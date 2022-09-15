Nielsen发现西班牙裔演说节目提高收视率

2021年有42%的最热门流媒体节目直接受西班牙裔的影响

纽约2022年9月16日 /美通社/ -- 流媒体节目中包含镜前幕后的西班牙裔人才直接关系到热门能力与文化收视率，即： 为拉丁裔和所有观众增加西班牙裔内容受众*，据Nielsen最新多元情报系列 (DIS) 报告：拉丁裔主导内容和观众：流媒体成功的基石。

在这一同类首创的分析中，该报告审视了2021年至2022年第一季度美国530个流播放最高的项目，以便更好地了解提高热门能力与文化收视率的因素。

对于包含幕后西班牙裔演说类节目，不论镜前呈现如何，文化收视率平均达25.2%。当节目包含镜前幕后西班牙裔演说类节目时，文化收视率提高到34.2%。

该报告的数据还发现，西班牙裔演说节目与热门能力相关，即观众每天看多少电视节目，以量化观众连续收看多集节目的倾向。

对于包含镜前西班牙裔演说类节目，热门分数得到提高。回顾顶流热门内容（3分或以上）时，西班牙裔人才贡献卓著。134个节目有56个包含西班牙裔演说类节目为3分或以上。2021年所有最顶流流媒体节目中有一半包含西班牙裔人才。

Nielsen的多元洞见与倡议部门高级副总裁Stacie de Armas表示："很显然，对于拉丁裔内容的热门能力和文化收视率，包容性影响力十足" 。"同样重要的是，拉丁裔主导的内容不仅要服务于拉丁裔观众，还要吸引新的观众和平台用户，他们观看时间更长，观看内容更多，这就表明了拉丁裔主导内容的力量。"

该报告还发现，拉丁裔主导的内容增加了流媒体平台的价值，因为新观众观看了这些节目，然后继续观看节目最初吸引他们的内容。被吸引观看这些包含拉丁裔演员和制作作品的新观众中有58%不是西班牙裔。

拉丁裔主导内容和观众：流媒体成功的基石报告还包括以下方面的其他数据：

由拉丁裔驱动的流媒体增长

许多美国人都喜欢收看流媒体内容，因为到2022年7月份年度曝光量增加了23%。然而，西班牙裔同期曝光量增加了22%，而非西班牙裔白人观众仅增加20%。西班牙裔花费在流媒体上的时间比去年增加了19%，因为，截至2022年7月，西班牙裔观众每周观看的流视频达335亿分钟。Netflix和YouTube是西班牙裔最受欢迎的一些平台，同期，西班牙裔比非西班牙裔白人在这两个平台上花费的时间分别多出24%和57%。

让拉丁裔与广告式随选影音（AVOD）互动的更多方式

今年，西班牙裔每周观看AVOD的频率提高了23%，这表明存在巨大的市场机会。此外，根据Nielsen的2022年演说类节目态度的研究，49%的西班牙裔观众表示，他们更有可能购买广告宣传包容性内容的品牌，特别是广告本身的代言人为其认同民族时。

演说类节目和写实性下降

尽管提供的内容在增加，人们逐渐向流媒体服务迁移，但仍有许多西班牙裔尚未能在社区荧幕演说类节目中找到足够的有意义内容。事实上，西班牙裔观众认为演说类节目去年实际上有所下降。此外，41%的西班牙裔认为演说类节目并不写实，从2021年起只提高了1个百分点。

西班牙语流媒体内容抢占更多荧幕，热门能力更强

西班牙语的顶流媒体内容平均评分为2.5，几乎一半为剧情类节目，紧随其后的是惊悚节目/动作类节目。

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