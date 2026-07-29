NatGold Digital lance le trading mondial du NATG grâce à une stratégie de distribution multicanal

CORAL GABLES, Floride, 29 juillet 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. (« NatGold Digital » ou la « Société »), une société pionnière dans le domaine du minage numérique de l'or, propriétaire d'un procédé en instance de brevet permettant de libérer de manière durable la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines grâce à sa plateforme de minage numérique et de jetonisation basée sur la chaîne de blocs, a annoncé aujourd'hui le lancement de la cotation mondiale du NatGold Token (NATG).

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Le lancement de la cotation du NATG sur la « MEXC Exchange Innovation Zone », un espace de négociation spécialisé dédié aux actifs numériques émergents à fort potentiel au sein de l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde en termes de volume, est prévu pour le jeudi 30 juillet 2026 à 11 h 00 (UTC), marquant ainsi le début de sa stratégie de distribution mondiale multicanal : https://www.mexc.com/register

Dès l'ouverture des négociations sur MEXC, High Ridge Trust et 677 Financial Group commenceront à faciliter les achats sur leurs canaux respectifs d'inscription et de transaction. High Ridge Trust, un dépositaire agréé basé aux États-Unis, propose un parcours dédié à l'intégration et aux transactions pour les acheteurs éligibles, en privilégiant principalement le marché américain. 677 Financial Group, spécialiste des transactions et de l'intégration des actifs numériques institutionnels, accompagne les acteurs institutionnels, les family offices, les trusts et les acheteurs qualifiés à l'échelle mondiale. Chacune de ces organisations s'adresse à un segment spécifique du marché mondial et constitue la première étape de la stratégie de distribution mondiale plus large de NatGold Digital ; d'autres partenariats devraient être annoncés au cours des prochaines semaines, à mesure que la disponibilité de NATG continue de s'étendre à l'échelle mondiale.

NATG est disponible par l'intermédiaire de l'ensemble des canaux de distribution de NatGold Digital. Les acheteurs potentiels peuvent également consulter le portail de transactions NATG pour obtenir des conseils sur la procédure d'achat à suivre.

Portail des transactions NATG : https://natgold.com/buy-sell-natg/

« Notre stratégie de distribution mondiale intégrée offre un accès immédiat à NATG par l'intermédiaire de l'une des plus grandes plateformes d'échange d'actifs numériques au monde, complétée par des voies d'accès dédiées aux acheteurs américains, ainsi qu'aux participants institutionnels et qualifiés du monde entier », a déclaré Andrés Fernández, directeur général de NatGold Digital. « La jetonisation réussie de nos premières ressources certifiées NatGold, associée à ces partenariats de distribution complémentaires, pose les bases d'une expansion évolutive permettant d'élargir la participation à l'échelle mondiale et d'assurer une croissance à long terme. »

Ce lancement commercial fait suite à la jetonisation réussie des ressources certifiées NatGold issues de deux sites aurifères éligibles, qui a donné lieu à la création d'un total de 106 800 NATG, conformément aux contrats intelligents NATG de la société et à leur déploiement sur la chaîne de blocs Ethereum. L'offre initiale de jetons a été générée à partir des parcelles 45 et 46 du projet aurifère Cahuilla, en Californie, et par la concession minière brevetée Alaska 4, située au niveau de la mine Friday Gold, dans l'Idaho. Ensemble, ces réalisations représentent la première mise en œuvre commerciale du modèle d'exploitation minière numérique de NatGold Digital, pour lequel un brevet est en instance, ainsi que la mise en service de l'écosystème commercial de la société, désormais pleinement opérationnel.

Les rapports techniques justificatifs, les certificats de jetonisation des ressources certifiées NatGold et la vérification sur la chaîne de blocs relative à ces deux ressources jetonisées sont accessibles au public à travers le contrat intelligent NATG, tandis que le livre blanc MiCA de la société est disponible sur le site web de NatGold Digital. Ensemble, ces documents témoignent de l'engagement de NatGold Digital en faveur de la transparence, de l'intégrité technique, de la transparence réglementaire et d'une commercialisation responsable.

Le contrat intelligent NATG est accessible au public sur Etherscan à l'adresse suivante :

https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

« Notre cadre de certification, nos normes de gouvernance, notre infrastructure de chaîne de blocs, nos contrats intelligents et notre stratégie de distribution mondiale multicanal permettent à NatGold d'envisager une croissance responsable à long terme. Alors que nous poursuivons l'expansion de notre réseau de distribution mondial, nous restons déterminés à préserver l'intégrité qui a guidé ce projet depuis sa création », a déclaré Mark Radke, président de NatGold Digital.

Dans le cadre du modèle NatGold, les ressources aurifères éligibles restent à jamais préservées dans le « coffre fort de la mère nature », tandis que leur valeur intrinsèque est représentée numériquement par le NATG. Conformément aux protocoles de jetonisation mis en place par NatGold, des dotations issues des premières opérations de jetonisation ont également été versées au Fonds de réserve de NatGold et au Programme de réinvestissement social de NatGold.

Maintenant que les opérations boursières ont débuté, NatGold Digital va poursuivre le développement de son portefeuille de ressources certifiées NatGold et de sa stratégie de distribution mondiale intégrée, grâce à la conclusion de nouveaux partenariats stratégiques visant à élargir la participation internationale à l'écosystème NatGold.

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le chef de file mondial de l'exploitation aurifère numérique et l'architecte et l'exploitant d'une plateforme non extractive faisant l'objet d'une demande de brevet conçue pour libérer la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines techniquement vérifiées qui restent stockées en toute sécurité dans la chambre forte Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour aider à mener une réforme monétaire mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site NatGold.com ou notre chaîne YouTube officielle pour obtenir des vidéos et des renseignements sur notre écosystème de minage numérique : youtube.com/@NatGold_Digital.

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Les informations présentées dans le communiqué ci-dessus ont été compilées par NatGold, qui a fait de son mieux pour présenter de façon réaliste et factuelle les informations qu'il contient. Toutefois, des avis subjectifs, la prise en considération de facteurs que NatGold ne maîtrise pas et des sources d'informations externes impliquent inévitablement que NatGold ne peut garantir que les informations sont exhaustives, complètes ou suffisantes. Les énoncés prospectifs sont généralement indiqués par des termes comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « planifié », « budget », « estime », « projette », « a l'intention de », « prévoit », « n'anticipe pas », « pense que » et des expressions similaires, ou par des références à des actions, des événements ou des résultats potentiels qui « peuvent », « pourraient » ou « seront » réalisés. Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Il est vivement recommandé aux personnes souhaitant acquérir des jetons NATG de consulter un conseiller financier qualifié avant de procéder à cet achat et de faire preuve de discernement dans leurs décisions d'achat de jetons NATG. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de jetonisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent au final s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. Les informations contenues dans le présent document sont destinées uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'actions ou de titres de NatGold ou pour l'achat ou la vente de jetons NatGold. En outre, les informations du présent document ne constituent pas non plus une recommandation, une approbation ou une sollicitation à propos d'une stratégie d'investissement quelconque. Les jetons NatGold ne sont pas destinés à être des « titres » dans quelque juridiction que ce soit, et NatGold ne fait aucune réclamation ou représentation liée à la valeur de NatGold ou des jetons NatGold. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date de publication. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, NatGold décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles données, à des développements futurs ou autrement. De plus, la Société n'assume aucun engagement à répondre aux attentes ou aux déclarations des tiers concernant les questions abordées dans le présent document. Investir dans des actifs numériques en phase de démarrage comporte des risques importants. Tout investissement de ce type est spéculatif et comporte un degré élevé de risque, y compris, sans s'y limiter, la perte de capital. Un investissement dans les jetons NATG, ou dans tout autre actif numérique, peut ne pas convenir à tout le monde ; vous devez donc examiner attentivement les risques encourus, votre situation financière, votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement avant de prendre toute décision d'investissement. En tant qu'actifs numériques, les jetons NATG sont également exposés aux risques inhérents à la technologie de la chaîne de blocs, notamment, mais sans s'y limiter, l'incertitude réglementaire, l'adoption par le marché, la manipulation, la volatilité et les risques liés à la cybersécurité. L'accès aux opérations NATG sera réservé aux participants éligibles dans les juridictions prises en charge, chaque participant devant satisfaire aux conditions d'éligibilité, d'intégration, réglementaires, géographiques et relatives à la plateforme en vigueur dans sa juridiction. Les acheteurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et/ou autres professionnels respectifs.