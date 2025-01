AMP y AHS recientemente fusionadas saldrán al mercado bajo la nueva marca Akona Process Solutions

-Merged Advanced Material Processing y Automated Handling Solutions recientemente fusionadas saldrán al mercado bajo la nueva marca Akona Process Solutions

CHARLOTTE, N.C., 29 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Las empresas de soluciones de procesamiento y manipulación de materiales, Advanced Material Processing (AMP) y Automated Handling Solutions (AHS), han anunciado su fusión y cambio de marca como Akona Process Solutions (Akona), una empresa de cartera de la empresa con sede en Chicago, May River Capital.

Akona unifica las tecnologías y el alcance global de AMP y AHS para ofrecer una amplia cartera de soluciones de procesamiento y manipulación de materiales de alto valor en las industrias de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, nutracéuticos y químicos.

La nueva empresa seguirá aprovechando las marcas Cablevey, Kason, Marion y Spiroflow de AMP y AHS, que en conjunto suman más de 200 años de experiencia colectiva en la solución de los desafíos más exigentes de manipulación y procesamiento de materiales. Akona tiene su sede en Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), y cuenta con centros de excelencia en ingeniería, ventas y servicio en todo Estados Unidos y Europa.

Akona está en una posición única para abordar la creciente necesidad de los clientes de soluciones integradas que sean escalables, confiables, mejoren la eficiencia y garanticen la higiene en sus entornos operativos regulados de alto riesgo.

Al comentar sobre el anuncio, Seth Vance, consejero delegado de Akona Process Solutions, dijo: "Akona proporcionará una solución de fuente única para los clientes que operan en algunas de las industrias más complejas y exigentes. Al fusionar las capacidades de AMP y AHS, estamos desbloqueando nuevas posibilidades de innovación y eficiencia, y marcando un paso crítico en nuestra búsqueda de ofrecer valor y fiabilidad excepcionales a nuestros clientes en todo el mundo."

Y añadió, "Nuestro objetivo con Akona es simplificar el alcance, la adquisición, la implementación y el mantenimiento de los equipos de manipulación y procesamiento de materiales para nuestros clientes leales, permitiéndoles centrarse en lo que más importa: maximizar sus operaciones. La combinación única de tecnología de vanguardia y productos y servicios centrados en el cliente de Akona garantizará que sigamos siendo un socio de confianza para su éxito".

La cartera de la nueva empresa incluye mezcladores, licuadoras, secadoras, cribas, transportadores, sistemas de llenado y descarga de material a granel, así como soluciones de control integradas. Al unir tecnologías complementarias y conocimientos técnicos, Akona permitirá a los clientes optimizar sus operaciones, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la productividad, todo ello mientras trabajan con un socio fiable y de confianza.

Acerca de Akona Process Solutions

Akona atiende a los mercados finales de alimentos y bebidas, alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, nutracéuticos y productos químicos especiales con una amplia gama de equipos, piezas de recambio y servicios para aplicaciones de procesamiento de materiales (mezcladores, secadores, tamices, cernidores, etc.) y manipulación de materiales (transportadores, cargadores, descargadores, controles, etc.). La nueva empresa tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte, con instalaciones en Marion y Oskaloosa, Iowa; Manchester, Reino Unido; y Frankfurt, Alemania. Para obtener más información, visite www.akonasolutions.com.

Acerca de May River Capital

May River Capital es una firma de capital privado con sede en Chicago que se centra en asociarse con empresas industriales del mercado medio-bajo. May River Capital invierte en empresas de crecimiento industrial de alta calidad, que incluyen fabricación de precisión, productos de ingeniería e instrumentación, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor agregado. Para obtener más información, visite www.mayrivercapital.com.

