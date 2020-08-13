Мощная и проверенная сила: медико-санитарные работники как залог равного доступа к медицинским услугам не только в условиях пандемии

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 13 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Недавний отчет Orb Media по итогам анализа данных об уровне детской смертности в 160 странах мира показывает многогранную роль медико-санитарных работников (МСР) в улучшении здоровья населения.

Новая глобальная модель открывает неожиданные альтернативы

Новая статистическая модель Orb Media предполагает сравнение фактических показателей детской смертности по стране с "ожидаемым" уровнем, рассчитанным на основании финансовых факторов и развитости инфраструктуры здравоохранения.

Изучая практику отстающих стран, специалисты Orb определили потенциальную роль МСР в формировании более справедливого и здорового общества.

МСР - недооцененная сила

Медико-санитарные работники - это представители местных сообществ, привлекаемые коллегами, властями, некоммерческими организациями и/или НПО к предоставлению жизненно важных медицинских услуг тем, кто в противном случае может оказаться за необходимой помощи. Они могут быть мобилизованы в кратчайшие сроки для удовлетворения самых насущных потребностей своих сообществ. МСР - чрезвычайно эффективный "инструмент" обслуживания социально ущемленных слоев населения.

Гибкость в условиях COVID-19

Исследование Orb Media показывает, что МСР легко приспосабливаются и наряду с медицинскими услугами умеют оказывать психологическую помощь или поведенческую поддержку, в связи с чем возникает необходимость в глобальном обсуждении потенциальных моделей привлечения таких работников к эффективному сдерживанию пандемии COVID-19.

Исследование Orb Media показывает, что МСР легко приспосабливаются и наряду с медицинскими услугами умеют оказывать психологическую помощь или поведенческую поддержку, в связи с чем возникает необходимость в глобальном обсуждении потенциальных моделей привлечения таких работников к эффективному сдерживанию пандемии COVID-19. Жизненно важные медицинские сервисы для уязвимых слоев населения

В пользу МСР говорит тот факт, что они сами являются представителями тех местных общин, которые обслуживают, лучше других понимая проблемы, с которыми сталкиваются их пациенты. Они готовы выслушивать и вести разъяснительную работу среди населения с эффективностью, недоступной самым авторитетным "чужакам".

Программы привлечения МСР дают возможность последовательно повышать качество медицинского обслуживания социально ущемленных слоев населения - например, иммигрантов и сезонных рабочих, - в странах, где официальные системы здравоохранения до сих пор характеризуются социальным неравенством.

Ознакомиться с полным текстом отчета можно на веб-сайте Orbmedia.org .

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