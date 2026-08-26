Ninkear va dévoiler des mini-PC compatibles avec l'IA et des ordinateurs portables haute performance à l'IFA 2026

BERLIN, 26 août 2026 /PRNewswire/ -- Ninkear, marque d'ordinateurs pratiques dotés d'une intelligence artificielle et destinés aux professionnels en déplacement, participera au salon IFA Berlin 2026, afin de présenter ses dernières solutions informatiques compactes et de rechercher activement de nouveaux partenaires et distributeurs à l'échelle mondiale.

Ninkear invites global visitors to meet its new AI laptops and AI mini PCs at IFA Berlin 2026 (Hall H5.2, Booth 450), showcasing portable AI office solutions for professionals.

Depuis 2020, Ninkear met l'accent sur la fiabilité des performances et l'efficacité énergétique, conformément à sa philosophie « Nothing Extra » (Rien de plus) : des performances adaptées aux tâches réelles, ni plus, ni moins. L'entreprise propose la livraison gratuite depuis son entrepôt européen, un délai de retour de 30 jours et une garantie de 2 ans. Ses produits sont disponibles sur plus de 25 marchés et bénéficient de la confiance de plus de 200 entreprises clientes.

À l'IFA, Ninkear mettra en avant ces modèles phares :

Mini-PC

Mini PC Ninkear L20 AI - Équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra 5 226V proposant une performance IA de 97 TOPS. Conception ultra-compacte proposant une IA locale pratique pour une utilisation au bureau et en configuration multi-écrans.

Mini-PC Ninkear MBOX 18 - Boîtier entièrement métallique tenant dans la paume de la main, équipé d'un processeur Intel® Core™ 3 304, de deux emplacements SSD M.2, de ports USB4 et d'un système de refroidissement silencieux pour des performances fiables au quotidien.

Ordinateurs portables

Ordinateur portable 2-en-1 Ninkear S13 - Écran de 13 pouces 2,5K antireflet, processeur Intel® Core™ Ultra 5 115U + 16 Go de mémoire, boîtier métallique fin. D é bloquez la productivit é IA.

D bloquez la productivit IA. Ordinateur portable Ninkear U9 Pro - Équipé d'un processeur Intel® Core™ Ultra 9 185H, conçu pour les professionnels. Prend en charge des performances d'IA de 35 TOPS pour le traitement IA local et privé.

Nous recherchons activement des distributeurs et des partenaires dans divers pays et régions.

Venez nous rendre visite sur notre stand pour découvrir nos produits, échanger sur les possibilités de collaboration et explorer d'éventuels partenariats. Nous avons hâte de vous rencontrer !

IFA Berlin 2026

Dates : Du 4 au 8 septembre 2026

Stand : H5.2-450

Adresse : Messedamm 22, 14055 Berlin, Allemagne

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://ninkear.com/

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