la IA soberana en Arabia Saudita y en la región

RIAD, Arabia Saudita, 25 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mistral y HUMAIN han dado a conocer hoy una colaboración estratégica que abarca infraestructura de IA, desarrollo de modelos avanzados y el despliegue de soluciones de IA en Arabia Saudita y en toda la región. De forma conjunta, las empresas impulsarán el desarrollo y la localización de modelos avanzados de IA, centrándose inicialmente en la ciberseguridad y el reconocimiento de voz. Asimismo, planean desarrollar modelos de vanguardia con un alto rendimiento en árabe para proporcionar soporte a la región en general. Esta colaboración representa una inversión de cientos de millones de euros. Como parte de la colaboración, Mistral explorará el uso de la infraestructura de centros de datos de HUMAIN para satisfacer la creciente demanda local de computación. HUMAIN y Mistral también planean desarrollar una estrategia conjunta de comercialización en Arabia Saudita, enfocada en ofrecer soluciones avanzadas de IA a sectores regulados.

Humain x Mistral

Esta colaboración está diseñada para satisfacer la creciente demanda de IA soberana: una IA que mantiene los datos, la inteligencia, la capacidad de procesamiento y las operaciones bajo el control del cliente. Esto significa que los datos pueden permanecer dentro de los límites definidos por el cliente, los modelos pueden adaptarse y ser propiedad de la IA con ponderaciones abiertas, el entrenamiento y la inferencia pueden ejecutarse en la infraestructura y en las jurisdicciones que el cliente elija, y los sistemas de IA pueden implementarse, gobernarse, supervisarse y mejorarse con el tiempo sin ceder el control del ciclo de aprendizaje a una plataforma externa. Esto es especialmente importante en los servicios financieros, la manufactura, las telecomunicaciones, la ciberseguridad y el sector público, donde la seguridad, el cumplimiento normativo, la resiliencia y la autonomía operativa son imprescindibles.

Esta colaboración es también un reflejo del cambio más amplio en la adopción global de la IA, a través de alianzas que combinan infraestructura local, conocimiento del mercado y capacidades soberanas de IA. Mistral y HUMAIN consideran que impulsar la innovación en IA en la región requiere tanto la capacidad de procesamiento necesaria para satisfacer la demanda a lo largo del tiempo como modelos de IA abiertos y personalizables que permitan a las organizaciones innovar según sus propias necesidades. Esta colaboración respaldará la innovación, el rendimiento, el control de costes y la soberanía operativa de la IA a largo plazo.

Acerca de HUMAIN

HUMAIN, una empresa de PIF, es una compañía global de inteligencia artificial que ofrece capacidades de IA integrales en cuatro áreas principales: centros de datos de próxima generación; infraestructura de hiperrendimiento y plataformas en la nube; modelos avanzados de IA, incluidos algunos de los modelos de lenguaje árabe más avanzados del mundo desarrollados en el mundo árabe; y soluciones transformadoras de IA que combinan un profundo conocimiento del sector con una ejecución en el mundo real.

El modelo integral de HUMAIN beneficia tanto a organizaciones del sector público como del privado, generando valor en diversos sectores, impulsando la transformación digital y fortaleciendo capacidades mediante la colaboración entre humanos e IA. Con una cartera creciente de productos de IA específicos para cada sector y una misión fundamental centrada en el desarrollo de propiedad intelectual y el liderazgo global en talento, HUMAIN está diseñada para la competitividad internacional y la excelencia tecnológica.

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Acerca de MISTRAL

Mistral es una empresa pionera en inteligencia artificial generativa, que proporciona al mundo las herramientas para desarrollar y beneficiarse de la tecnología más transformadora de nuestro tiempo. La compañía democratiza la IA mediante modelos, productos y soluciones de código abierto de alto rendimiento, optimizados y de vanguardia, así como una infraestructura integral con Mistral Compute. Con sede en Francia e independiente, Mistral defiende un enfoque tecnológico descentralizado y transparente, con una sólida presencia global en Estados Unidos, Reino Unido y Singapur.

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Declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y suposiciones actuales. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente debido a diversos riesgos e incertidumbres y a acuerdos comerciales posteriores. HUMAIN no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones.

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