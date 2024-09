Nippon Express startet das Projekt „NX Universal Harmonious Work Warehouse"

– Einführung von Mobilitätssystemen der nächsten Generation in den Lagerbetrieb, um die Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen, die es einer Vielzahl von Arbeitnehmern ermöglicht, eine aktive Rolle zu spielen

TOKYO, 19. September 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (im Folgenden „Nippon Express"), ein Konzernunternehmen der NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat ein „NX Universal Harmonious Work Warehouse" ins Leben gerufen und in einem ersten Schritt „Mobilitätssysteme der nächsten Generation" im Kazo Lager der Saitama Branch nördlich von Tokio eingeführt.

NX Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202409035807-O2-222J2w5q

Bild: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202409035807/_prw_PI1fl_hODnQeHl.png

Hintergrund

Japans Logistikbranche rechnet mit einem künftigen Arbeitskräftemangel an Lkw-Fahrern und Lagermitarbeitern aufgrund strengerer Überstundenregelungen für Lkw-Fahrer, die im April 2024 in Kraft treten und den Druck verstärken, der bereits jetzt durch den Bevölkerungsrückgang infolge einer sinkenden Geburtenrate und einer alternden Bevölkerung ausgeübt wird. Unter diesen Umständen ist die Verbesserung der Produktivität durch die Einführung fortschrittlicher Technologien und die Sicherung der Humanressourcen zu einem wichtigen Thema geworden.

Als Reaktion auf den Wandel der Zeiten und des Umfelds in der Logistikbranche arbeitet die NX-Gruppe an der Verbesserung der Arbeitsumgebung, indem sie die Einführung fortschrittlicher Logistikroboter und Arbeitsunterstützungsgeräte fördert, die die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter verringern. Durch diese Bemühungen hofft die Gruppe, die Produktivität aller Arbeitnehmer zu steigern und in bisher unerschlossene Arbeitsmärkte zu expandieren, um so eine angemessene Zahl von Arbeitskräften zu sichern und einen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu leisten.

Überblick über das Projekt

Nippon Express hat das Projekt „NX Universal Harmonious Work Warehouse" ins Leben gerufen, das darauf abzielt, durch die Einführung fortschrittlicher Logistikroboter und Arbeitshilfen Barrieren für Menschen zu beseitigen, die Schwierigkeiten bei der Arbeit im Lager haben, und so die Arbeitsumgebung zu verbessern.

In der ersten Phase dieses Projekts wird das Unternehmen Kurzstrecken-Mobilitätssysteme von WHILL Inc. von Tokyo einführen, um die Arbeit zu erleichtern und die Produktivität zu verbessern. Durch die Verknüpfung dieser Mobilitätssysteme der nächsten Generation mit fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTS), autonomen mobilen Robotern (AMR) und anderen unbemannten Transportgeräten wird es sogar für Menschen mit Gehbehinderung möglich sein, Kommissionier- und andere Lagerarbeiten durchzuführen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen eine Partnerschaft mit Mirairo Inc. eingegangen, einem in Osaka ansässigen Anbieter von universellen Designlösungen, die die Perspektiven einer Vielzahl von Menschen in der Arbeitswelt nutzen, um das Bewusstsein zu fördern und den Weg für die Akzeptanz unterschiedlicher Arbeitsstile zu ebnen (*).

Nippon Express wird diese Initiative schrittweise auf mehrere Standorte ausweiten und „Lager für universelle harmonisierte Arbeit" errichten, die eine noch größere Vielfalt aufnehmen können. Außerdem will es sein Know-how in Zukunft in Lösungsdienstleistungen umsetzen.

Die NX Group arbeitet daran, den Unternehmenswert zu steigern und soziale Probleme zu lösen, um die langfristige Vision der Gruppe zu verwirklichen, „ein Logistikunternehmen mit einer starken Präsenz auf dem globalen Markt" zu werden. Nippon Express ist auch bestrebt, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem eine Vielzahl von Mitarbeitern ihre individuellen Fähigkeiten maximieren und gleichzeitig eine lohnende und herausfordernde Tätigkeit ausüben können. Auch in Zukunft wird Nippon Express DX nutzen, um seine Organisation durch die aktive Beteiligung einer Vielzahl von Arbeitnehmern zu revitalisieren, seine Anstrengungen zur Sicherung arbeitsfähiger Humanressourcen zu verstärken und seinen Unternehmenswert zu steigern.

Profile von Partnerunternehmen

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409035807-O1-q3j1k2cj.pdf

(*) Die von Mirairo Inc. gesponserte Zertifizierungsprüfung für universelle Umgangsformen wird empfohlen, und derzeit haben 22 Mitarbeiter von Nippon Express die Zertifizierung der Stufe 2 und 66 Mitarbeiter die Zertifizierung der Stufe 3 von der Universal Manners Association of Japan erhalten.

Informationen zur NX Group:

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202409035807-O2-USZ3E3Is.pdf

Offizielle Website der NX Group: https://www.nipponexpress.com/

Offizielles LinkedIn-Konto der NX Group: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/