Ouverture d'un nouveau centre commercial Chine-Afrique dans le district de Nansha à Guangzhou

Établie conjointement par le gouvernement du district de Nansha et la Fondation pour le développement économique et commercial de l'amitié Chine-Afrique, cette plateforme unique propose des espaces de bureaux, des lieux d'échanges commerciaux et culturels, ainsi que des services comme le conseil politique, l'assistance juridique et la coordination de la chaîne d'approvisionnement.

Zhang Yi, président de la fondation, a décrit la région de la Grande Baie comme un « lien en or » entre la Chine et l'Afrique, citant ses industries fortes, sa logistique et ses avantages commerciaux. Il a déclaré que la fondation travaillerait avec Nansha pour attirer encore plus d'échanges liés à l'Afrique et faire du centre une nouvelle référence pour la coopération Chine-Afrique.

Au cours de l'événement, le centre de coopération économique et commerciale Chine-Madagascar (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area) est devenu la première institution africaine à établir des opérations au sein de la plate-forme.

Jean Louis Robinson, ambassadeur de Madagascar en Chine, a qualifié la Chine de partenaire clé du développement de Madagascar et a salué le lancement du centre comme une étape essentielle pour transformer le consensus en action. Il a indiqué que les 25 routes maritimes de Nansha vers l'Afrique et les politiques fiscales favorables constituaient des bases solides pour un système à chaîne complète de « demande africaine, transformation chinoise et ventes de Nansha », et a exprimé sa conviction que Nansha deviendrait « un Nansha pour le monde ».

À l'avenir, le centre se concentrera sur la promotion des investissements conjoints sino-africains dans des secteurs tels que l'agriculture, l'exploitation minière, les nouvelles énergies et les ports intelligents.

Le port de Nansha, l'un des plus grands ports pivots de Chine, a traité 20,5 millions d'équivalents vingt pieds en 2024, ce qui le place au neuvième rang mondial. Relié à plus de 310 ports dans 120 pays et régions, il assure un transit rapide des marchandises à l'échelle mondiale. Reconnue par l'UNESCO comme une zone urbaine agréable à vivre, Nansha offre également des installations côtières, culturelles, sportives et de croisière de premier ordre, créant ainsi un cadre idéal pour les affaires internationales et la vie.

Nansha accélère également le développement d'une base de services intégrés pour aider les entreprises chinoises à s'internationaliser. Nansha a permis l'établissement de partenariats avec cinq zones économiques et commerciales africaines, six associations professionnelles, trois agences de promotion des investissements et cinq consulats ou ambassades, étendant ainsi son réseau à 15 pays et régions d'Afrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798555/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798556/image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798557/image_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2798558/image_4.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED