Neta Auto beginnt nach viermonatigen Vorbereitungen mit Bau von „Übersee-Fabrik" - Meilenstein der Globalisierung für chinesische Autohersteller

BANGKOK, 13. März 2023 /PRNewswire/ -- Am 10. März erfolgte der erste Spatenstich für die Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge von Neta Auto (Thailand) Co., Ltd., die zu einem wichtigen Produktionsstandort von Neta Auto für die Herstellung und den Export von Elektrofahrzeugen mit Rechtslenkung in die ASEAN-Staaten werden soll. Der Automobilhersteller unterzeichnete außerdem eine Kooperationsvereinbarung mit dem thailändischen Unternehmen Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC), in deren Rahmen beide Seiten gemeinsam eine moderne EV-Montagebasis errichten werden. Sie werden auch zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeit der Mitarbeiter zu verbessern und ein EV-Ökosystem in Thailand aufzubauen. Diese beiden Schritte deuten darauf hin, dass Neta Auto in eine neue Phase der raschen und soliden Entwicklung in der ASEAN-Region eingetreten ist und stellen gleichzeitig einen Meilenstein für die Entwicklung seiner Globalisierung dar.

Photo: Contract signing ceremony

Das Werk in Khan Na Yao, Bangkok, ist das erste Werk von Neta Auto außerhalb Chinas und gleichzeitig das erste Werk eines chinesischen Start-ups für Elektrofahrzeuge in Thailand. Die Anlage besteht aus drei Werkstätten für Schweißen, Lackieren und Montage und wird über ein optimiertes Anlagendesign und innovative Prozesstechnologien verfügen, die auf dem Konzept schlanker und intelligenter Fertigung basieren, was Ressourcen spart und Qualität und Effizienz steigert. Das Werk könnte Ende Januar 2024 als internationale Musterfabrik für die intelligente Herstellung von sogenannten New Energy Vehicles in Betrieb genommen werden.

Zhang Yong, Mitbegründer und CEO von Neta Auto, und Vunchai, Vorsitzender von BGAC, nahmen an der Veranstaltung teil und waren Zeugen, wie Neta Auto einen neuen Weg der Globalisierung einschlug.

Zhang Yong erklärte: „Das thailändische Werk wird für uns eine wichtige Basis für die Produktion und den Export von RHD EVs in die ASEAN-Länder sein. Wir werden mit dem Bau mehrerer intelligenter EV-Produktionsstätten von Weltklasse gleichzeitig beginnen und so unsere Kapazitäten erweitern, was wiederum unsere Globalisierung vorantreibt. Wir planen außerdem, weitere Länder im Nahen Osten, in der Europäischen Union und in anderen Regionen zu erschließen und Neta Auto zu einer Marke zu machen, die von den Verbrauchern weltweit anerkannt wird und der sie vertrauen."

Vunchai teilte auch seine Erwartungen in Bezug auf die Partnerschaft mit. „Durch die Zusammenarbeit machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltigem Transport. Wir gehen außerdem davon aus, dass die Partnerschaft den Menschen neue Möglichkeiten bietet und die Entwicklung des EV-Sektors in Thailand beschleunigt."

Neta Auto gehörte 2022 zu den 20 größten Herstellern von New-Energy-Pkw und belegte unter den EV-Start-ups den ersten Platz, gemessen am jährlichen Absatzvolumen. Neta V, das erste Modell, das der Autohersteller in Thailand auf den Markt brachte, belegte bei den Zulassungen den zweiten Platz unter den batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) in Thailand. Die Spatenstich-Zeremonie ist ein Beweis für Chinas verbesserte Fähigkeiten in Bereich der Herstellung intelligenter Fahrzeuge sowie für die Stärke der Marke Neta Auto.

