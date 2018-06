Naja Extreme e Bodytech celebram parceria em áreas de luta da rede de academia

"Para a Naja, a parceria com a BT significa um grande avanço para os esportes de luta, a marca vê nas academias da BT um público muito especial que são as mulheres as crianças e os novos praticantes do esporte que encontram na BT um ambiente excelente com profissionais de ponta ministrando os treinos. Além disso temos também atletas graduados de renome treinando lá o que mostra a diversidade do esporte em um lugar só. A Naja, presente nas salas de luta, oferece os melhores materiais do mercado para que todos os atletas possam desfrutar da melhor maneira seus treinos!" completa empolgado Eduardo Grimaldi CEO da Naja Extreme.

"Para entregar as aulas de lutas no padrão que esperamos, buscamos o casamento entre os melhores profissionais e materiais do mercado. Desta forma, conseguimos atender a expectativa que o cliente Bodytech merece com um produto de qualidade" conta Daniel Guimarães, Gerente Nacional de Coletivas da Bodytech Company.

"Acreditamos muito nas atividades que incorporam as lutas como um dos pilares que irá crescer cada vez mais. Já constatamos que essa é uma tendência do mundo do fitness, então nada mais coerente do que nos fortalecermos com uma marca de renome e de enorme penetração no mercado" – completa Dudu Netto, Diretor Técnico da Bodytech Company.

www.najaextreme.com.br

Jornalista responsável: Fernando Flores (21) 991697387

FONTE Naja Extreme

SOURCE Naja Extreme

Related Links

http://www.najaextreme.com.br