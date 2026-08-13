Neuer Bericht: Trotz einer besseren Anerkennung indigener Völker schränken die fragmentierten Rio-Konventionen den Einfluss indigener Völker ein

Die Zersplitterung und die Hindernisse beim Zugang indigener Völker zu Entscheidungsprozessen schmälern die Wirksamkeit der UN-Konventionen zu Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt und Bodendegradation, können jedoch durch Maßnahmen von Nationalstaaten, Geldgebern und anderen Akteuren überwunden werden

SEATTLE, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- Ein neuer Bericht von Nia Tero – einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich für die Stärkung der Schutzbefugnisse indigener Völker über ihre angestammten Land- und Wassergebiete einsetzt – untersucht, wie die Zersplitterung der Rio-Konventionen den sinnvollen Einfluss indigener Völker auf globale Umweltentscheidungen einschränkt.

Photo: Indigenous Peoples and allies gather in New York to advance Indigenous rights, representation, and participation in global discussions, by Nancy Kelsey (Anishinaabe)/Nia Tero

Der Bericht „Beyond Fragmentation: „Förderung von Kohärenz, Gerechtigkeit und indigener Führungsrolle im Rahmen der Rio-Konventionen" wird auf der 17. Vertragsstaatenkonferenz der Vereinten Nationen offiziell vorgestellt. Im Rahmen der UN-Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD), die vom 17. bis 28. August in Ulaanbaatar, Mongolei, stattfand, stand bei einer Nebenveranstaltung der die Stärkung der Kohärenz zwischen den Rio-Konventionen im Mittelpunkt.

Die drei Rio-Konventionen – das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) – gingen aus dem Erdgipfel 1992 in Rio de Janeiro, Brasilien, hervor.

Es handelt sich dabei um die wichtigsten globalen Rahmenwerke zur Bekämpfung des Verlusts der biologischen Vielfalt, des Klimawandels und der Bodendegradation – Umweltkrisen, die indigene Völker seit langem als miteinander verknüpft wahrnehmen.

„Für indigene Völker sind Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt und Bodendegradation eng miteinander verbunden und resultieren aus einem unausgewogenen Verhältnis zwischen Mensch und Erde. „Die drei Rio-Konventionen behandeln diese Themen jedoch getrennt, was es den Vertretern indigener Völker erschwert, sich sinnvoll einzubringen", sagte Minnie Degawan (Kankanaey-Igorot, Philippinen), Expertin für indigene Politik und Autorin des Berichts.

Auf der Grundlage eines zweijährigen Dialogs mit indigenen Führungskräften und Vertretern sowie von Beobachtungen aus Verhandlungen und institutionellen Analysen enthält der Bericht Empfehlungen für Staaten, Sekretariate der Übereinkommen, Geldgeber und indigene Arbeitsgruppen, um die Koordinierung zu stärken und sicherzustellen, dass das Wissen, die Prioritäten und die Führungsrolle indigener Völker die globale Umweltpolitik mitgestalten.

Da im Jahr 2026 Konferenzen im Rahmen aller drei Rio-Konventionen stattfinden, weist der Bericht auf eine seltene Gelegenheit hin, die weltweiten Maßnahmen zur Bewältigung miteinander verknüpfter Umweltkrisen aufeinander abzustimmen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts

Fragmentierte Systeme, miteinander verflochtene Realitäten: Der Verlust der biologischen Vielfalt, der Klimawandel und die Bodendegradation sind eng miteinander verbunden, werden jedoch im Rahmen getrennter globaler Systeme angegangen. Diese Zersplitterung hat den Einfluss der indigenen Völker beeinträchtigt und die Wirksamkeit der Übereinkommen selbst eingeschränkt.

Der Verlust der biologischen Vielfalt, der Klimawandel und die Bodendegradation sind eng miteinander verbunden, werden jedoch im Rahmen getrennter globaler Systeme angegangen. Diese Zersplitterung hat den Einfluss der indigenen Völker beeinträchtigt und die Wirksamkeit der Übereinkommen selbst eingeschränkt. Die Anerkennung hat sich bislang noch nicht in nennenswerten Einfluss niedergeschlagen: Indigene Völker haben im Rahmen der Rio-Konventionen wichtige Fortschritte hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit und Mitwirkung erzielt, doch bestehen nach wie vor erhebliche Hindernisse, wenn es darum geht, Einfluss auf Verhandlungen, Umsetzung, Finanzierung und Entscheidungsprozesse zu nehmen.

Indigene Völker haben im Rahmen der Rio-Konventionen wichtige Fortschritte hinsichtlich ihrer Sichtbarkeit und Mitwirkung erzielt, doch bestehen nach wie vor erhebliche Hindernisse, wenn es darum geht, Einfluss auf Verhandlungen, Umsetzung, Finanzierung und Entscheidungsprozesse zu nehmen. Weltweite Vorteile: Eine stärkere Abstimmung zwischen den Rio-Konventionen kann Doppelarbeit verringern, die Beteiligungsmechanismen verbessern und einen effektiveren Einsatz der Ressourcen fördern. Dies würde es indigenen Völkern ermöglichen, Entscheidungen, Umsetzung und Finanzierung stärker mitzugestalten, was zu besseren Ergebnissen für indigene Gebiete sowie für die Gesundheit und Bewohnbarkeit unseres Planeten führen würde.

„Als bewährte Hüter vieler der weltweit noch verbliebenen großen, intakten Ökosysteme ist die Führungsrolle der indigenen Völker von entscheidender Bedeutung für die Bewältigung der vielschichtigen Umweltkrisen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist", sagte Margarita Mora, Programmleiterin bei Nia Tero. „Die Rio-Konventionen müssen über die bloße Anerkennung und Beteiligung hinausgehen, um sicherzustellen, dass indigene Völker Entscheidungen, Umsetzung und Finanzierung maßgeblich mitgestalten können."

Der vollständige Bericht ist abrufbar unter: www.niatero.org/RioReport

Über Nia Tero

Nia Tero ist eine führende internationale Organisation, deren einziges Ziel darin besteht, die Verantwortung indigener Völker für ihre angestammten Länder, Gewässer und den Ozean zu stärken. Wir unterstützen die indigenen Völker direkt bei der Wahrnehmung ihrer Schutzfunktion und stärken ihre Rolle und ihren Einfluss als wesentliche Faktoren für die Gewährleistung der Gesundheit und Bewohnbarkeit unseres Planeten. Erfahren Sie mehr unter: www.niatero.org