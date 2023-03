Neta Auto lance la construction d'une « usine à l'étranger » après quatre mois de préparation, un jalon de la mondialisation pour les constructeurs chinois

BANGKOK, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 10 mars, une cérémonie d'inauguration a eu lieu en l'honneur de l'usine de fabrication de véhicules électriques de Neta Auto (Thaïlande) Co., Ltd. Ce site deviendra une importante base de fabrication de Neta Auto d'où sortiront des véhicules électriques à conduite à droite, qui seront exportés vers l'ANASE. Le constructeur a également signé un accord de coopération avec la Bangchan General Assembly Co., Ltd. (BGAC) de Thaïlande, en vertu duquel les deux parties construiront conjointement une base d'assemblage moderne de véhicules électriques. Ils s'associeront également pour améliorer la durabilité des compétences du personnel et créer un écosystème de véhicules électriques en Thaïlande. Ces deux mesures suggèrent que Neta Auto est entrée dans une nouvelle étape de développement rapide et sain dans l'ANASE, ce qui représente un tournant majeur pour son développement à l'échelle mondiale.

Photo: Contract signing ceremony

Située à Khan Na Yao, à Bangkok, l'usine est la première usine de Neta Auto à l'étranger et, également, la première usine de startups chinoises de véhicules électriques en Thaïlande. Composé de trois ateliers de soudage, de peinture et d'assemblage, l'usine bénéficiera d'une conception optimisée et de technologies de procédé innovantes basées sur le concept de fabrication allégée et intelligente, économisant des ressources, et améliorant la qualité et l'efficacité. L'usine pourrait être mise en production à la fin du mois de janvier 2024 en tant que modèle d'usine internationale fabriquant intelligemment des véhicules à énergie nouvelle.

M. Zhang Yong, co-fondateur et PDG de Neta Auto, et M. Vunchai Jungsanguanpornsuk, président de BGAC, ont assisté à l'événement et ont ainsi pu voir Neta Auto se lancer dans un nouveau voyage au-delà des frontières.

M. Zhang a déclaré : « Fait important, l'usine de Thaïlande constituera une base majeure pour la production de véhicules électriques à conduite à droite et leur exportation vers l'ANASE. Puisque nous commencerons à construire simultanément plusieurs bases de fabrication de véhicules électriques, intelligentes et de classe mondiale, notre capacité sera élargie, soutenant notre développement mondial. Nous prévoyons également de pénétrer les marchés d'un plus grand nombre de pays au Moyen-Orient, dans l'Union européenne et d'autres régions, faisant de Neta Auto une marque reconnue et digne de confiance pour les consommateurs du monde entier. »

M. Jungsanguanpornsuk a également partagé ses attentes sur le partenariat. « Grâce à cette collaboration, nous franchissons une étape cruciale en matière de transport durable. Nous souhaitons également offrir des opportunités à nos clients et accélérer le développement du secteur des véhicules électriques en Thaïlande, en nous appuyant sur le partenariat. »

Neta Auto figurait parmi les 20 premiers constructeurs mondiaux de véhicules de tourisme neufs en volume en 2022, se classant au premier rang des startups de véhicules électriques en volume des ventes annuelles. Neta V, le premier modèle lancé par le constructeur en Thaïlande, s'est classé en deuxième position en Thaïlande pour le nombre d'immatriculations des véhicules électriques à batterie. La cérémonie met en valeur les capacités améliorées de fabrication de véhicules intelligents de la Chine et la puissance de marque de Neta Auto.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2030448/Photo_Contract_signing_ceremony.jpg

SOURCE Neta Auto