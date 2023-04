Minha história em Guangdong | A vida de Kung Fu do artista marcial dinamarquês em Foshan

GUANGZHOU, China, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- "O que vem à sua mente quando você pensa no Kung Fu chinês?" Jesper Lundqvist de Copenhagen, Dinamarca, perguntou ao GDToday do Nanfang Media Group enquanto filmava a série de microdocumentários "My Guangdong Story" (Minha História em Guangdong). "Pessoas de todo o mundo têm opiniões diferentes sobre o Kung Fu. A fim de combater os estereótipos e buscar o verdadeiro Kung Fu, desisti de uma vida confortável na Dinamarca para vir para Foshan".

Lundqvist conheceu o Wing Chun em uma exibição de artes marciais em sua cidade natal por volta de 1992. "Eu diria que até hoje foi a melhor e mais inspiradora demonstração de artes marciais que eu já vi". Ele ficou fascinado com isso e fez um curso de Wing Chun. Desde 2008, Lundqvist viaja entre a Europa e a China apenas para praticar o verdadeiro Kung Fu chinês.

Em 2012, ele decidiu se estabelecer em Foshan, o local de nascimento proeminente dos estilos sulistas de artes marciais chinesas, e se tornou discípulo de um mestre de Wing Chun em Foshan. Ele descobriu que muitas coisas que os europeus aprenderam sobre Wing Chun não vieram da China, mas foram desenvolvidas por eles mesmos. Na China, ele pode praticar com o manequim de madeira, que, na Europa, é considerado a "última parte do sistema Wing Chun".

Lundqvist aprendeu que há muitos mestres de Kung Fu que querem ensinar, sejam seus aprendizes chineses ou estrangeiros. "Mas hoje em dia na China é um pouco difícil para eles encontrarem discípulos", disse Lundqvist, "No Ocidente, há muitos entusiastas das artes marciais chinesas que realmente não têm nenhum contato com os professores locais".

Portanto, Lundqvist e sua esposa tentaram criar uma ponte entre os entusiastas do Kung Fu no exterior e os mestres na China. Eles entrevistaram mais de 100 mestres e publicaram artigos relevantes em revistas estrangeiras e no Facebook. Lundqvist também recebeu muitos visitantes globais que vieram a Foshan com o desejo de aprender Kung Fu e os apresentaram aos mestres locais de Kung Fu. Enquanto isso, ele organiza mestres para conduzir seminários, palestras e cursos de treinamento na Europa para que as pessoas no exterior possam experimentar o Kung Fu em primeira mão.

"Para mim, Kung Fu é vida", enfatizou Lundqvist. Em seguida, ele planeja fazer documentários sobre diferentes aspectos do Kung Fu. "Minha esperança é que, por meio deste trabalho, as pessoas possam entender melhor as artes marciais chinesas tradicionais e apreciar melhor isso".

