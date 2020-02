Moonbug presenterar originalserien "Mias magiska värld" på NENT Groups Viaplay

Utökar innehållspartnerskapet med NENT Group i Norden;

Släpper fem säsonger av "Little Baby Bum" på Viaplay

LONDON, 27 februari 2020 /PRNewswire/ -- Moonbug, ett globalt underhållningsbolag som utvecklar och distribuerar roligt och säkert innehåll för barn, tillkännagav idag att originalserien Mias magiska värld, en spinoff på "Little Baby Bum", nu finns tillgänglig på Viaplay, NENT Groups (Nordic Entertainment Groups) streamingtjänst.

I den första säsongen, som hade premiär 21 februari 2020, får vi följa den populära "Little Baby Bum"-karaktären Mia och hennes två bästa kompisar Oskar och Tillie genom deras fantasivärld. Varje avsnitt är sju minuter långt och målgruppen är barn från fyra till sex år. Programmet finns tillgängligt på alla nordiska språk och animeringarna gjordes lokalt i syfte att ge karaktärerna en unikt nordisk känsla.

Dessutom har Moonbug släppt fem säsonger av sin populära serie "Little Baby Bum" på Viaplay. Därför kan barn och familjer i Danmark, Norge, Sverige och Finland njuta av 301 roliga, interaktiva barnramsor som utvecklar sociala färdigheter och stimulerar ordförrådet och minnet, allt på deras lokala språk.

"Det är en ära för oss att utvidga vårt innehåll till Norden genom det här strategiska partnerskapet med NENT Group för deras Viaplay-streamingtjänst", säger Nicolas Eglau, chef för Moonbugs EMEA. "Det är viktigt att barn känner att de kan växa upp med våra varumärken, och det är jätteroligt för oss att kunna förverkliga berättelsen om Mia genom de två serierna."

"Mia och hennes vänner från Little Baby Bum är bland de mest igenkännbara karaktärerna för en hel generation av unga tittare runt om i världen. Vi tar det här globala fenomenet till Viaplay och ökar tillgängligheten med produktioner på alla nordiska språk, alltsammans i samarbete med Moonbugs ledande lokala animeringsstudio för att säkerställa en nordisk känsla. Barn växer upp med streaming och precis som NENT Groups andra barnserier så kommer Mias magiska värld att erbjuda en underbar kombination av underhållning och utbildning", sa Filippa Wallestam, vice VD och innehållschef för NENT Group, i ett pressmeddelande från NENT Group den 14 oktober 2019.

Moonbug kommer att påbörja en global distribuering av Mias magiska värld så att nya publikgrupper kan låta sig uppslukas av den här fantasifulla och lekfulla världen.

Mer information om Moonbug finns på https://www.moonbug.com.

Om Moonbug

Moonbug är ett prisbelönt, globalt underhållningsföretag som erbjuder roligt och säkert innehåll för barn. Moonbug köper, skapar och distribuerar innehåll för förskolebarn. Företaget, som är en av världens största ägare av digital immateriell egendom för barn, grundades tillsammans med mediaveteranerna René Rechtman, VD, och John Robson, operativ chef, och har sina huvudkontor i London och Los Angeles.

I Moonbugs immateriella egendom ingår globala succéer som Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, Supa Strikas, Go Buster, Playtime with Twinkle, Gecko's Garage och många fler. Moonbugs program finns tillgängliga på globala plattformar som YouTube, Netflix, Hulu, Roku, Sky, Amazon Prime Video och många fler.

Om NENT Group

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Genom våra streamingtjänster, tv-kanaler och radiostationer underhåller vi miljontals människor varje dag och våra produktionsbolag skapar innehåll som kan upplevas runt om i världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm ("NENT A" och "NENT B").

