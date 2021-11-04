National Equity Fund 為其新興少數族裔發展商基金 (EMDF) 募集了 8,500 萬美元的承諾資本，以抵制種族主義並為新興的 BIPOC 低收入住房稅收抵免 (LIHTC) 發展商提供支援。

在 NEF 董事 Lydia Smith 的帶領下，EMDF 提供資金和技術支援，以及度身訂造的項目承保方法，以幫助新興的 BIPOC LIHTC 發展商在其社區建造優質的居屋，同時也在他們發展業務的過程中建立了成功的記錄。

Lydia Smith 表示：「NEF 正積極確定並與符合條件的發展商建立交易渠道。

通常，當 NEF 推出基金時，交易已經確定。 在這種情況下，NEF 呼籲其現有的投資者關係方支援 EMDF 的概念，在確定第一筆交易之前就有九名投資者承諾提供股權。Ally Bank、BMO Harris Bank、CIBC、Comerica Bank、Fifth Third Bank、KeyBank、PNC Bank、Truist 和 U.S. Bank（按照英文字母順序）已承諾進行第一輪 EMDF 融資。

聯信銀行高級副總裁兼社區發展貸款總監 Beatrice Kelly 表示：「向服務不足的社區提供重要的資金和投資仍然至關重要，新興少數族裔發展商基金在流程的關鍵步驟為發展商提供創新資源。我們與 National Equity Fund 的合作將有助支援該基金，透過居屋計劃消除障礙並提升對個人和家庭產生積極影響的企業。」

PNC Real Estate 旗下的 Origination for Tax Credit Solutions 集團高級副總裁兼經理 Gayle Manganello Ellis 表示：「首屆基金將賦予新一代發展商權力，為他們提供所需的支援，讓我們邁向未來，擺脫目前居屋短缺的困境。我們致力解決全國的居屋危機，我們為參與這個首創的基金而感到無比自豪。」

隨著預計其他合作夥伴在未來幾個月內對進行投資越來越感興趣，EMDF 有望超過其最初的 1 億美元目標。

NEF 投資者關係主管 Mark Siranovic 表示：「我們對成功的定義不是完成第一隻基金。我們對成功的定義是從現在起 5、10 和 15 年後，當第一類發展商進行第三、第四或第五次交易時，由於 NEF 對首個 EMDF 基金的額外支援，資產負債表錄得顯著改善。」

關於 National Equity Fund, Inc.

National Equity Fund, Inc. (NEF) 是領先的非牟利低收入住房稅收抵免 (LIHTC) 財團和居屋的先驅，其使命是建立和提供創新的協作金融解決方案，以擴大居屋的建造和保護。透過其多元的多投資者和單一投資者基金，NEF 創造的機會植根於其願景，即全國所有個人和家庭都能獲得穩定、安全的房屋，為他們充分發揮潛力奠定基礎。自 1987 年由地方倡議支援公司 (LISC) 創立以來，NEF 已投資超過 180 億美元，為全國有需要的個人、家庭和社區提供了 200,500 套新房屋。NEF 總部位於芝加哥，已捐贈超過 2 億美元的贈款，以支援 LISC 的全國社區發展工作。如欲了解更多有關 NEF 的影響、創新金融解決方案和機會的資訊，請瀏覽 www.nefinc.org。

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