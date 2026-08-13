Nouveau rapport : Malgré une meilleure reconnaissance des peuples autochtones, la fragmentation des conventions de Rio limite leur influence

La fragmentation et les obstacles qui entravent l'accès des peuples autochtones aux processus décisionnels réduisent l'efficacité des conventions des Nations unies sur le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols, mais ces problèmes peuvent être résolus grâce à l'action des États-nations, des bailleurs de fonds et d'autres acteurs.

SEATTLE, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport de Nia Tero — une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre au renforcement du rôle des peuples autochtones en tant que gardiens de leurs terres et eaux ancestrales — examine comment la fragmentation des Conventions de Rio limite l'influence significative des peuples autochtones dans la prise de décision environnementale à l'échelle mondiale.

Photo: Indigenous Peoples and allies gather in New York to advance Indigenous rights, representation, and participation in global discussions, by Nancy Kelsey (Anishinaabe)/Nia Tero

Le rapport intitulé « Au-delà de la fragmentation : » « Promouvoir la cohérence, l'équité et le leadership autochtone dans le cadre des Conventions de Rio » sera officiellement lancé lors de la 17e Conférence des Parties à l'ONU. La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), qui s'est tenue du 17 au 28 août à Oulan-Bator, en Mongolie, a organisé, dans le cadre d'un événement parallèle intitulé , une session consacrée au renforcement de la cohérence entre les conventions de Rio.

Les trois conventions de Rio — la Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD) — ont vu le jour lors du Sommet de la Terre de 1992, qui s'est tenu à Rio de Janeiro, au Brésil.

Il s'agit des principaux cadres mondiaux visant à lutter contre la perte de biodiversité, le changement climatique et la dégradation des sols, des crises environnementales que les peuples autochtones considèrent depuis longtemps comme étroitement liées.

« Pour les peuples autochtones, le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des sols sont étroitement liés et résultent d'une relation déséquilibrée entre les hommes et la Terre. Cependant, les trois Conventions de Rio traitent ces questions séparément, ce qui rend plus difficile pour les représentants autochtones d'y participer de manière significative », a déclaré Minnie Degawan (Kankanaey-Igorot, Philippines), experte en politiques autochtones et autrice du rapport.

S'appuyant sur deux années de dialogue avec les dirigeants et les représentants autochtones, ainsi que sur des observations issues des négociations et d'une analyse institutionnelle, ce rapport formule des recommandations à l'intention des États, des secrétariats des conventions, des bailleurs de fonds et des groupes de travail autochtones, afin de renforcer la coordination et de veiller à ce que les savoirs, les priorités et le leadership des peuples autochtones contribuent à façonner la gouvernance environnementale mondiale.

Les trois Conventions de Rio devant tenir leurs conférences en 2026, le rapport souligne qu'il s'agit là d'une occasion rare d'harmoniser l'action mondiale face aux crises environnementales interdépendantes.

Principales conclusions du rapport

Systèmes fragmentés, réalités interconnectées : La perte de biodiversité, le changement climatique et la dégradation des sols sont étroitement liés, mais font l'objet de systèmes mondiaux distincts. Cette fragmentation a entravé l'influence des peuples autochtones et limité l'efficacité des conventions elles-mêmes.

La perte de biodiversité, le changement climatique et la dégradation des sols sont étroitement liés, mais font l'objet de systèmes mondiaux distincts. Cette fragmentation a entravé l'influence des peuples autochtones et limité l'efficacité des conventions elles-mêmes. Cette reconnaissance ne s'est pas encore traduite par une influence significative : Les peuples autochtones ont obtenu des avancées importantes en matière de visibilité et de participation dans le cadre des Conventions de Rio, mais des obstacles majeurs subsistent qui les empêchent d'influencer les négociations, la mise en œuvre, le financement et les décisions finales.

Les peuples autochtones ont obtenu des avancées importantes en matière de visibilité et de participation dans le cadre des Conventions de Rio, mais des obstacles majeurs subsistent qui les empêchent d'influencer les négociations, la mise en œuvre, le financement et les décisions finales. Avantages à l'échelle mondiale : Une meilleure harmonisation entre les conventions de Rio peut permettre de réduire les doublons, d'améliorer les mécanismes de participation et de favoriser une utilisation plus efficace des ressources. Cela permettrait aux peuples autochtones d'exercer une influence plus significative sur les décisions, la mise en œuvre et le financement, ce qui se traduirait par de meilleurs résultats pour les territoires autochtones ainsi que pour la santé et l'habitabilité de la planète.

« En tant que gardiens reconnus de nombreux grands écosystèmes intacts qui subsistent dans le monde, le rôle moteur des peuples autochtones est essentiel pour faire face aux crises environnementales multiples auxquelles l'humanité est confrontée », a déclaré Margarita Mora, directrice des programmes de Nia Tero. « Les Conventions de Rio doivent aller au-delà de la simple reconnaissance et de la participation afin de garantir que les peuples autochtones puissent influencer de manière significative les décisions, la mise en œuvre et le financement. »

Le rapport complet est disponible à l'adresse suivante : www.niatero.org/RioReport

À propos de Nia Tero

Nia Tero est une organisation internationale de premier plan dont la mission exclusive est de promouvoir la gestion par les peuples autochtones de leurs terres ancestrales, de leurs eaux et de l'océan. Nous apportons un soutien direct aux peuples autochtones dans leur rôle de gardiens de la planète et valorisons leur rôle et leur influence, qui sont essentiels pour garantir la santé et l'habitabilité de la planète. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.niatero.org