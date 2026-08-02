MOYOM fait progresser l'esthétique régénérative en Europe grâce à la certification APHRANEL® conforme au règlement MDR de l'UE et à une collaboration scientifique stratégique avec Expert2Expert

LONDRES, 3 août 2026 /PRNewswire/ -- MOYOM, la société de biotechnologie à l'origine d'APHRANEL®, a annoncé aujourd'hui deux étapes majeures dans le cadre de sa stratégie européenne : l'obtention de la certification au titre du règlement européen (UE) relatif aux dispositifs médicaux (MDR) pour APHRANEL® et la mise en place d'une collaboration scientifique stratégique avec Expert2Expert (E2E), dirigée par le Dr Patrick Trévidic, chirurgien esthétique de renommée internationale.

MOYOM Founder & CEO Guangming Lin and Dr. Patrick Trévidic MOYOM team visits BSI UK headquarters

Ces étapes marquantes inaugurent une nouvelle phase dans l'engagement à long terme de MOYOM en faveur du développement de l'esthétique régénérative, à travers la validation scientifique, la formation des médecins et la collaboration internationale.

Le 7 juillet, APHRANEL® a obtenu la certification MDR de l'UE au titre du règlement (UE) 2017/745, délivrée par BSI UK, l'un des organismes notifiés les plus réputés au monde. Cette certification atteste que le dispositif APHRANEL® répond aux normes européennes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et d'efficacité clinique, ce qui lui ouvre non seulement les portes du marché européen, mais marque également une nouvelle étape dans l'expansion internationale de MOYOM.

Pour MOYOM, l'autorisation réglementaire ne constitue pas une fin en soi, mais représente le point de départ d'un parcours scientifique plus vaste.

« L'accès au marché n'est que le premier défi à relever. Gagner la confiance des médecins, c'est ce qui compte le plus. »

À la suite de cette étape importante, MOYOM a lancé une collaboration scientifique stratégique avec le Dr Patrick Trévidic et Expert2Expert (E2E), un partenaire scientifique indépendant possédant plus de 20 ans d'expérience au service des principaux acteurs de la médecine esthétique.

Cette collaboration vise à mettre en place une plateforme à long terme dédiée à l'esthétique régénérative en Europe, grâce à la recherche anatomique, à des études avancées sur des cadavres, à la production de données cliniques, à la formation des médecins et à des publications scientifiques.

Expert2Expert, dirigé par le Dr Patrick Trévidic, interviendra en tant que partenaire scientifique indépendant, apportant une expertise approfondie dans le domaine de l'enseignement et de la recherche axés sur l'anatomie, tout en conservant une totale indépendance scientifique.

Ce partenariat témoigne d'un engagement commun en faveur de l'innovation fondée sur des données probantes, tout en préservant l'indépendance de l'ensemble des activités scientifiques.

Le Dr Patrick Trévidic apporte plus de 35 ans d'expérience dans les domaines de la chirurgie esthétique, de la recherche scientifique et de l'enseignement de l'anatomie. Ses contributions portent notamment sur la recherche clinique, l'enseignement à l'échelle internationale, plus de 75 publications évaluées par des pairs et des manuels reconnus au niveau international.

En associant la technologie de l'hydroxyapatite de calcium développée par MOYOM à l'expertise scientifique d'Expert2Expert, cette collaboration donne naissance à un cadre axé sur les données probantes, la formation et les avancées cliniques.

Ensemble, MOYOM et Expert2Expert s'attacheront à développer des programmes scientifiques comprenant des études anatomiques avancées, de la recherche clinique européenne, des initiatives en matière de formation médicale et des collaborations scientifiques internationales, afin de renforcer la crédibilité médicale d'APHRANEL® à travers l'Europe.

Patrice Delobel, docteur en sciences, directeur médical et marketing pour l'Europe chez MOYOM, a déclaré :

« Lorsque j'ai décidé de rejoindre MOYOM, mon ambition n'a jamais été simplement de superviser le lancement européen d'APHRANEL®. Je souhaitais contribuer à la mise en place d'une plateforme scientifique sur laquelle les médecins pourraient compter pendant de nombreuses années. Cette collaboration avec Expert2Expert, dirigée par le Dr Patrick Trévidic, marque l'une des premières étapes, et l'une des plus importantes, vers la concrétisation de cette vision. »

Le Dr Patrick Trévidic et l'équipe d'Expert2Expert partagent cette vision tout en conservant une totale indépendance dans leurs activités scientifiques.

« Le progrès scientifique n'est jamais le fruit des efforts d'un seul individu ou d'une seule entreprise. Il repose sur la collaboration, la curiosité et la recherche constante de données plus solides. Je suis ravi qu'Expert2Expert puisse collaborer avec MOYOM dans cette aventure et contribuer à jeter les bases scientifiques qui soutiendront l'avenir de l'esthétique régénérative en Europe. »

— Dr Patrick Trévidic

Chirurgien plasticien, reconstructeur et esthétique, et directeur scientifique d'Expert2Expert

Ces deux étapes marquantes constituent le fondement de l'engagement scientifique à long terme de MOYOM.

La « Care Lifetime Value » (Valeur à vie des soins) incarne la philosophie scientifique à long terme de MOYOM :

Soins : accompagner les patients grâce à une science rigoureuse, des pratiques sûres et une formation pertinente.

À vie : renforcer la confiance des médecins à long terme grâce à l'apprentissage continu, à la collaboration et à la production de données probantes.

Valeur : générer un impact significatif sur l'ensemble de l'écosystème de la santé, notamment auprès des médecins, des patients, des partenaires scientifiques et des communautés de professionnels de santé.

Guidé par le principe de la « Care Lifetime Value », MOYOM continue de mettre l'accent sur la recherche scientifique, la formation médicale, la collaboration et la production de données probantes afin de façonner l'avenir de l'esthétique régénérative.

Car l'innovation peut naître en laboratoire.

Mais la science fait évoluer la pratique clinique.

Et la confiance façonne l'avenir.

Les preuves renforcent la confiance.

La confiance favorise l'adoption.

L'adoption améliore la vie des patients.