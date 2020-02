Moonbug esittelee alkuperäisen sarjan "Mia's Magic Playground" ensi-illan NENT Groupin Viaplaylla

Laajentaa sisältökumppanuutta NENT Groupin kanssa Pohjoismaiden alueella;

Lisää viisi "Little Baby Bum" esityksen kautta Viaplaylle

LONTOO, 27. helmikuuta, 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug , globaali viihdeyhtiö, joka kehittää ja jakelee hauskoja ja turvallisia sisältöjä lapsille, ilmoitti tänään, että alkuperäinen sarja Mia's Magic Playground, Little Baby Bum erilaistunut tarinakokonaisuus, on nyt saatavana Viaplayssa, Nordic Entertainment Groupin (NENT Group) suoratoistopalvelussa.

Ensimmäinen kausi, jonka ensi-ilta oli 21. helmikuuta, 2020, seuraa Little Baby Bum -hahmoa Miaa ja hänen kahta parasta ystäväänsä, Oskaria ja Tillietä, heidän leikkimaailmansa läpi. Kukin jakso on seitsemän minuutin pituinen ja kohdentuu yleisöihin, jotka ovat iältään 4-6 vuotiaita. Ohjelma on saatavana kaikilla pohjoismaisilla kielillä ja animaatiot toteutettiin paikallisesti, tuottaen hahmoille ainutlaatuisen pohjoismaisen tunteen.

Lisäksi, Moonbug on julkaissut viisi kautta sen suositusta Little Baby Bum -sarjasta Viaplaylla. Tuloksena, lapset ja perheet Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa voivat nauttia 301 hauskasta, vuorovaikutteisesta lastenlaulusta, jotka tukevat sosiaalisia taitoja ja simuloivat sanastoa ja muistia, kaikki heidän omalla kielellään.

"Olemme hyvin otettuja voidessamme laajentaa sisältöämme Pohjoismaiden alueelle tämän strategisen kumppanuuden välityksellä NENT Groupin kanssa ja heidän Viaplay-suoratoistopalveluaan varten," totesi Nicolas Eglau, Moonbugin EMEA:n johtaja. "On tärkeää, että lapset kokevat, että he voivat kasvaa tuotemerkkiemme kanssa ja meillä on ilo herättää Mian tarina elämään kahden esityksen välityksellä."

"Mia ja ystävät Little Baby Bum -sisällöstä ovat kaikkien välittömimmin tunnistettavia hahmoja kokonaiselle nuoren sukupolven katselijaryhmälle läpi maailman. Tuomme tämän globaalin ilmiön Viaplaylle ja teemme siitä vieläkin lähestyttävämmän tuotannoilla jokaisella pohjoismaisella kielellä, kaikki yhteistyössä Moonbugin johtavan paikallisen animaatiostudion kanssa varmistaen kyseisen pohjoismaisen tunteen. Lapset kasvavat suoratoiston parissa, aivan kuten NENT Groupin muut lastensarjat, Mia's Magic Playground tarjoaa ilahduttavan yhdistelmän viihdettä ja koulutusta," totesi Filippa Wallestam, NENT Groupin varatoimitusjohtaja viihteen osalta ja sisällön päällikkö, NENT Groupin lehdistötiedotteessa 14. lokakuuta, 2019.

Moonbug aloittaa Mia's Magic Playground -sisällön globaalin jakelun, jotta uudet yleisöt voivat upottaa itsensä tähän mielikuvitukselliseen ja leikkisään maailmaan.

Saadaksesi lisätietoja Moonbugista, vieraile sivustolla https://www.moonbug.com/.

Tietoja Moonbugista

Moonbug palkittu globaali viihdeyhtiö, joka toimittaa hauskoja ja turvallisia sisältöjä lapsille. Moonbug hankkii, luo ja jakelee sisältöjä esikouluikäisille lapsille. Yhtiö, joka on yksi suurimpia digital kids IP -omistajia maailmassa, perustettiin yhdessä mediaveteraanien René Rechtman, toimitusjohtaja ja John Robson, operatiivinen päällikkö, toimesta, pääkonttorien ollessa Lontoossa ja Los Angelesissa.

Moonbugin IP sisältää globaaleja sensaatioita, kuten Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage ja useita muita. Moonbug ohjelmat ovat saatavina globaaleilla alustoilla, kuten YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video ja useat muut.

Tietoja NENT Groupista

Nordic Entertainment Group AB (julk.) (NENT Group) on Pohjoismaiden alueen johtava viihdetoimittaja. Tuomme viihdettä miljoonille ihmisille päivittäin suoratoistopalvelujemme, TV-kanaviemme ja radio-asemiemme välityksellä ja tuotantoyhtiömme luovat sisältöjä, jotka koetaan ympäri maailman. Teemme elämästä viihteellisempää kertomalla tarinoita, koskettamalla ihmisten elämää ja laajentamalla maailmoja - live-urheilusta, elokuvista ja sarjoista musiikkiin ja alkuperäisesityksiin. Pääkonttorin ollessa Tukholmassa, NENT Group on listattu Nasdaqissa Tukholmassa (`NENT A' ja `NENT B').

