Nouveau venu au MEDICA 2022 : Scivita Medical célèbre le succès du salon et la stratégie de la « mondialisation »

DUSSELDORF, Allemagne, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de technologie médicale Scivita Medical Technology Co., Ltd. (« Scivita Medical ») revient sur une semaine passionnante au salon professionnel. Scivita Medical a pu annoncer une coopération stratégique avec FUJIFILM Europe B.V. (« Fujifilm ») lors du salon MEDICA de cette année, en plus de présenter ses endoscopes innovants et sa technologie d'imagerie médicale. Dans le cadre d'un accord d'approvisionnement et de distribution, Fujifilm est désigné comme le distributeur exclusif responsable des ventes et du développement commercial des broncho-vidéoscopes à usage unique de Scivita Medical dans plusieurs pays clés d'Europe.

Scivita Medical est une société mondiale de technologie médicale pour le diagnostic mini-invasif, qui a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. En outre, Scivita Medical a obtenu des certifications FDA/CE et PDMA pour ses produits et a déposé des brevets en Chine et à l'étranger. La société vise à augmenter la pénétration du marché avec d'excellents produits et à devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier grâce à l'amélioration continue de ses technologies de base.





Révolutionner la technologie médicale

Poussée par l'objectif d'intégrer la recherche et le développement dans la technologie médicale, Scivita Medical coopère avec de nombreuses cliniques et centres médicaux. Scivita Medical poursuit l'approche de la mondialisation et souhaite fournir ses produits innovants à des cliniques et à des médecins du monde entier. Grâce à ses normes de haute qualité et à ses réseaux et partenariats solides avec des hôpitaux et des industries de premier plan, Scivita Medical a déjà remporté de nombreux succès. La semaine dernière, Scivita Medical a signé un accord de coopération stratégique avec le Shanghai First Maternity and Infant Hospital, l'un des premiers centres provinciaux et municipaux de santé maternelle et infantile en Chine, afin de créer un centre d'innovation conjoint pour le diagnostic et le traitement dans le domaine de l'endoscopie gynécologique.

Grâce à ses solides capacités internes en matière de R&D, Scivita Medical a construit une plateforme technologique unique basée sur cinq technologies de base synergiques : technologie d'imagerie médicale 4K UHD, technologie d'imagerie médicale par fluorescence, technologie d'imagerie médicale 3D, technologie d'imagerie endoscopique ultrafine et technologie endoscopique à usage unique. Avec son portefeuille complet de produits endoscopiques, Scivita Medical vise à couvrir tous les types de procédures endoscopiques et à répondre aux différents besoins médicaux dans ce domaine.

Les produits de Scivita Medical couvrent l'endoscopie flexible et rigide, ainsi que les endoscopes à usage unique et réutilisables. Grâce à sa technologie de pointe, les produits de Scivita Medical peuvent offrir des avantages uniques dans le domaine de l'endoscopie médicale. Par exemple, Scivita Medical est la seule société à avoir obtenu les autorisations de la FDA pour son système d'imagerie 4K UHD et ses endoscopes 4K UHD.

MEDICA 2022 : un succès total

Avec son apparition au MEDICA 2022 à Düsseldorf, Scivita Medical a pu montrer que ses technologies, comme son système de visualisation 3D, ses endoscopes 4K UHD ou sa gamme d'endoscopes à usage unique 4K UHD, entre autres, sont des outils techniques importants dans le diagnostic des maladies.

« Pour nous, l'accent est toujours mis sur les patients, à qui nous voulons fournir des soins optimaux. Par conséquent, MEDICA 2022 a été un franc succès pour nous. Nous avons pu convaincre les participants du salon de la qualité de nos produits », a déclaré Michael Li, vice-président du marketing et des ventes internationales. « De plus, nous avons beaucoup appris sur les produits concurrents, et malgré une concurrence très forte, nous sommes sûrs de pouvoir jouer un rôle décisif sur le marché européen des MedTech dans les années à venir grâce à la qualité de nos produits », a poursuivi Michael Li.

Une coopération stratégique confirmée pour favoriser la mondialisation

Le broncho-vidéoscope à usage unique de Scivita Medical est un endoscope flexible jetable offrant de nombreux avantages. Par rapport aux endoscopes réutilisables classiques, les endoscopes à usage unique (également appelés endoscopes jetables) sont conçus pour répondre aux exigences croissantes en matière de réduction des risques de contamination croisée et de maladies nosocomiales, améliorant ainsi la sécurité des patients. Leur nature jetable évite aux professionnels de la santé d'avoir à stériliser l'endoscope utilisé après chaque opération, ce qui permet d'enchaîner les procédures et d'améliorer l'efficacité du diagnostic et du traitement. Les endoscopes jetables sont l'un des principaux axes de recherche et de développement dans le domaine de l'endoscopie. En particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les endoscopes à usage unique sont le premier choix pour des services cliniques de soins respiratoires. De plus, selon Frost & Sullivan, la valeur du marché mondial des endoscopes médicaux était d'environ 20,3 milliards de dollars en 2020 et continue de croître rapidement. * En collaborant avec Fujifilm Europe, Scivita Medical obtient un avantage concurrentiel stratégique par rapport aux autres marques, ce qui signifie qu'une présence accrue de la jeune entreprise chinoise peut également être attendue dans les années à venir.

À propos de Scivita Medical

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents services cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site scivitamedical.com/#/

