尼尔森报告揭示AANHPI电视内容及观众价值不断提高

尼尔森与Gold House合作揭示关于AANHPI主导电视内容的新见解

纽约2023年4月25日 /美通社/ -- 受众测量、数据和分析领域的全球领先机构尼尔森（Nielsen）今天发布了《2023年亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民多元化情报系列报告》。这份报告指出，AANHPI观众观看的流媒体内容比一般人群多约27%；AANHPI在流媒体平台获得的代表性最高，屏幕份额超过10%。此外，这份报告显示，在顶级流媒体平台中，亚裔主导的内容可连续观看性得分很高，而广告主有机会更好地吸引AANHPI观众。

尽管从2021年到2022年流媒体中AANHPI的代表性略有下降，但流媒体节目对AANHPI人群的包容性仍明显高于其他平台。流媒体服务中AANHPI的代表性是电视广播的两倍以上，是有线电视的三倍。此外，有亚裔参与的内容连续观看性很高，在AANHPI之外还吸引了所有其他观众群体。

被看到、被听到、被重视：通过媒体"2023年多元化情报系列"（Diverse Intelligence Series）吸引亚裔美国人 2022年，时尚、宠物护理、电子产品和旅游等类别的品牌将其广告预算的很大一部分用于亚洲包容性内容。在这些类别中，亚裔美国人的支出超过了普通人群。

尼尔森公司全球传播副总裁Patricia Ratulangi表示："亚裔是美国族裔中增长最快的族群，无论是人数方面还是购买力方面。工作室和广告主可以利用真实故事和节目中族群包容代表性日益增长的价值，吸引希望在屏幕上看到自己族群出现的观众。亚裔主导的内容继续成功吸引和留住观众，在所有主要流媒体平台的可连续观看性得分都很高。"

为庆祝亚太裔美国人传统主题月，尼尔森与Gold House（致力于团结、推广并投资于亚太裔创作者和公司的领先平台）合作，进一步突出展示由AANHPI驱动的电视内容。

Gold House执行董事Jeremy Tran表示："我们很高兴能与尼尔森合作，使可持续吸引观众并提高我们多元化社区代表性的内容受到瞩目。通过合作，我们很高兴看到亚裔主导的节目吸引了超过100万新观众，这包括《好想做一次》第三季，以及《枕边人》第一季。"*

2023年亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民多元化情报系列报告的其他要点包括：

优质内容对所有观众都极具吸引力——91%的AANHPI观众和87%的一般观众对有其他身份群体参与的节目内容持开放态度。

与全体人口相比，AANHPI观众购买在包容性电视内容中投放广告的品牌产品的可能性高出46%。

2022年，时尚、宠物护理、电子产品和旅行等类别的品牌将很大一部分广告预算用于有亚裔参与的内容。这些也是亚裔美国人比一般人群花费更多的类别。

下载2023年亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛民多元化情报系列报告，了解详情并查看更多见解。如需了解更多信息，请访问www.nielsen.com/asian-america。欢迎加入LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/nielsen-diversity-equity-and-inclusion/)和Facebook(Nielsen DiversityEquity and Inclusion)上的讨论。

关于尼 尔森 尼尔森（Nielsen）作为受众测量、数据与分析领域的全球领先机构，对全球媒体和内容发挥影响力。通过对所有渠道和平台上对人们及其行为的理解，我们为客户提供独立和具有可操作性的情报，让他们现在和将来都能与受众建立联系和互动。

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关于 GOLD HOUSE Gold House致力于在文化的方方面面支持和推动亚太社区，从而为所有人打造美好未来。通过一系列创新计划，这个领先平台团结、促进并投资于亚太地区的创意人士和公司。如需了解更多信息，请访问www.goldhouse.org，或通过Instagram、Facebook、Twitter和LinkedIn关注@GoldHouseCo。

*尼尔森全国收视调查和流媒体内容评级数据的定制分析——2022年8月-2023年3月期间各电视剧集的最新一季。

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