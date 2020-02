Moonbug har premiere for originalserien «Mias magiske verden» på NENT Groups Viaplay

Dette utvider innholdspartnerskapet med NENT Group i Norden.

Fem sesonger med «Little Baby Bum» legges til på Viaplay.

LONDON, 26. feb. 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug, et globalt underholdningsselskap som utvikler og distribuerer underholdende og trygt innhold for barn og unge, kunngjorde i dag at den originale serien Mias magiske verden, som er en spin-off av Little Baby Bum, nå er tilgjengelig på Viaplay, strømmetjenenesten til Nordic Entertainment Group (NENT Group).

Den første sesongen, som hadde premiere den 21. februar 2020, følger den populære figuren Mia fra Little Baby Bum og hennes to bestevenner, Oskar and Tilde, i deres lekeverden. Hver episode er på sju minutter og er beregnet på seere fra fire til seks år. Serien er tilgjengelig på alle nordiske språk, og animasjonen er laget lokalt for å gi figurene et nordisk preg.

I tillegg har Moonbug kommet ut med fem sesonger med den populære serien Little Baby Bum på Viaplay. Resultatet er at barn og familier i Danmark, Norge, Sverige og Finland kan kose seg med 301 morsomme, interaktive barneregler som utvikler sosiale ferdigheter og stimulerer ordforråd og hukommelse, og alt på eget språk.

«Vi har æren av å utvide rekkevidden av innholdet vårt til Norden gjennom dette strategiske partnerskapet med NENT Group for strømmetjenenesten deres til Viaplay»," sier Nicolas Eglau, Leder for EMEA hos Moonbug. «Det er viktig at barn føler at de kan vokse opp med merkene våre, og vi er glade for å virkeliggjøre Mias historie gjennom de to seriene.»

«Mia og vennene fra Little Baby Bum er noen av mest lettgjenkjennelige figurene for en hel generasjon av yngre seere verden rundt. Dette globale fenomenet bringer vi nå til Viaplay og gjør det enda lettere tilgjengelig med innspillinger på alle de nordiske språk. Samarbeidet med Moonbugs ledende lokale animasjonsstudio sikrer at serien får et nordisk preg. Dagens barn er vant til strømming, og i likhet med NENT Groups andre barneserier inneholder Mias magiske verden en fabelaktig kombinasjon av underholdning og undervisning», sier Filippa Wallestam, EVP og Chief Content Officer hos NENT Group i en pressemelding fra NENT Group den 14. oktober 2019.

Moonbug vil starte global distribusjon av Mias magiske verden slik at nye seere kan få oppleve denne fantasifulle og lekne verdenen.

Gå til https://www.moonbug.com/ for å få mer informasjon om Moonbug.

Om Moonbug

Moonbug er et prisbelønnet globalt underholdningsselskap som leverer underholdende og trygt innhold for barn. Moonbug anskaffer, lager og distribuerer innhold for barn i førskolealder. Dette selskapet, som er blant de største eierne av digitalt åndsverk for barn i verden, ble grunnlagt av medieveteranene René Rechtman, CEO og John Robson, COO, med hovedkontorer i London og Los Angeles.

Moonbugs åndsverk omfatter de verdensomspennende sensasjonene Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage og mange flere. Moonbug-programmene er tilgjengelige på globale plattformer som YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video og mange andre.

Om NENT Group

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) er Nordens ledende underholdningsleverandør. Vi underholder millioner av mennesker hver dag med strømmetjenestene, TV-kanalene og radiostasjonene våre, og produksjonsselskapene våre skaper innhold som kan oppleves verden rundt. Vi gjør livet mer underholdende ved å fortelle historier, gjøre inntrykk og utvide perspektiv, gjennom alt fra idrett, filmer og serier til musikk og originale programmer. NENT Group har hovedkvarter i Stockholm og er oppført på Nasdaq Stockholm («NENT A» og «NENT B»).

Related Links

https://www.moonbug.com/



SOURCE Moonbug