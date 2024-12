NDSL, die Muttergesellschaft von Cellwatch fusioniert mit RLE Technologies und bildet die neue Plattform „Parameter", die Lösungen für Rechenzentren und kritische Infrastrukturen angesichts des steigenden Bedarfs an KI-Strom stärkt

CHICAGO, 11. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- May River Capital, eine in Chicago ansässige Private-Equity-Firma des unteren Mittelstands, und ihr Portfoliounternehmen RLE Technologies , gaben heute die Übernahme der NDSL Group Ltd. bekannt, dem Hersteller von Cellwatch und führenden Batterieüberwachungs- und -managementlösungen für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen und Telekommunikationsmärkte. Die beiden Unternehmen werden zur neuen Plattform Parameter fusionieren.

Parameter repräsentiert die kombinierten Stärken von RLE Technologies und NDSL, die gemeinsam über mehr als 70 Jahre Erfahrung verfügen und Fachleuten aus der Prozessindustrie und dem Anlagenmanagement Echtzeiteinblicke in unternehmenskritische Abläufe bieten. Die fortschrittlichen Lösungen von Parameter messen, erkennen, überwachen, analysieren und prognostizieren die Qualität, den Zustand und das Volumen von Flüssigkeiten, Gasen, Energie und Materialien in ihrer Umgebung. Parameter bedient Endmärkte wie unter anderem Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, kritische Infrastrukturen.

NDSL hat seinen Sitz in Raleigh-Durham, North Carolina, und blickt auf eine 30-jährige Geschichte als zuverlässiger Lieferant der branchenführenden Cellwatch-Produktlinie und -Dienstleistungen zurück. Die umfassenden Überwachungslösungen von NDSL ermöglichen es den Kunden, ihre kritischen Batterieinvestitionen möglichst effektiv zu verwalten. Cellwatch-Produkte verhindern Ausfälle, reduzieren Kosten, erfüllen gesetzliche Anforderungen und bieten die höchste Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in der Branche.

RLE Technologies mit Sitz in Fort Collins, Colorado, kann auf eine 40-jährige Erfahrung als Anbieter von Produkten zur Überwachung der Anlagenumgebung, zur Erkennung von Flüssigkeitslecks und zum Luftstrommanagement zurückblicken. Das Unternehmen hilft Fachleuten aus dem Anlagenbetrieb, sich vor Ausfällen zu schützen, die zu Störungen in unternehmenskritischen Umgebungen führen könnten.

Durch einen ganzheitlichen Ansatz bei der Überwachung und Verwaltung schützt das umfassende Produktportfolio von Parameter die wertvollsten Güter der Welt und macht die Zukunft lebenswichtiger Operationen berechenbarer und kontrollierbarer.

Dan Barlow, May River Capital Partner, bemerkte: „Wir freuen uns, die starken Teams und Ressourcen von NDSL und RLE unter dem Banner von Parameter zu vereinen. Dieser Zusammenschluss stärkt unsere Fähigkeit, die Anforderungen unserer Kunden an die Überwachung und Erkennung kritischer Infrastrukturen optimal zu erfüllen."

„Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss mit RLE Technologies und die Umbenennung in Parameter", sagte Earl Philmon, Geschäftsführer von NDSL. „NDSL ist ein Vorreiter bei der Verwaltung und Überwachung von Batterieanlagen und trägt mit innovativen Lösungen zur Vermeidung ungeplanter Ausfälle bei. Unsere Cellwatch-Linie ergänzt die Produkte von RLE. Die Vorteile dieses Zusammenschlusses sind beträchtlich, und ich freue mich auf die kommenden Wachstumschancen", fügte Philmon hinzu.

„Mit der Unterstützung von May River werden die stärksten Teams und die weltweit führenden Technologieunternehmen im Bereich der Systemüberwachung für wichtige Industrien in Parameter zusammengeführt. Ich freue mich, mit Earl und unserem Team erfahrener Fachleute zusammenzuarbeiten, um Parameter auf den Weg zu bringen und die Entwicklung künftiger Technologien und Fähigkeiten zu beschleunigen", so Mike Blazes, Geschäftsführer von RLE Technologies und Parameter.

Mesirow Financial und Laytons LLP fungierten als Finanz- bzw. Rechtsberater für NDSL. Livingstone Partners LLC und Paul Hastings LLP fungierten als Finanzberater bzw. Rechtsberater von May River Capital. Tree Line Capital Partners unterstützte die Akquisition mit einer Fremdfinanzierung.

Informationen zu May River Capital

May River Capital ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in industrielle Wachstumsunternehmen des unteren Mittelstands konzentriert. May River Capital investiert in hochwertige industrielle Wachstumsunternehmen, darunter Präzisionsfertigung, technische Produkte und Messgeräte, spezialisierte Industriedienstleistungen und industrielle Vertriebsdienstleistungen mit Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter www.mayrivercapital.com.

Informationen zu Parameter

Parameter ist ein neues Plattformunternehmen von May River Capital, das aus der Fusion von RLE Technologies und NDSL hervorgegangen ist. Parameter ermöglicht der Prozess- und Gebäudemanagementbranche Einblicke in geschäftskritische Vorgänge in Echtzeit. Die fortschrittlichen Lösungen von Parameter messen, erkennen, überwachen, analysieren und prognostizieren die Qualität, den Zustand und das Volumen von Flüssigkeiten, Gasen, Energie und Materialien in ihrer Umgebung. Durch die Umwandlung komplexer Daten in verwertbare Informationen macht Parameter die Zukunft lebenswichtiger Abläufe vorhersehbarer und besser steuerbar. Parameter hat Niederlassungen in Fort Collins, Colorado, Raleigh-Durham, North Carolina, Milton Keynes, Großbritannien, und Shanghai, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.parameter-tech.com.

