MoEngage übernimmt Aampe, um B2C-Marketingteams eine agentenbasierte 1:1-Entscheidungsfindung zu ermöglichen

Mit dieser Übernahme verwirklicht MoEngage seine Vision einer agentenbasierten Customer-Engagement-Plattform

LONDON, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, die Plattform für agentenbasierte Kundenbindung, der weltweit mehr als 1.350 Verbrauchermarken vertrauen, gab heute die Übernahme des in San Francisco ansässigen Unternehmens Aampe bekannt, eines Anbieters von KI-Infrastruktur, der für jeden einzelnen Kunden einer Marke einen eigenen, autonomen KI-Agenten bereitstellt.

Die Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg von MoEngage zu einem weltweit führenden SaaS-Anbieter dar. Dadurch wird die Engine für verstärktes Lernen von Aampe nativ in MoEngage integriert, wodurch die erste Engagement-Plattform entsteht, auf der Workflow-Agenten für Marketingfachleute und Entscheidungsagenten, die für jeden einzelnen Nutzer agieren, aus einem einzigen, einheitlichen System heraus arbeiten und so echte 1:1-Personalisierung in großem Maßstab ermöglichen.

Die meisten Bemühungen um Personalisierung stoßen irgendwann an ihre Grenzen. Mit steigenden Anforderungen wachsen auch die Segmente, Customer Journeys, Experimente und Ressourcen, die zu deren Verwaltung erforderlich sind. Die meisten Entscheidungshilfetools beginnen bei jeder neuen Initiative oft bei Null, was die Teams dazu zwingt, den Kontext immer wieder neu aufzubauen, anstatt auf früheren Erkenntnissen aufzubauen.

Mit seiner wachsenden Präsenz auf dem europäischen Markt hat sich MoEngage zu einem zuverlässigen Partner im Bereich Kundenbindung für Konsumgütermarken entwickelt, die sich mit immer strengeren Datenschutzbestimmungen und steigenden Kundenerwartungen hinsichtlich der Relevanz auseinandersetzen müssen. Die datenschutzorientierte Architektur von Aampe, die keine personenbezogenen Daten speichert und auf anonymisierten Verhaltensmustern basiert, steht im Einklang mit den Grundsätzen der Datenminimierung, die den Kern der weltweiten Datenschutzvorschriften bilden, und ermöglicht eine Personalisierung auf individueller Ebene, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu beeinträchtigen. MoEngage baut seine Präsenz in wichtigen Märkten weltweit weiter aus und unterstützt Konsumgütermarken dabei, personalisierte Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu realisieren.

„Jeder Marketingfachmann möchte für jeden einzelnen Nutzer im richtigen Moment mit der richtigen Botschaft präsent sein. Die Herausforderung lag nie im Ehrgeiz, sondern in der Infrastruktur", sagte Raviteja Dodda, Mitbegründer und CEO von MoEngage. „Aampe hat etwas geschaffen, was der Rest des Marktes noch nicht geschafft hat: ein System, das Inhalte, Zeitpunkt, Kanal und Häufigkeit auf individueller Ebene kontinuierlich gemeinsam optimiert. Ebenso beeindruckt hat mich das Team hinter dieser Technologie. Paul, Schaun, Sami und das gesamte Aampe-Team bringen eine seltene Kombination aus fundierter Forschung und präziser Umsetzung in die Lösung eines der schwierigsten Probleme im Marketing ein. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft des agentischen Marketings, und wir freuen uns sehr, dass sie dies gemeinsam mit uns tun."

Während MoEngage über seine Merlin-AI-Plattform massiv in KI-gestützte Marketing-Workflows investiert hat, bringt Aampe hochspezialisierte Fähigkeiten zur agentenbasierten Entscheidungsfindung mit, die sich bereits bei einigen der weltweit anspruchsvollsten Verbrauchermarken bewährt haben. Jeder Mitarbeiter entscheidet selbst, was er sagt, wann er es sagt, wie oft und über welchen Kanal, um die richtige Botschaft für die jeweilige Person zu formulieren und aus jedem Ergebnis zu lernen. Die Marketingverantwortlichen legen die Inhalte, Ziele und Rahmenbedingungen fest; die Agenten kümmern sich um den Rest, wobei jede getroffene Entscheidung vollständig transparent ist.

„Wir haben Aampe auf der Grundlage einer Überzeugung gegründet: Ein Agent pro Nutzer, nicht ein Modell pro Segment", sagte Paul Meinshausen, Mitbegründer und CEO von Aampe. „Ein nutzerbasierter Agent entwickelt ein beständiges und sich kontinuierlich weiterentwickelndes Verständnis für jeden einzelnen Kunden, dessen Gewohnheiten, dessen Inhaltspräferenzen und dafür, was ihn tatsächlich zum Handeln bewegt. Und da er eher Bedeutungszusammenhänge als bestimmte Botschaften lernt, fließt alles, was er weiß, in die nächste Interaktion ein; nichts beginnt bei Null. MoEngage bietet uns die Infrastruktur, die Kanalabdeckung und die Kundenbeziehungen, um dies für jede Marke zur Regel und nicht zur Ausnahme zu machen."

Im Rahmen der Übernahme wird das Gründerteam von Aampe – Paul Meinshausen, Schaun Wheeler und Sami Abboud – zu MoEngage wechseln, um dort die „Agentic Decisioning"-Initiativen zu leiten. Die bestehenden Kunden von Aampe werden weiterhin ohne Unterbrechung betreut und profitieren von den zusätzlichen Ressourcen in den Bereichen Entwicklung, Datenwissenschaft und Kundensupport, die MoEngage bereitstellt.

Die Agenten von Aampe sind bei führenden Verbrauchermarken im Einsatz, darunter Taxfix, ZenBusiness, Grab und Swiggy. In großem Maßstab betreibt die Plattform Hunderte Millionen dedizierter KI-Agenten und verarbeitet jede Woche mehr als 200 Milliarden Entscheidungen.

Taxfix, Europas führende KI-Plattform für digitales Steuermanagement, hat eine agentenbasierte Infrastruktur eingeführt, bei der jedem Nutzer ein eigener KI-Agent zugewiesen wird, anstatt auf Segmente und statische Abläufe zurückzugreifen.

„Wir haben Aampe parallel zu einem regelbasierten CRM-System eingesetzt, an dem wir vier Jahre lang gearbeitet hatten. Aampe übertraf dieses System um 50 %, erzielte im Vergleich zu einer globalen Kontrollgruppe einen Umsatzanstieg von 40 % und erreichte bereits nach dreißig Tagen die Gewinnschwelle. Als ich die Gesamtkosten für den Betrieb von Aampe mit unseren Werbeausgaben verglich, die wir aufwenden mussten, um das gleiche Verhalten bei Stammkunden zu erzielen, war Aampe 120- bis 150-mal effizienter", sagte Alex Beresford, Chief Growth Officer bei Taxfix.

Die Übernahme ermöglicht das, was MoEngage als „Start Anywhere"-Ansatz bezeichnet. B2C-Marken können die nutzerbezogenen Agenten von Aampe nahtlos in ihre bestehende Plattform für Kundenbindung oder Marketingautomatisierung integrieren; MoEngage-Kunden erhalten Aampe nativ, ohne irgendetwas umstellen zu müssen. So oder so: Die agentische Entscheidungsfindung auf individueller Ebene wird für jede Marke zugänglich.

Zudem werden die KI-Labore beider Unternehmen unter einem gemeinsamen Schwerpunkt vereint: dem Aufbau der nächsten Generation des agentenbasierten Marketings. Dadurch erhält das Forschungsteam von Aampe Zugriff auf produktionsrelevante Daten aus dem gesamten globalen Kundenstamm von MoEngage, um bereits bewährte Ansätze weiter voranzutreiben.

Informationen zu Aampe

Aampe wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco; das Team ist vollständig verteilt auf 14 Länder. Das Unternehmen wurde von drei Wissenschaftlern gegründet: Paul Meinshausen (CEO), Schaun Wheeler (Chief Scientist) und Sami Abboud (CTO). Die Infrastruktur von Aampe für das verstärkende Lernen, die Thompson-Sampling- und Multi-Armed-Bandit-Algorithmen sowie kausale Inferenz auf Einzelbenutzerebene umfasst, wird weltweit von führenden Verbrauchermarken in den Bereichen Fintech, Essenslieferung, Reisen, Medien und E-Commerce im Produktivbetrieb eingesetzt und unterstützt diese dabei, ihre Personalisierung zu optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter aampe.com

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine Agentic-Plattform für Kundenbindung, auf die über 1.350 globale Verbrauchermarken vertrauen, darunter Farfetch, Kayak, SoundCloud, Domino's und die Deutsche Telekom. Die Plattform vereint umfassende Kundenanalysen, agentengestützte Marketing-Workflows mithilfe ihrer Merlin-KI-Agenten sowie die Omnichannel-Koordination über verschiedene Kommunikationskanäle und Oberflächen hinweg und unterstützt so Marketing- und Produktteams dabei, in jedem Umfang ein persönliches Kundenerlebnis zu schaffen. MoEngage ist weltweit mit 15 Niederlassungen in Nordamerika, EMEA und Asien vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter moengage.com und.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2815704/6011082/MoEngage_Logo.jpg