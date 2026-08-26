Ninkear presentará los mini PC con inteligencia artificial y portátiles de alto rendimiento en IFA 2026

News provided by

Ninkear

Aug 26, 2026, 09:10 ET

BERLÍN, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Ninkear, una marca de PC con IA práctica para profesionales móviles, participará en IFA Berlín 2026 para presentar sus últimas soluciones informáticas compactas y buscar activamente nuevos socios y distribuidores en todo el mundo.

Continue Reading
Ninkear invites global visitors to meet its new AI laptops and AI mini PCs at IFA Berlin 2026 (Hall H5.2, Booth 450), showcasing portable AI office solutions for professionals.
Ninkear invites global visitors to meet its new AI laptops and AI mini PCs at IFA Berlin 2026 (Hall H5.2, Booth 450), showcasing portable AI office solutions for professionals.

Desde el año 2020, Ninkear se ha centrado en el rendimiento fiable y la eficiencia energética bajo su filosofía "Nothing Extra" ( "Nada de extras"): El rendimiento justo para el trabajo real, ni más ni menos. La empresa ofrece envío gratuito desde su almacén europeo, devoluciones en 30 días y una garantía de 2 años; sus productos están disponibles en más de 25 mercados y cuentan con la confianza de más de 200 clientes empresariales.

En IFA, Ninkear destacará estos modelos clave:

Mini PC

  • Mini PC Ninkear L20 con IA: Procesador Intel® Core™ Ultra 5 de 226V con rendimiento de IA de 97 TOPS. Diseño ultracompacto que ofrece IA local práctica para uso en oficina y con múltiples pantallas.
  • Mini PC Ninkear MBOX 18: Carcasa metálica del tamaño de la palma de la mano con procesador Intel® Core™ 3 304, dos ranuras para SSD M.2, puertos USB 4.0 y refrigeración silenciosa para un rendimiento fiable en el día a día.

Ordenadores portátiles

  • Portátil 2 en 1 Ninkear S13: Pantalla antirreflejos de 13 pulgadas y resolución 2.5K, procesador Intel® Core™ Ultra 5 115U + 16 GB de memoria, diseño delgado de metal. Potencia tu productividad con IA.
  • Portátil Ninkear U9 Pro: Con procesador Intel® Core™ Ultra 9 185H, diseñado para profesionales. Admite un rendimiento de IA de 35 TOPS para el procesamiento local y privado de IA.

Buscamos activamente distribuidores y socios en diversos países y regiones.

Visite nuestro expositor si desea conocer nuestros productos, analizar oportunidades de colaboración y explorar posibles alianzas. ¡Esperamos su visita!

IFA Berlin 2026

Fechas: Del 4 al 8 de septiembre de 2026

Stand: H5.2-450

Dirección: Messedamm 22, 14055 Berlín, Alemania

Si desea más información visite https://ninkear.com/

Contacto para medios:
[email protected]
+8615914917645

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Ninkear präsentiert auf der IFA 2026 KI-fähige Mini-PCs und leistungsstarke Laptops

Ninkear präsentiert auf der IFA 2026 KI-fähige Mini-PCs und leistungsstarke Laptops

Ninkear, eine Marke für praktische KI-PCs für mobile Berufstätige, nimmt an der IFA Berlin 2026 teil, um ihre neuesten kompakten Computerlösungen...
Ninkear va dévoiler des mini-PC compatibles avec l'IA et des ordinateurs portables haute performance à l'IFA 2026

Ninkear va dévoiler des mini-PC compatibles avec l'IA et des ordinateurs portables haute performance à l'IFA 2026

Ninkear, marque d'ordinateurs pratiques dotés d'une intelligence artificielle et destinés aux professionnels en déplacement, participera au salon IFA ...
More Releases From This Source

Explore

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Computer Hardware

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics