Nagase Viita erhält von EcoVadis die höchste Bewertung „Platin" für Nachhaltigkeit

OKAYAMA, Japan, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- Nagase Viita Co, Ltd, ein Mitglied der NAGASE-Gruppe mit Hauptsitz in Okayama, Japan, hat in einer von EcoVadis SAS aus Frankreich, einem der weltweit zuverlässigsten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für globale Lieferketten, durchgeführten Nachhaltigkeitsumfrage die höchste Bewertung „Platin" erhalten. Die „Platin"-Bewertung wird an Unternehmen vergeben, die zu den besten 1 % aller in Frage kommenden Unternehmen gehören.

EcoVadis bewertet Zulieferer in mehr als 180 Ländern und mehr als 220 Branchen, und die Bewertungsergebnisse werden an mehr als 130.000 Unternehmen getestet. EcoVadis führt objektive Untersuchungen und Bewertungen der Nachhaltigkeit von Unternehmen durch unabhängige Prüfungen und Analysen durch und bewertet die Leistung der Richtlinien, Maßnahmen und Ergebnisse eines Unternehmens in vier Nachhaltigkeitsthemen: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Nagase Viita erhielt 2022 eine Gold-Bewertung und 2023 eine Silber-Bewertung.

Bei der jüngsten Prüfung konnte das Unternehmen seine Punktzahl in den Bereichen Umweltrichtlinien und Umsetzungsmaßnahmen, Arbeits- und Menschenrechtspolitik sowie nachhaltige Beschaffungspolitik, -maßnahmen und -ergebnisse verbessern. Darüber hinaus wurde Nagase Viita auch für die „Verwendung von umweltfreundlichen oder biobasierten Einsatzstoffen" ausgezeichnet, deren Bewertungsergebnisse dieses Mal zu seiner „Platin"-Bewertung führten.

Nagase Viita hat sich dem übergeordneten Ziel verschrieben, durch seine Geschäftsaktivitäten einen Beitrag zu den SDGs (Sustainable Development Goals) zu leisten, um eine nachhaltige Gesellschaft zu verwirklichen. Ermutigt durch die Platin-Bewertung wird Nagase Viita weiterhin Maßnahmen zur Lösung sozialer Probleme fördern, seinen Unternehmenswert verbessern und weiterhin von seinen Stakeholdern gesucht werden.

Informationen zu Nagase Viita Co, Ltd:

Ursprünglich wurde Nagase Viita Co. 1883 gegründet (ehemals Hayashibara Co., Ltd.) und begann seine Reise als Siruphersteller. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zu einem Pionier bei der Nutzung des Potenzials der Natur entwickelt und sich auf Produkte spezialisiert, die Mikroorganismen und Enzyme nutzen. Heute umfasst das Portfolio des Unternehmens ein breites Spektrum an funktionellen Materialien für Branchen wie Lebensmittel, Körperpflege und Pharmazeutika sowie für die Industrie und die Landwirtschaft.

Am 1. April 2024 wurde das Unternehmen offiziell in Nagase Viita umbenannt. Der neue Name verkörpert die Synergie der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen der NAGASE-Group, die sich der Bereitstellung innovativer Produkte und Mehrwertangebote auf globaler Ebene verschrieben haben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://group.nagase.com/viita/en/