Nielsen 獨家報告：包羅萬象的數碼內容，促使黑人受眾由接觸變成轉換

紐約2025年1月29日 /美通社/ -- 黑人觀眾在智慧型手機和平板電腦上使用應用程式和網站的時間長達 32 小時，比美國總人口多出 2 小時，此結論根據最新的 Nielsen's Diverse Intelligence Series 報告《Connecting with Black America: How brands impact, grow and win with inclusion》中得出。隨著黑人消費者繼續成為數碼趨勢創造者，品牌必須對與黑人互動的方法作出微調，以促進長期聯繫。

「接觸黑人消費者也許並非挑戰，但與我們聯繫卻可能是挑戰。黑人消費者傾向於強調對話，創造聯繫感的平台，」多元見解和夥伴關係副主席 Charlene Polite 表示。「為贏得這擁有 2 兆美元購買力的社區，品牌必須優先考慮聚焦多元黑人體驗和文化細微差異的參與策略。」隨著受眾和媒體平台的日益多樣化，Nielsen 結合強大面板驗證和強化大數據的方法 ，有助營銷人員了解不同受眾在何處消費內容。

社交媒體應用程式已成為黑人消費者的避難所：整體而言，黑人成年人花在瀏覽上的時間比同齡人多。黑人千禧一代（18 至 34 歲）在所有成年人中在社交媒體上花費最多時間，每星期幾乎 1 小時。黑人成年人對電台和播客的參與度也相當高。廣播與電視平均每星期對黑人成人的接觸率相同：每種媒體平均接觸 2,700 萬黑人成人。

黑人觀眾繼續是強大的電視觀眾，每星期花費 46 小時 13 分鐘收看電視節目；而美國總人口的比率為近 35 小時。當中 46% 的時間用於流媒體，這與黑人成年同比增加了份額。YouTube 是最頂級的平台：黑人觀眾在此花費 13% 的總電視時間，而全美觀眾則花費 10% 的時間。事實上，YouTube 觸及 63% 的黑人成年人，44% 表示已根據 YouTube 內容的推荐而購買產品。對 YouTube 作為來源的偏好程度超越了口碑、Facebook、Instagram 和 TikTok。

其他數碼平台還提供影響黑人消費者的購買決定的對話和評論。63% 的人表示更有可能根據社交媒體廣告或內容評估新品牌，而整體比例為 58%。此外，播客還可驅動強大的聯繫：73% 的黑人聽眾在廣告曝光後能夠記住品牌名稱，而整體則為 70%。

黑人體育迷為品牌帶來新機會，將粉絲忠誠度轉化為品牌忠誠度。對於女子籃球而言，隨著 Angel Reese 和 A'ja Wilson 等黑人人才吸引觀眾興趣，讓觀眾人數創歷史新高。2023 年至 2024 年之間，WNBA 全明星比賽的黑人觀眾增加 161%，WNBA 選秀的觀眾率增加 227%，而 NCAA 女子籃球錦標賽的觀眾率則增加 51%。這種參與有可能推動銷售：黑人粉絲在看到其贊助活動後購買品牌的可能性，比所有體育迷高 7%。

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Nielsen's Diverse Intelligence Series 簡介

2011 年，Nielsen 推出多元智能系列，一個大型的綜合報告組合，專注於不同受眾和受眾的媒體喜好、媒體趨勢和代表性。此系列已成為業界資源，有助品牌更好地了解並接觸不同客戶。要了解有關 Nielsen's Diverse Intelligence Series 的更多資訊，請瀏覽 www.nielsen.com。

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