NatGold Digital beginnt den weltweiten Handel mit NATG im Rahmen einer Multi-Channel-Vertriebsstrategie

CORAL GABLES, Florida, 29. Juli 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. („NatGold Digital" oder das „Unternehmen"), – ein wegweisendes Unternehmen im Bereich des digitalen Goldabbaus, das über ein zum Patent angemeldetes Verfahren zur nachhaltigen Erschließung des inneren Werts von im Boden befindlichen Goldvorkommen mittels seiner Plattform für digitalen Abbau und Blockchain-basierte Tokenisierung verfügt, gab heute den Start des weltweiten Handels mit dem NatGold-Token (NATG) bekannt.

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NATG soll am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, um 11:00 Uhr (UTC) den Handel in der MEXC Exchange Innovation Zone aufnehmen, einem speziellen Handelsbereich für aufstrebende, vielversprechende digitale Vermögenswerte an einer der weltweit größten und umsatzstärksten Kryptowährungsbörsen. Damit wird die globale Mehrkanal-Vertriebsstrategie des Unternehmens in die Tat umgesetzt: https://www.mexc.com/register

Mit Beginn des Handels an der MEXC werden der High Ridge Trust und die 677 Financial Group den Kauf über ihre jeweiligen Onboarding- und Transaktionskanäle ermöglichen. Der High Ridge Trust, ein in den USA ansässiger qualifizierter Verwahrer, bietet berechtigten Käufern einen speziellen Onboarding- und Transaktionsweg an, wobei der Schwerpunkt auf den Vereinigten Staaten liegt. Die 677 Financial Group, ein Spezialist für institutionelle Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten und die Kundenakquise, unterstützt institutionelle Teilnehmer, Family Offices, Trusts und qualifizierte Käufer weltweit. Beide bedienen jeweils ein eigenes Segment des globalen Marktes und stellen die erste Phase der umfassenderen globalen Vertriebsstrategie von NatGold Digital dar. Es wird erwartet, dass in den kommenden Wochen weitere Organisationen bekannt gegeben werden, da die weltweite Verfügbarkeit von NATG weiter ausgebaut wird.

NATG ist über alle Vertriebskanäle von NatGold Digital erhältlich. Potenzielle Käufer können zudem das NATG-Transaktionsportal besuchen, um sich über den geeigneten Kaufweg zu informieren.

NATG-Transaktionsportal: https://natgold.com/buy-sell-natg/

„Unsere integrierte globale Vertriebsstrategie bietet sofortigen Zugang zu NATG über eine der weltweit größten Börsen für digitale Vermögenswerte, ergänzt durch spezielle Teilnahmemöglichkeiten für US-Käufer sowie institutionelle und qualifizierte Teilnehmer weltweit", sagte Andrés Fernández, Chief Executive Officer von NatGold Digital. „Nachdem unsere ersten NatGold-zertifizierten Ressourcen erfolgreich tokenisiert wurden, schaffen diese ergänzenden Vertriebsbeziehungen eine skalierbare Grundlage für die Ausweitung der weltweiten Beteiligung und für langfristiges Wachstum."

Die Markteinführung folgt auf die erfolgreiche Tokenisierung von NatGold-zertifizierten Ressourcen aus zwei qualifizierten Goldgrundstücken, was zur Prägung von insgesamt 106.800 NATG gemäß den NATG-Smart-Contracts des Unternehmens und deren Bereitstellung auf der Ethereum-Blockchain führte. Der anfängliche Token-Vorrat stammte aus den Parzellen 45 und 46 des Cahuilla-Goldprojekts in Kalifornien sowie aus dem patentierten Bergbauklaim Alaska 4 an der Friday-Goldmine in Idaho. Zusammen stellen diese Erfolge die erste kommerzielle Umsetzung des zum Patent angemeldeten digitalen Bergbaumodells von NatGold Digital sowie die Aktivierung des voll funktionsfähigen kommerziellen Ökosystems des Unternehmens dar.

Die zugrunde liegenden technischen Berichte, die NatGold-Certified-Resources-Tokenisierungszertifikate sowie die Blockchain-Verifizierung im Zusammenhang mit beiden tokenisierten Ressourcen sind über den NATG-Smart-Contract öffentlich zugänglich, während das MiCA-Whitepaper des Unternehmens auf der Website von NatGold Digital verfügbar ist. Zusammen spiegeln diese Dokumente das Bekenntnis von NatGold Digital zu Transparenz, technischer Integrität, regulatorischer Transparenz und verantwortungsvoller Kommerzialisierung wider.

Der NATG-Smart-Contract ist auf Etherscan unter folgender Adresse öffentlich einsehbar:

https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

„Unser Zertifizierungsrahmen, unsere Governance-Standards, unsere Blockchain-Infrastruktur, unsere Smart Contracts und unsere globale Multi-Channel-Vertriebsstrategie positionieren NatGold für ein verantwortungsbewusstes langfristiges Wachstum. Während wir unser globales Vertriebsnetz weiter ausbauen, bleiben wir der Integrität verpflichtet, die das Projekt seit seinen Anfängen geleitet hat", sagte Mark Radke, Vorstandsvorsitzender von NatGold Digital.

Im Rahmen des NatGold-Modells verbleiben qualifizierte Goldressourcen dauerhaft unberührt im Mother Nature's Vault, während ihr innerer Wert digital durch NATG dargestellt wird. In Übereinstimmung mit den etablierten Tokenisierungs-Protokollen von NatGold wurden Zuweisungen aus den ersten Tokenisierungen auch an den NatGold-Notfallfonds und das NatGold-Sozialprogramm Social Giveback vorgenommen.

Da der Handel nun angelaufen ist, wird NatGold Digital sowohl sein Portfolio an NatGold-zertifizierten Ressourcen als auch seine integrierte globale Vertriebsstrategie durch zusätzliche strategische Partnerschaften weiter ausbauen, die die weltweite Beteiligung am NatGold-Ökosystem erweitern.

Informationen zu NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. ist weltweit führend im Bereich des digitalen Goldabbaus und der Architekt und Betreiber einer zum Patent angemeldeten, nicht-extraktiven Plattform, die entwickelt wurde, um den inneren Wert technisch verifizierter, im Boden befindlicher Goldressourcen zu erschließen, die sicher im Tresor von Mutter Natur gelagert sind. NatGold-Token sind so strukturiert, dass sie standardisierte Anteile an NatGold-zertifizierten Ressourcen darstellen, die in international anerkannten geologischen technischen Berichten offengelegt werden – ohne physische Gewinnung, Verarbeitung oder Transport von Gold. Das Ergebnis ist eine überlegene Fiat-Geld-Alternative, die dazu beitragen soll, eine globale Währungsreform anzuführen.

Für weitere Hintergrundinformationen besuchen Sie bitte NatGold.com oder unseren offiziellen YouTube-Kanal mit Videos und Informationen über unser digitales Mining-Ökosystem: youtube.com/@NatGold_Digital.

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Die in der obigen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wurden von NatGold mit größter Sorgfalt zusammengestellt, um einen genauen und realistischen Überblick über den behandelten Sachverhalt zu vermitteln. Dennoch schränken Faktoren wie subjektive Beurteilungen, die Abhängigkeit von Umständen außerhalb der Kontrolle von NatGold sowie externe Informationsquellen naturgemäß ein, wie umfassend, vollständig und hinreichend diese Informationen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Begriffe wie „plant", „erwartet", „erwartet nicht", „wird erwartet", „geplant", „Budget", „schätzt", „prognostiziert", „beabsichtigt", „geht davon aus", „geht nicht davon aus", „glaubt" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Verweise auf potenzielle Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse, die „möglicherweise", „können", „könnten", „würden", „könnten" oder „werden" eintreten oder erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Zahlreiche Risiken, Ungewissheiten und Ereignisse können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen von NatGold beschriebenen Ergebnissen abweichen, unter anderem: Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder Branchentrends; Schwankungen an den Devisen- und Finanzmärkten; Schwankungen der Goldpreise und der AISC-Kosten; Veränderungen bei den Investitionstätigkeiten; Gerichtsverfahren; gesetzliche Entwicklungen sowie umweltbezogene, regulatorische, politische, rechtliche und wettbewerbsbezogene Rahmenbedingungen in den Regionen, in denen NatGold tätig ist. Darüber hinaus können im Rahmen der Erschließungsarbeiten von NatGold technische, mechanische und betriebliche Herausforderungen auftreten. Künftigen Käufern von NATG-Token wird dringend empfohlen, vor dem Kauf von NATG-Token einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren und bei der Entscheidung zum Kauf von NATG-Token mit der gebotenen Vorsicht vorzugehen. Die oben genannten Verweise auf „zertifizierte" Mineralressourcen beziehen sich ausschließlich auf die Zulassungskriterien von NatGold für die Tokenisierung und bedeuten nicht, dass die Anforderungen des JORC-Codes, der NI 43-101 oder der S-K 1300 erfüllt sind; diese Ressourcen werden stattdessen nach den Kriterien von NatGold als „NatGold Certified Resources" zertifiziert. Auch wenn NatGold die aktuellen Annahmen auf der Grundlage der verfügbaren Daten für angemessen hält, könnten sich diese Annahmen letztendlich als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken, Ungewissheiten und unvorhergesehener Ereignisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von NatGold-Aktien oder -Wertpapieren oder zum Kauf oder Verkauf von NATG-Token dar; ebenso wenig sind die hierin enthaltenen Informationen als Empfehlung, Befürwortung oder Aufforderung zur Umsetzung einer Anlagestrategie zu verstehen. NATG-Token sind in keiner Rechtsordnung als „Wertpapiere" gedacht und NatGold gibt keine Zusicherungen oder Erklärungen hinsichtlich des Wertes von NatGold oder NATG-Token ab. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt NatGold ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Daten, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, auf Erwartungen oder Äußerungen Dritter zu den in diesem Dokument behandelten Themen einzugehen. Anlagen in digitale Vermögenswerte in der Frühphase sind mit erheblichen Risiken verbunden. Jede derartige Anlage ist spekulativ und birgt ein hohes Risiko, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Kapital. Eine Investition in NATG-Token oder andere digitale Vermögenswerte ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Sie sollten daher die damit verbundenen Risiken, Ihre finanzielle Situation, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele sorgfältig abwägen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Als digitale Vermögenswerte unterliegen NATG-Token zudem den mit der Blockchain-Technologie verbundenen Risiken, darunter unter anderem regulatorische Unsicherheiten, die Marktakzeptanz, Manipulationen, Volatilität und Risiken im Bereich der Cybersicherheit. Zugang zum Handel mit NATG haben ausschließlich berechtigte Teilnehmer in unterstützten Rechtsräumen, wobei jeder Teilnehmer die geltenden Anforderungen hinsichtlich Berechtigung, Registrierung, aufsichtsrechtlicher Bestimmungen, geografischer Lage und Plattform erfüllen muss. Kaufinteressenten sollten eine eigene Due-Diligence-Prüfung durchführen und sich von ihren jeweiligen Finanz-, Rechts-, Steuer- und/oder sonstigen fachlichen Beratern beraten lassen.