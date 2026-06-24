MoEngage acquiert Aampe pour assurer aux équipes marketing B2C une prise de décision agentique personnalisée (1:1)

Cette acquisition concrétise la vision de MoEngage d'une plateforme agentique d'engagement client.

LONDRES, 25 juin 2026 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plateforme d'engagement client agentique à laquelle font confiance plus de 1 350 marques grand public à travers le monde, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Aampe, une société d'infrastructure d'IA basée à San Francisco qui met à disposition un agent IA dédié et autonome pour chaque client d'une marque.

Cette acquisition marque une étape importante dans le parcours de MoEngage en tant que leader mondial du SaaS. Elle intègre le moteur d'apprentissage par renforcement en natif d'Aampe dans MoEngage, donnant ainsi la première plateforme d'engagement dans laquelle les agents de workflows destinés aux spécialistes du marketing et les agents de prise de décision agissant pour le compte de chaque utilisateur opèrent à partir d'un système unique et unifié, offrant une véritable personnalisation 1:1 à grande échelle.

La plupart des initiatives de personnalisation finissent par atteindre leurs limites. Au fur et à mesure de l'augmentation des demandes, le nombre de segments, les parcours, les expériences et les ressources nécessaires à leur gestion augmente également. La plupart des outils d'aide à la décision repartent souvent de zéro à chaque nouvelle initiative, ce qui oblige les équipes à redéfinir inlassablement le contexte au lieu de s'appuyer sur leurs acquis.

Grâce à sa présence croissante sur le marché européen, MoEngage est devenu un partenaire responsable de confiance pour les marques grand public, qui doivent composer avec des réglementations de plus en plus strictes en matière de protection des données et les attentes croissantes des clients en matière de pertinence. L'architecture d'Aampe, axée sur la protection de la vie privée, qui ne stocke aucune donnée permettant d'identifier une personne et qui s'appuie sur des modèles comportementaux anonymisés, satisfait aux principes de minimisation des données qui sont au cœur des réglementations mondiales en matière de protection de la vie privée. Elle permet ainsi une personnalisation au niveau individuel sans compromettre la vie privée des utilisateurs. MoEngage poursuit son développement sur les principaux marchés mondiaux, aidant ainsi les marques grand public à proposer une expérience client personnalisée à grande échelle.

« Tout professionnel du marketing souhaite délivrer le message adapté à chaque utilisateur au bon moment. » « Cela n'a jamais été une question d'ambition, mais bien d'infrastructure », a déclaré Raviteja Dodda, cofondateur et PDG de MoEngage. « Aampe a mis au point quelque chose qui reste encore hors de portée du reste du marché : un système qui optimise en permanence, de manière conjointe, le contenu, le moment, le canal et la fréquence au niveau individuel. Ce qui m'a tout autant impressionné, c'est l'équipe à l'origine de cette technologie. Paul, Schaun, Sami et toute l'équipe d'Aampe combinent magistralement profondeur dans la recherche et rigueur dans la mise en œuvre pour s'attaquer à l'un des problèmes les plus complexes du marketing. Ensemble, nous construisons l'avenir du marketing agentique, et nous sommes ravis qu'ils participent à cette aventure à nos côtés. »

Alors que MoEngage a investi massivement dans des workflows marketing basés sur l'IA via sa plateforme Merlin AI, Aampe apporte une capacité de prise de décision agentique hautement spécialisée qui a déjà fait ses preuves auprès de certaines des marques grand public les plus sophistiquées au monde. Chaque agent décide quoi dire, quand le dire, à quelle fréquence et sur quel canal, en adaptant son message à chaque interlocuteur et en apprenant de chaque résultat. Les responsables marketing définissent le contenu, les objectifs et les lignes directrices. Les agents s'occupent du reste, en garantissant une transparence totale sur chaque décision prise.

« Aampe s'appuie sur une conviction forte : un agent par utilisateur, et non un modèle par segment », a déclaré Paul Meinshausen, cofondateur et PDG d'Aampe. « Un agent dédié à chaque utilisateur permet d'avoir une approche durable et évolutive de chaque client, de ses habitudes, de ses préférences en matière de contenu et de ce qui le pousse réellement à agir. Et comme il s'appuie sur le sens plutôt que sur des messages spécifiques, tout ce qu'il a appris est repris lors de l'interaction suivante. En d'autres termes, il ne repart jamais de zéro. MoEngage nous apporte l'infrastructure, la couverture des canaux et les relations clients nécessaires pour que cela devienne la norme, et non plus l'exception, pour toutes les marques. »

Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe fondatrice d'Aampe (Paul Meinshausen, Schaun Wheeler et Sami Abboud) rejoindra MoEngage pour diriger ses initiatives en matière de prise de décision agentique . Les clients actuels d'Aampe continueront d'être servis sans interruption et bénéficieront des ressources supplémentaires en ingénierie, en science des données et en assistance client mises à disposition par MoEngage.

Les agents d'Aampe interviennent auprès de grandes marques grand public, notamment Taxfix, ZenBusiness, Grab et Swiggy. À grande échelle, la plateforme exploite des centaines de millions d'agents IA dédiés et traite plus de 200 milliards de décisions chaque semaine.

Taxfix, la première plateforme européenne d'IA dédiée à la gestion fiscale numérique, a déployé une infrastructure agentique, en mettant à disposition un agent IA par utilisateur plutôt que de s'appuyer sur des segments et des flux statiques.

« Nous avons testé Aampe en parallèle avec un système CRM basé sur des règles que nous avions perfectionné au fil de quatre années. Aampe a dépassé cet objectif de 50 %, a enregistré une hausse de 40 % de son chiffre d'affaires par rapport à un groupe de référence mondial et a atteint le seuil de rentabilité en trente jours. Lorsque j'ai comparé le coût global d'utilisation d'Aampe à nos dépenses en publicité pour obtenir le même taux de fidélisation de la clientèle, Aampe s'est révélé 120 à 150 fois plus efficace », a déclaré Alex Beresford, directeur de la croissance chez Taxfix.

Cette acquisition permet de mettre en œuvre ce que MoEngage appelle l'approche « Start Anywhere ». Les marques B2C peuvent intégrer les agents par utilisateur d'Aampe à leur plateforme existante d'engagement client ou d'automatisation marketing sans aucune interruption. Les clients de MoEngage bénéficient d'Aampe de manière native, sans rien changer. Quoi qu'il en soit, la prise de décision autonome au niveau individuel devient accessible à toutes les marques.

Cette initiative regroupe également les laboratoires d'IA des deux entreprises autour d'un objectif commun : développer la prochaine génération de marketing agentique, en fournissant à l'équipe de recherche d'Aampe un contexte à l'échelle de la production couvrant l'ensemble de la clientèle mondiale de MoEngage, afin d'accélérer la mise en œuvre des solutions qui ont déjà fait leurs preuves.

À propos d'Aampe

Fondée en 2020, la société Aampe a son siège social à San Francisco et dispose d'une équipe virtuelle dont les membres sont répartis dans 14 pays. La société a été fondée par trois scientifiques : Paul Meinshausen (PDG), Schaun Wheeler (Directeur scientifique) et Sami Abboud (Directeur technique). L'infrastructure d'apprentissage par renforcement d'Aampe, qui intègre les algorithmes de Thompson Sampling et les algorithmes de bandit multibras, ainsi qu'une inférence causale au niveau de chaque utilisateur, est actuellement déployée chez les plus grandes marques grand public dans les secteurs de la fintech, de la livraison de repas, du voyage, des médias et du commerce électronique à l'échelle mondiale, les aidant ainsi à renforcer leur personnalisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur aampe.com

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme agentique d'engagement client reconnue par plus de 1 350 marques grand public dans le monde, dont Farfetch, Kayak, SoundCloud, Domino's et Deutsche Telekom. La plateforme combine une analyse approfondie des clients, des flux de travail marketing agentiques grâce à ses Merlin AI Agents et une orchestration omnicanale entre la messagerie et les surfaces, aidant les équipes marketing et de produits à offrir des expériences personnelles à toute échelle. MoEngage est présent au niveau international et compte 15 bureaux répartis en Amérique du Nord, dans la région EMEA et en Asie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur moengage.com.

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