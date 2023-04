My Guangdong Story | Das „Kung-Fu"-Leben eines dänischen Kampfsportlers in Foshan

GUANGZHOU, China, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- „Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an chinesisches Kung-Fu denken?" Jesper Lundqvist aus Kopenhagen, Dänemark, fragte GDToday von der Nanfang Media Group während der Dreharbeiten zu der Mikro-Dokumentationsreihe „My Guangdong Story". „Menschen auf der ganzen Welt haben unterschiedliche Meinungen zu Kung-Fu. Um die Klischees zu beseitigen und echtes Kung-Fu zu betreiben, gab ich ein bequemes Leben in Dänemark auf und kam nach Foshan."

Bei einer Kampfkunstausstellung in seiner Heimatstadt um 1992 herum kam Lundqvist mit Wing Chun in Berührung. „Ich würde sagen, dass dies die bisher beste und inspirierendste Kampfkunstvorführung war, die ich je gesehen habe." Er war davon fasziniert und besuchte einen „Wing Chun"-Kurs. Seit 2008 reist Lundqvist zwischen Europa und China hin und her, um echtes chinesisches Kung-Fu zu praktizieren.

Im Jahr 2012 entschied er sich, sich in Foshan, dem wichtigsten Geburtsort des südlichen Stils der chinesischen Kampfkunst, niederzulassen und wurde Schüler eines „Wing Chun"-Meisters aus Foshan. Er stellte fest, dass viele Dinge, die die Europäer über Wing Chun gelernt haben, nicht aus China stammen, sondern von ihnen selbst entwickelt wurden. In China kann er mit der Holzpuppe trainieren, die in Europa als das „letzte Element des ‚Wing Chun'-Systems" gilt.

Lundqvist erfuhr, dass es viele „Kung-Fu"-Meister gibt, die unterrichten wollen, gleich ob ihre Schüler Chinesen oder Ausländer sind. „Heutzutage ist es in China für sie jedoch ein bisschen schwierig, Schüler zu finden", erklärte Lundqvist. „Im Westen gibt es viele Fans der chinesischen Kampfkunst, die mit den einheimischen Lehrern überhaupt keinen Kontakt haben."

Daher versuchten Lundqvist und seine Frau, eine Brücke zwischen „Kung-Fu"-Enthusiasten aus dem Ausland und Meistern in China zu bauen. Sie haben über 100 Meister interviewt und relevante Artikel in ausländischen Zeitschriften und auf Facebook veröffentlicht. Lundqvist hat darüber hinaus viele Besucher aus aller Welt empfangen, die nach Foshan kamen, um Kung-Fu zu lernen und hat sie einheimischen „Kung-Fu"-Meistern vorgestellt. In der Zwischenzeit organisiert er Seminare, Vorträge und Schulungskurse für Meister in Europa, damit Menschen im Ausland Kung-Fu aus erster Hand erleben können.

„Für mich ist Kung-Fu Leben", betonte Lundqvist. Als Nächstes plant er, Dokumentarfilme zu verschiedenen Aspekten von Kung-Fu zu machen. „Ich hoffe, dass Menschen durch diese Arbeit die traditionelle chinesische Kampfkunst besser verstehen und sie besser wertschätzen können."

