MURRIETA HOT SPRINGS RESORT 介紹：南加州充滿活力的綠洲

Murrieta Hot Springs Resort 將於 2024 年 2 月開放，全天然具療效的地熱水邀請賓客體驗煥然一新的活力之旅

加州穆列塔, 2023年10月20日 /美通社/ -- 一個多世紀以來，可追溯至 1902 年的歷史性遺址Murrieta Hot Springs Resort中多個具療效的礦物質溫泉讓南加州的文化遺產更加豐富多彩。過去 30 年來，這裡一直不對公眾開放。這點即將改變，打造了科羅拉多州帕哥沙斯普陵的 The Springs Resort的團隊，本日宣佈 Murrieta Hot Springs Resort 將於 2024 年 2 月重新開放，以全新的面貌迎接賓客以及周邊的社區。首批預訂目前已在 murrieta-hotsprings.com 網站上開放。

Murrieta Hot Springs Resort 健康調養部副總裁 Sharon Holtz 表示：「我們致力保留 Murrieta Hot Springs Resort 的遺址，同時為其傳奇歷史增添新的篇章。我們將會引入卓越的設施、健康恢復水療及健康調養體驗，當然還有一系列基於地熱礦物質水並融合了南加州精萃的多樣產品，讓您重煥生機。遊客在這裡可以真正做到享受當下，遠離日常事務，專注於身心健康。」

重建具有歷史意義的療養度假村 Murrieta Hot Springs Resort 位於洛杉磯和聖迭戈之間，對這一度假村進行 100% 改造和再利用，將其悠長歷史帶向新紀元。由 RQTEX 的主建築師 Chris Campbell 以及屢獲殊榮的洛杉磯設計公司 Omgivning 共同合作重新設計，這一重建在展示原有建築的同時，每棟建築亦別具加州獨特的建築歷史。鬱鬱蔥蔥、良好設計的園林景觀，完美襯托了度假村的現代化裝潢，以及考慮周全的傢俱佈置。度假村佔地 46 英畝，共設有 174 間客房，從豪華套房到湖景雙人大床房一應俱全，起價從 399 美元至 899 美元不等。

在 Holtz 以及度假村的醫療總監 Marcus Coplin 博士的領導下，度假村真正脫穎而出的地方，是其對地熱水的使用、程式設計及設施。憑藉 Holtz 在水療及健康行業內的牢固經驗與 Coplin 醫生在浴療學及水熱療法方面的專業知識，雙方圍繞四個核心的活力元素建立了一項計劃：恢復活力、活動、營養及睡眠——全都建基於地熱水的力量，以及久經考驗的科學傳統。

逾 50 多個天然地熱水池 有超過 50 個地熱水池、人工水景及冷水浴缸等待著賓客的到來。Murrieta Hot Springs Resort 曾享有「加州最佳療養度假村」的美譽，這一令人垂涎的溫泉將於本世代首次向公眾開放。古老的鹼性地熱水是令賓客恢復活力的基本元素，當中包含九種礦物質的獨特組合：硫酸鹽、氯化物、硼、鈣、鋰、鉀、鈉、二氧化矽及碳酸氫鈉，這些礦物質给地熱水帶來了深層的療效。專為度假村研發且基於科學根據的入浴指南可幫助賓客完美地利用地熱水，獲取更加舒適的體驗。

Coplin 醫生表示：「Murrieta Hot Springs Resort 的水中含有礦物質，具有直接的抗氧化效果、增強消炎的效果，並能更好地緩解疼痛。水溫、水對皮膚的壓力及水中的礦物質全部具有特定的排毒功效，能夠增強體魄、有助重設神經系統，協助你感到放鬆、活力充沛，並維持身心健康。」

喚醒感官 這一具歷史意義的溫泉將為日間遊客和過夜客人開放，是大多數遊客健康之旅的起點。客人可以盡享 Bath Hall 的熱水浴體驗，包括蒸汽浴室、暖水池，以及鄰近的冷水池，讓客人能夠同時享受兩種溫度浸浴的好處，刺激身體天然的治癒機制。

從這裡，他們亦能登上火山泥閣樓和全景桑拿房，在天台享受日光浴的同時，欣賞度假村和整個地區的寬闊景致。客人可在水療中心享受各種療程服務，進一步提升活力。療程的靈感源自地熱水內的礦物質、豐富的農業區及泥浴的歷史。以傳統熱泉療程為重點，可更好地煥發客人的活力。

恢復性睡眠 度假村內的所有客房都經過精心規劃，強調睡眠的恢復。每間客房內都配有一個特製的睡眠托盤，上面放置了有助維持良好睡眠的物品，以及由 Coplin 醫生製作，供客人帶回家的教學材料及睡眠小貼士，幫助客人獲得優質的睡眠。度假村內亦設有專為提供良好睡眠而改良的睡眠客房，配有搭載智能互聯技術的 Bryte Balance TM 床墊、多款精選枕頭、遮光窗簾、燈光控制、溫度調節以及環境音景機。

輕鬆攝取營養 度假村的餐飲選擇著重於健康的同時亦無阻客人享受美食。客人可以選擇到池畔咖啡廳、觀景亭酒吧、咖啡店、休閒酒吧及餐廳用膳。食材新鮮、本地製作、包含全球風味，以及精緻的擺盤，為客人帶來精心製作的美食體驗。餐飲選擇亦能滿足各飲食偏好，讓客人輕鬆用餐。

以健康為基礎的活動 過夜客人可以享受讓其恢復活力的活動，包括水上瑜伽、頌缽聲頻浴、冥想、恢復性瑜伽和休息充電等。客人亦能使用度假村內世界一流的健身中心，中心提供各種團體健身課程，適合所有程度的人士，課程著重於有氧和力量訓練，務求達到顯著成效。

Murrieta Hot Springs Resort 將於 2024 年 2 月向公眾開放，地址為 39405 Murrieta Hot Springs Rd, Murrieta, CA 92563。溫泉營業時間為星期一至星期日，上午 9 時至晚上 10 時，水療中心營業時間為星期一至星期日，上午 9 時至晚上 9 時。過夜客人在入住時將可免費參加健康活動，並能夠 24 小時使用溫泉服務。度假村將會設有會籍制及全日通票。如欲了解更多資訊，完整的溫泉服務及度假村設施清單，請瀏覽網站 murrieta-hotsprings.com 或在 Instagram 上關注 @murrieta_hotsprings。

關於 MURRIETA HOT SPRINGS RESORT

Murrieta Hot Springs Resort 於 1902 年成立，作為全美首屈一指的「療養勝地」之一，在長達三十年不對外開放之後，進行了大規模的重建。2024 年 2 月，帕哥沙斯普陵 The Springs 背後的團隊將會隆重地為 Murrieta Hot Springs Resort 揭幕，並向公眾開放。該度假村是 100% 改良再利用的翻新項目，將成為健康和活力的燈塔。度假村建基於科學方法和傳統智慧，創造了個人化的體驗，為客人提供所需工具，讓他們在入住期間維持身心健康。流淌在度假村各處的地熱水能夠讓人恢復活力，是度假村整體享受的核心，周全地融入到客人的整體體驗之中。度假村位於洛杉磯和聖迭戈之間，交通方便，為遠離大城市的週末休閒提供了便利。如欲了解更多詳情，請瀏覽網頁 murrieta-hotsprings.com 或在 Instagram 上關注 @murrieta_hotsprings。

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