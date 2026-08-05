Neue Serie enthüllt die verborgene Infrastruktur des modernen Lebens

BERLIN, 5. August 2026 /PRNewswire/ -- Vom Untergrund des antiken Roms bis zur Zukunft des Stromnetzes: Eine neue Mini-Dokumentarfilmreihe von Nicely Done Productions enthüllt die verborgenen Infrastrukturen des modernen Lebens und ist auf der globalen digitalen Plattform von National Geographic zu sehen.

Threads of Connectivity begleitet in einer neuen Dokumentarfilmreihe, die auf der digitalen Plattform von National Geographic verfügbar ist, fünf Unternehmen, die die Systeme entwickeln, die das moderne Leben am Laufen halten.

Threads of Connectivity: A new mini-documentary series by Nicely Done Productions reveals the hidden infrastructures of modern life. Watch Trailer Speed Speed

Da KI, Elektrifizierung und steigende Nachfrage unsere Infrastrukturen auf eine noch nie dagewesene Belastung bringen, begleitet jede der fünf Folgen ein globales Unternehmen, das ein Problem löst, auf das sich die Welt verlässt.

Boldyn Networks versorgt das gesamte römische U-Bahn-Netz mit 5G und bedient damit 18 Millionen Menschen – im Rahmen dessen, was das Unternehmen als das „größte Smart-City-Konnektivitätsprojekt, das jemals in Italien realisiert wurde" bezeichnet –, ohne dabei die antike Stadt darüber zu stören.

Medtronic treibt die Zukunft der Wirbelsäulenchirurgie – eines der komplexesten Fachgebiete der Medizin – durch sein intelligentes AiBLE™-Ökosystem voran, das jahrzehntelange klinische Expertise mit KI-gestützter Planung, Robotik und Daten aus der Praxis kombiniert, um Chirurgen dabei zu helfen, während des gesamten Operationsablaufs fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Genesys gestaltet den Kundenservice rund um agentenbasierte KI neu – und tut dies zu einer Zeit, in der Europa neue Regeln für verantwortungsvolle KI festlegt. „KI wird die menschlichen Fähigkeiten, auf die es am meisten ankommt, auf ein neues Niveau heben", sagt Tony Bates, CEO von Genesys.

Carrier verbessert seit mehr als 120 Jahren die Lebensqualität der Menschen. „Jede Generation steht vor Herausforderungen, die unsere Lebensweise neu gestalten", so Nick Arch von Carrier. „Vor einem Jahrhundert ging es darum, Komfort in Innenräumen zu ermöglichen. Heute geht es darum, diesen Komfort für die Zukunft intelligenter, effizienter und widerstandsfähiger zu gestalten." Carrier trägt dazu bei, Haushalte in intelligente Energiesysteme zu verwandeln, die das Stromnetz entlasten und den Zeitpunkt sowie die Art der Stromnutzung optimieren.

OATI ist ein Energieunternehmen, das Software entwickelt, die das Stromnetz stabil hält, während erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge weltweit in die Netze strömen. „Dies ist der Zeitpunkt, an dem Strom zu einem Datenprodukt wird", sagt ein Netzbetreiber im Film.

Was sie verbindet, ist ganz einfach. Die Systeme, von denen das moderne Leben abhängt, werden von Menschen, die wir nie zu Gesicht bekommen, neu aufgebaut – stärker, intelligenter und vernetzter.

„Die wichtigste Ingenieursleistung unserer Zeit findet dort statt, wo niemand sie sehen kann – von den Tunneln unter Rom bis hin zur Software, die das Stromnetz stabilisiert", sagt Jay Slater, CEO von Nicely Done Productions. „Wir haben diese Serie produziert, um sie ans Licht zu bringen."

Die Folgen werden auf NatGeo.com gezeigt. Inhalte und Interviews sind auf Anfrage erhältlich.