Ninkear presentará los mini PC con inteligencia artificial y portátiles de alto rendimiento en IFA 2026

BERLÍN, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ninkear, una marca de PC con IA práctica para profesionales móviles, participará en IFA Berlín 2026 para presentar sus últimas soluciones informáticas compactas y buscar activamente nuevos socios y distribuidores en todo el mundo.

Ninkear invites global visitors to meet its new AI laptops and AI mini PCs at IFA Berlin 2026 (Hall H5.2, Booth 450), showcasing portable AI office solutions for professionals.

Desde el año 2020, Ninkear se ha centrado en el rendimiento fiable y la eficiencia energética bajo su filosofía "Nothing Extra" ( "Nada de extras"): El rendimiento justo para el trabajo real, ni más ni menos. La empresa ofrece envío gratuito desde su almacén europeo, devoluciones en 30 días y una garantía de 2 años; sus productos están disponibles en más de 25 mercados y cuentan con la confianza de más de 200 clientes empresariales.

En IFA, Ninkear destacará estos modelos clave:

Mini PC

Mini PC Ninkear L20 con IA: Procesador Intel® Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas.

Procesador Intel® Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas. Mini PC Ninkear MBOX 18: Carcasa metálica del tamaño de la palma de la mano con procesador Intel® Core™ 3 304 , dos ranuras para SSD M.2, puertos USB 4.0 y refrigeración silenciosa para un rendimiento fiable en el día a día.

Ordenadores portátiles

Portátil 2 en 1 Ninkear S13: Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel® Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA.

Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel® Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA. Portátil Ninkear U9 Pro: Con procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H, diseñado para profesionales. Admite un rendimiento de IA de 35 TOPS para el procesamiento local y privado de IA.

Buscamos activamente distribuidores y socios en diversos países y regiones.

Visite nuestro expositor si desea conocer nuestros productos, analizar oportunidades de colaboración y explorar posibles alianzas. ¡Esperamos su visita!

IFA Berlin 2026

Fechas: Del 4 al 8 de septiembre de 2026

Stand: H5.2-450

Dirección: Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania

Si desea más información visite https://ninkear.com/

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