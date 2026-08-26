Ninkear presentará los mini PC con inteligencia artificial y portátiles de alto rendimiento en IFA 2026
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Aug 26, 2026, 09:10 ET
BERLÍN, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ninkear, una marca de PC con IA práctica para profesionales móviles, participará en IFA Berlín 2026 para presentar sus últimas soluciones informáticas compactas y buscar activamente nuevos socios y distribuidores en todo el mundo.
Desde el año 2020, Ninkear se ha centrado en el rendimiento fiable y la eficiencia energética bajo su filosofía "Nothing Extra" ( "Nada de extras"): El rendimiento justo para el trabajo real, ni más ni menos. La empresa ofrece envío gratuito desde su almacén europeo, devoluciones en 30 días y una garantía de 2 años; sus productos están disponibles en más de 25 mercados y cuentan con la confianza de más de 200 clientes empresariales.
En IFA, Ninkear destacará estos modelos clave:
Mini PC
- Mini PC Ninkear L20 con IA: Procesador Intel® Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas.
- Mini PC Ninkear MBOX 18: Carcasa metálica del tamaño de la palma de la mano con procesador Intel® Core™ 3 304, dos ranuras para SSD M.2, puertos USB 4.0 y refrigeración silenciosa para un rendimiento fiable en el día a día.
Ordenadores portátiles
- Portátil 2 en 1 Ninkear S13: Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel® Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA.
- Portátil Ninkear U9 Pro: Con procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H, diseñado para profesionales. Admite un rendimiento de IA de 35 TOPS para el procesamiento local y privado de IA.
Buscamos activamente distribuidores y socios en diversos países y regiones.
Visite nuestro expositor si desea conocer nuestros productos, analizar oportunidades de colaboración y explorar posibles alianzas. ¡Esperamos su visita!
IFA Berlin 2026
Fechas: Del 4 al 8 de septiembre de 2026
Stand: H5.2-450
Dirección: Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania
Si desea más información visite https://ninkear.com/
Contacto para medios:
[email protected]
+8615914917645
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