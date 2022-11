Newcomer der MEDICA 2022: Scivita Medical feiert Messeerfolg und die Strategie der „Globalisierung"

DÜSSELDORF, Deutschland, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Das Medizintechnikunternehmen Scivita Medical Technology Co., Ltd. („Scivita Medical") blickt auf eine spannende Messewoche zurück. Scivita Medical konnte auf der diesjährigen MEDICA eine strategische Partnerschaft mit FUJIFILM Europe B.V. („Fujifilm") bekannt geben und seine innovativen Endoskope und medizinischen Bildgebungssysteme vorstellen. Im Rahmen einer Liefer- und Vertriebsvereinbarung ist Fujifilm als exklusiver Vertriebspartner für den Verkauf und die Geschäftsausweitung der Einweg-Bronchoskop-Videoskope von Scivita Medical in mehreren wichtigen Ländern Europas verantwortlich.

Scivita Medical ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen für minimalinvasive Diagnostik und betreibt Forschungs- und Entwicklungszentren in China und Japan. Darüber hinaus hat Scivita Medical FDA-/CE- und PDMA-Zulassungen für seine Produkte erhalten und Patente sowohl in China als auch in Übersee angemeldet. Ziel des Unternehmens ist es, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten zu erhöhen und durch die kontinuierliche Verbesserung seiner Kerntechnologien die bevorzugte Marke zu werden, der Ärzte und Patienten auf der ganzen Welt vertrauen.

Die Medizintechnik revolutionieren

Angetrieben von dem Ziel, Forschung und Entwicklung in der Medizintechnik zu integrieren, arbeitet Scivita Medical mit zahlreichen Kliniken und Gesundheitszentren zusammen. Scivita Medical verfolgt den Ansatz der Globalisierung und will mit seinen innovativen Produkten Kliniken und Ärzte auf der ganzen Welt versorgen. Dank der hohen Qualitätsstandards und der starken Vernetzung und Partnerschaften mit führenden Krankenhäusern und der Industrie hat Scivita Medical bereits zahlreiche Erfolge erzielt. Letzte Woche hat Scivita Medical eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit mit dem Shanghai First Maternity and Infant Hospital, einem der ältesten Zentren für die Gesundheit von Müttern und Kindern auf Provinz- und Kommunalebene in China, unterzeichnet, um ein gemeinsames Innovationszentrum für gynäkologische endoskopische Diagnose und Behandlung aufzubauen.

Mit fundierten internen FuE-Fähigkeiten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien basiert: Medizinische 4K-UHD-Bildgebungstechnologie, medizinische Fluoreszenz-Bildgebungstechnologie, medizinische 3D-Bildgebungstechnologie, ultradünne endoskopische Bildgebungstechnologie und endoskopische Einwegtechnologie. Mit seinem umfassenden Portfolio an Endoskop-Produkten will Scivita Medical alle Arten von endoskopischen Verfahren abdecken und den verschiedenen medizinischen Anforderungen in diesem Bereich gerecht werden.

Die Produkte von Scivita Medical umfassen sowohl flexible und starre Endoskope als auch Einweg- und Mehrweg-Endoskope. Dank modernster Technologie können die Produkte von Scivita Medical einzigartige Vorteile im Bereich der medizinischen Endoskopie bieten. So ist es unter anderem das einzige Unternehmen, das die FDA-Zulassung sowohl für sein 4K-UHD-Bildgebungssystem als auch für 4K-UHD-Endoskope erhalten hat.

MEDICA 2022: ein voller Erfolg

Mit seiner Präsenz auf der MEDICA 2022 in Düsseldorf konnte Scivita Medical zeigen, dass seine Technologien, wie das 3D-Visualisierungssystem, die 4K-UHD-Endoskope oder das 4K-UHD-Fluoreszenz-Imaging-System und die Produktfamilie der Einweg-Endoskope, wichtige technische Hilfsmittel für die Diagnose von Krankheiten sind.

„Bei uns stehen immer die Patienten im Mittelpunkt, denen wir eine optimale Versorgung bieten wollen. Dementsprechend war die MEDICA 2022 ein voller Erfolg für uns. Es ist uns gelungen, die Messeteilnehmer von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen", so Michael Li, Vice President für internationales Marketing und Vertrieb. „Darüber hinaus haben wir viel über die Produkte der anderen Anbieter gelernt und sind uns sicher, dass wir aufgrund der Qualität unserer Produkte trotz der starken Konkurrenz in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle auf dem europäischen Markt für Medizintechnik spielen werden", so Li weiter.

Strategische Zusammenarbeit zur Förderung der Globalisierung bestätigt

Das Einweg-Bronchovideoskop von Scivita Medical ist ein flexibles Einweg-Endoskop mit vielen Vorteilen. Im Vergleich zu herkömmlichen wiederverwendbaren Endoskopen sind Einweg-Endoskope (auch Einmalendoskope genannt) so konzipiert, dass sie den wachsenden Anforderungen an die Minderung der Risiken von Kreuzkontaminationen und im Krankenhaus erworbenen Krankheiten gerecht werden und somit die Sicherheit der Patienten erhöhen. Der Einwegartikel befreit Ärzte von der Notwendigkeit, das verwendete Endoskop nach jeder Operation zu sterilisieren, was schnell aufeinanderfolgende Eingriffe ermöglicht und die Effizienz von Diagnose und Behandlung verbessert. Einweg-Endoskope sind einer der wichtigsten Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte im Bereich der Endoskopie. Insbesondere in Zeiten der COVID-19-Pandemie sind Einweg-Endoskope das Mittel der Wahl auf den Stationen für Atemwegserkrankungen. Laut Frost & Sullivan betrug der weltweite Marktwert für medizinische Endoskope im Jahr 2020 etwa 20,3 Milliarden USD und wächst weiterhin schnell.* Durch die Zusammenarbeit mit Fujifilm Europe sichert sich Scivita Medical einen strategischen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Marken, sodass auch in den kommenden Jahren mit einer verstärkten Präsenz des jungen Unternehmens aus China gerechnet werden kann.

Informationen zu Scivita Medical

Scivita Medical wurde 2016 gegründet und ist ein Medizintechnikunternehmen, das minimal-invasive Diagnose- und Behandlungslösungen anbietet und sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von medizinischen Endoskopen und verwandten Produkten konzentriert. Scivita Medical hat die „Globalisierung" zu seiner Kernstrategie gemacht und FuE-Zentren sowohl in China als auch in Japan eingerichtet. Mit soliden internen FuE-Kapazitäten hat Scivita Medical eine einzigartige Technologieplattform aufgebaut, die auf fünf synergetischen Kerntechnologien beruht. Zudem hat das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Endoskopprodukten und Produktkandidaten entwickelt, das alle Arten von endoskopischen Eingriffen abdeckt, die von den verschiedenen klinischen Abteilungen durchgeführt werden, um den unterschiedlichsten medizinischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Scivita Medical hält sich an die Werte „Klinischer Schwerpunkt", „Gemeinsame Innovation", „Menschenorientiert", „Exzellenz und Effizienz" und wird seine Kerntechnologien kontinuierlich verbessern, die Marktdurchdringung mit exzellenten Produkten erhöhen und die bevorzugte Marke sein, der Ärzte und Patienten in aller Welt vertrauen.

Weitere Informationen finden Sie auf: scivitamedical.com/#/

