Le fabricant de Cellwatch, NDSL, fusionne avec RLE Technologies et crée une nouvelle plateforme, Parameter, qui renforce les solutions pour les centres de données et les infrastructures critiques dans un contexte d'augmentation des besoins en énergie pour l'IA

CHICAGO, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- May River Capital, une société de capital-investissement du march intermédiaire inférieur basée à Chicago, et sa société de portefeuille, RLE Technologies , ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de NDSL Group Ltd., fabricant de Cellwatch et de solutions de pointe en matière de surveillance et de gestion des batteries pour les centres de données, les services publics et les marchés des télécommunications. Les deux entreprises fusionneront pour former une nouvelle société plateforme, Parameter.

Parameter représente les forces combinées de RLE Technologies et de NDSL, avec plus de 70 ans d'expérience collective dans la fourniture aux professionnels de l'industrie des procédés et de la gestion des installations des informations en temps réel sur les opérations critiques. Les solutions avancées de Parameter détectent, contrôlent, analysent et prévoient la qualité, l'état et le volume des liquides, des gaz, de l'énergie et des matériaux dans leur environnement. Parameter dessert des marchés finaux tels que les centres de données, les services publics, les infrastructures critiques, etc.

Basée à Raleigh-Durham, en Caroline du Nord, NDSL est depuis 30 ans un fournisseur de confiance de la gamme de produits et de services Cellwatch, leader sur le marché. Les solutions de surveillance complètes de NDSL permettent aux clients de gérer le plus efficacement possible leurs investissements dans les batteries critiques. Les produits Cellwatch évitent les pannes, réduisent les coûts, répondent aux exigences réglementaires et offrent la durabilité et la fiabilité les plus solides de l'industrie.

Basée à Fort Collins, dans le Colorado, RLE Technologies possède 40 ans d'expérience dans la fourniture de produits de surveillance de l'environnement des installations, de détection des fuites de fluides et de gestion des flux d'air, aidant les professionnels de l'exploitation des installations à se prémunir contre les défaillances susceptibles d'entraîner des perturbations dans les environnements essentiels à la mission.

Grâce à une approche holistique de la surveillance et de la gestion, le portefeuille complet de produits de Parameter protège les biens les plus précieux du monde et permet de mieux prévoir et de gérer plus facilement l'avenir des opérations vitales.

Dan Barlow, associé chez May River Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de réunir les équipes et les ressources de NDSL et de RLE sous l'étendard de Parameter. Cette fusion renforce notre capacité à répondre au mieux aux besoins de nos clients en matière de surveillance et de détection des infrastructures critiques. »

« Nous sommes ravis de nous associer à RLE Technologies et de changer de nom pour devenir Parameter », a déclaré Earl Philmon, PDG de NDSL. « NDSL a été un précurseur dans la gestion et la surveillance des actifs des batteries, en aidant à prévenir les pannes imprévues grâce à des solutions innovantes. Notre gamme Cellwatch complète les produits de RLE. Les avantages de cette union sont considérables et je me réjouis des possibilités de croissance qui s'offrent à nous », a ajouté M. Philmon.

« Avec le soutien de May River, les équipes les plus fortes et les entreprises technologiques leaders au niveau mondial dans le domaine de la surveillance des systèmes pour les industries essentielles sont réunies au sein de Parameter. Je suis ravi de m'associer à Earl et à notre équipe de professionnels expérimentés pour lancer Parameter et accélérer le développement des technologies et des capacités futures », a déclaré Mike Blazes, PDG de RLE Technologies et de Parameter.

Mesirow Financial et Laytons LLP ont été respectivement conseiller financier et conseiller juridique de NDSL. Livingstone Partners LLC et Paul Hastings LLP ont été respectivement conseiller financier et conseiller juridique de May River Capital. Tree Line Capital Partners a fourni un financement par emprunt pour soutenir l'acquisition.

À propos de May River Capital

May River Capital est une société de capital-investissement basée à Chicago qui investit dans des entreprises industrielles en croissance du marché intermédiaire inférieur. May River Capital investit dans des entreprises industrielles en croissance de haute qualité, notamment dans la fabrication de précision, les produits d'ingénierie et l'instrumentation, les services industriels spécialisés et les services de distribution industrielle à valeur ajoutée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mayrivercapital.com.

À propos de Parameter

Parameter est une nouvelle société plateforme de May River Capital, issue de la fusion de RLE Technologies et de NDSL. Parameter permet aux entreprises de gestion des processus et des installations de disposer d'informations en temps réel sur les opérations critiques. Les solutions avancées de Parameter détectent, contrôlent, analysent et prévoient la qualité, l'état et le volume des liquides, des gaz, de l'énergie et des matériaux dans leur environnement. En transformant des données complexes en informations exploitables, Parameter permet de mieux prévoir et de gérer plus facilement l'avenir des opérations vitales. Parameter est présent à Fort Collins (Colorado), à Raleigh-Durham (Caroline du Nord), à Milton Keynes (Royaume-Uni) et à Shanghai (Chine). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.parameter-tech.com.

