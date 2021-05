Neuerungen in Creo 8.0 ermöglichen es Konstrukteuren „Bessere Produkte schneller zu entwickeln"

Die neue Version berücksichtigt typische Aufgabenstellungen von Konstruktionsleitern, Managern und Anwender. Die Features und Funktionen von Creo 8.0 unterstützen die gesamte Prozesskette im CAD und maximieren die Effizienz in Konstruktion und Fertigung. „Creo 8.0 ist ein großer Schritt nach vorn und ich freue mich, es in meinen Konstruktionsprozess integrieren zu können", sagt Tiago Figueiredo, Formenbauingenieur bei MCG. „Die neuen Funktionen, die Bedienoberfläche, die Verwaltung des Modellbaums sind wirklich beeindruckend und ich freue mich darauf diese Funktionen in meiner Arbeit nutzen zu können."