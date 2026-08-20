Mitrade ernennt Timur Konsky zum EU-CEO, um die europäische Expansion im Privatkundengeschäft zu leiten, während das weltweite Handelsvolumen der Gruppe um 148 % steigt

LIMASSOL, Zypern, 20. August 2026 /PRNewswire/ -- Mitrade EU Ltd hat Timur Konsky zum CEO ernannt, um die nächste Wachstumsphase im europäischen Privatkundenhandel voranzutreiben und dabei auf der Dynamik der gesamten Mitrade Group aufzubauen. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 stieg die Zahl der aktiven Handelskunden der Gruppe um mehr als die Hälfte, während das Gesamtvolumen der gehandelten Lots im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2025 um 148,4 % zunahm.

Konsky verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Fintech-Bereich auf den europäischen Märkten, die von der Produktentwicklung über das Marketing bis hin zu Führungsaufgaben bei regulierten Brokerhäusern reicht. Im Mittelpunkt seiner Führungsphilosophie steht die enge Einbindung in das Tagesgeschäft und die Nutzung von Erkenntnissen aus erster Hand der Produkt-, Compliance- und Kundenteams, insbesondere auf den europäischen Märkten, wo sich das Handelsverhalten und die Erwartungen von Land zu Land unterscheiden.

Europäische Entscheidungsträger streben danach, die Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten zu erweitern und gleichzeitig einen starken Anlegerschutz zu gewährleisten. Gleichzeitig sehen sich Unternehmen, die komplexe Produkte wie CFDs anbieten, einer zunehmenden Überprüfung hinsichtlich der Art und Weise ausgesetzt, wie diese Produkte an Privatkunden vertrieben werden. Im Rahmen einer gemeinsamen Aufsichtsmaßnahme 2026 wird die CySEC Interessenkonflikte im Zusammenhang mit digitalen Plattformen, der Vergütung von Mitarbeitern und dem Vertrieb von Anlageprodukten untersuchen. Diese Überprüfung verwandelt die Kundenorientierung von einem Marketingversprechen in einen operativen Test.

„‚Trader-zentriert' ist einer der am häufigsten überstrapazierten Begriffe im Broker-Marketing. Diese Aussage hat nur dann Gewicht, wenn ein wachsendes Unternehmen weiterhin versteht, was Trader brauchen, und darauf reagieren kann. Europa mag zwar einen gemeinsamen Rechtsrahmen haben, ist aber kein einheitlicher Privatkundenmarkt. Jedes Land hat seine eigene Marktdynamik, Handelsgewohnheiten, Produktpräferenzen und Erwartungen in Bezug auf Preisgestaltung, Support und Glaubwürdigkeit", sagte Timur Konsky, CEO von Mitrade EU Ltd.

„Bei Mitrade EU bedeutet das, einen direkten Feedback-Kreislauf zwischen den Tradern und den Teams aufrechtzuerhalten, die das Produkt gestalten, diese Erkenntnisse zu nutzen, um uns Markt für Markt anzupassen, und das Produkt für sich selbst sprechen zu lassen. Größe bringt auch Verantwortung mit sich. Die Realität ist, dass 80 % der Privatanlegerkonten beim Handel mit CFDs bei uns Geld verlieren. Diese Risikowarnung ist vorgeschrieben, aber verantwortungsvolle Kommunikation sollte über eine bloße Offenlegung hinausgehen. Das bedeutet, bereit zu sein, den Tradern auch das zu sagen, was sie vielleicht nicht hören wollen. Dass Risikomanagement-Tools ihre Grenzen haben, dass Verluste die Erwartungen übersteigen können und dass nicht jede Marktlage oder jedes Produkt für jeden Trader geeignet ist. Letztendlich sollte Wachstum niemals vom grundlegenden Zweck eines Brokers ablenken: zu verstehen, was Trader brauchen, und ein Erlebnis rund um diese Bedürfnisse zu schaffen."

Aufbauend auf dem rasanten globalen Wachstum der Gruppe und ihrer etablierten internationalen Präsenz wird Mitrade EU bei seiner Expansion in ganz Europa zunächst Deutschland in den Fokus rücken. Das Feedback über die gesamte deutsche Kundenerfahrung hinweg – von der Kundengewinnung über Kosteninformationen bis hin zur Plattformnutzung, zum Risikomanagement und zum Support – wird als Leitfaden für lokale Produktentscheidungen dienen und die Expansion des Unternehmens in andere europäische Märkte beeinflussen.

Informationen zu Mitrade

Mitrade ist eine CFD-Handelsplattform, die in zugelassenen EWR-Märkten über Mitrade EU Limited, eine von der CySEC zugelassene Wertpapierfirma (CIF438/23), tätig ist. Andere Unternehmen innerhalb der internationalen Gruppe werden von der ASIC (AFSL398528), der CIMA (SIB1612446), der FSCA (FSP54842), der FSC (GB20025791) und der CMA (20200000397) reguliert.

Weltweit verbindet die Marke mehr als 7 Millionen Trader mit über 1.000 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe, Aktien, ETFs und mehr. Die Plattform ist darauf ausgelegt, eine schnelle Ausführung, flexible Hebelwirkung, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive Benutzeroberfläche zu bieten, die auf verschiedenen Geräten zugänglich ist.

Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80 % der Privatanleger verlieren Geld, wenn sie bei diesem Anbieter mit CFDs handeln. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko eines Kapitalverlusts einzugehen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.mitrade.eu.