Une nouvelle série dévoile les coulisses de la vie moderne

BERLIN, 5 août 2026 /PRNewswire/ -- Des profondeurs de la Rome antique à l'avenir du réseau électrique : une nouvelle série de mini-documentaires réalisée par Nicely Done Productions dévoile les coulisses de la vie moderne. Elle est diffusée sur la plateforme numérique mondiale de National Geographic.

Threads of Connectivity suit cinq entreprises qui assurent le fonctionnement de notre quotidien, dans une nouvelle série documentaire disponible sur la plateforme numérique de National Geographic.

Threads of Connectivity: A new mini-documentary series by Nicely Done Productions reveals the hidden infrastructures of modern life. Watch Trailer Speed Speed

Alors que l'IA, l'électrification et la hausse de la demande soumettent nos infrastructures à une pression sans précédent, chacun des cinq épisodes suit une entreprise internationale qui résout un problème vital pour le monde entier.

Boldyn Networks déploie la 5G dans le métro de Rome, qui dessert 18 millions de personnes, dans le cadre de ce qu'elle qualifie de « plus grand projet de connectivité pour ville intelligente jamais réalisé en Italie », sans perturber la ville antique située au-dessus.

Medtronic fait progresser l'avenir de la chirurgie rachidienne, l'une des spécialités médicales les plus complexes, grâce à son écosystème intelligent AiBLE™, qui allie des décennies d'expertise clinique à la planification assistée par l'IA, à la robotique et aux données issues de la pratique clinique, afin d'aider les chirurgiens à prendre des décisions plus éclairées tout au long du processus chirurgical.

Genesys repense le service client autour de l'IA agentique, alors même que l'Europe élabore de nouvelles règles en matière d'IA responsable. « L'IA va permettre de valoriser les compétences humaines qui comptent le plus », déclare Tony Bates, PDG de Genesys.

Carrier contribue à améliorer notre quotidien depuis plus de 120 ans. « Chaque génération est confrontée à des défis qui redéfinissent notre mode de vie », a déclaré Nick Arch, de Carrier. « Il y a un siècle, c'est grâce à elle que l'on a pu bénéficier du confort à l'intérieur. Aujourd'hui, il s'agit de rendre ce confort plus intelligent, plus efficace et plus résilient pour l'avenir. » Carrier contribue à transformer les foyers en systèmes énergétiques intelligents qui allègent la charge sur le réseau et optimisent le moment et la manière dont l'électricité est consommée.

OATI est une entreprise du secteur de l'énergie qui développe des logiciels permettant d'assurer la stabilité du réseau électrique alors que les énergies renouvelables et les véhicules électriques envahissent les réseaux du monde entier. « C'est le moment où l'électricité devient un produit de données », déclare un gestionnaire de réseau dans le film.

Ce qui les relie est simple. Les systèmes dont dépend notre vie moderne sont en train d'être repensés pour devenir plus robustes, plus intelligents et mieux connectés, par des personnes que nous ne voyons jamais.

« Les réalisations techniques les plus importantes de notre époque se déroulent là où personne ne peut les voir, des tunnels sous Rome aux logiciels qui assurent la stabilité du réseau électrique », déclare Jay Slater, PDG de Nicely Done Productions. « Nous avons réalisé cette série pour mettre ce sujet en lumière. »

Les épisodes sont disponibles sur NatGeo.com. Contenu et interviews disponibles sur demande.