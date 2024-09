Nippon Express lance le projet "NX Universal Harmonious Work Warehouse"

- Introduction de systèmes de mobilité de nouvelle génération dans les opérations d'entreposage pour contribuer à la réalisation d'une société durable, permettant à un éventail varié de travailleurs de jouer un rôle actif -

TOKYO , 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (ci-après « Nippon Express »), une société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a lancé un projet "NX Universal Harmonious Work Warehouse" et, dans un premier temps, a introduit des « systèmes de mobilité de nouvelle génération » dans l'entrepôt Kazo de la succursale de Saitama au nord de Tokyo.

Contexte

L'industrie logistique japonaise s'attend à une future pénurie de chauffeurs routiers et de personnel d'entrepôt en raison des réglementations plus strictes sur les heures supplémentaires des chauffeurs routiers qui sont entrées en vigueur en avril 2024, ce qui aggravera les pressions déjà exercées par le déclin démographique résultant de la baisse du taux de natalité et du vieillissement de la population. Dans ces conditions, l'amélioration de la productivité par l'introduction de technologies avancées et la sécurisation des ressources humaines sont devenues des enjeux majeurs.

En réponse à l'évolution des temps et de l'environnement du secteur de la logistique, le groupe NX s'efforce d'améliorer l'environnement de travail en favorisant l'introduction de robots logistiques avancés et d'équipements d'aide au travail qui réduisent la charge de travail des employés. Grâce à ces efforts, le groupe espère assurer une meilleure productivité de tous les travailleurs et se développer sur des marchés du travail jusqu'ici inexploités, garantissant ainsi une main-d'œuvre adéquate et contribuant à l'avènement d'une société durable.

Aperçu du projet

Nippon Express a lancé le projet « NX Universal Harmonious Work Warehouse » dans le but d'éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes qui ont des difficultés à travailler dans les entrepôts en introduisant des robots logistiques avancés et des aides au travail, améliorant ainsi l'environnement de travail.

Dans le cadre de la première phase de ce projet, la Société introduira des systèmes de mobilité à courte distance de la société WHILL Inc. de Tokyo afin d'alléger la charge de travail et d'améliorer la productivité. En associant ces systèmes de mobilité de nouvelle génération à des véhicules guidés automatisés (AGV), à des robots mobiles autonomes (AMR) et à d'autres équipements de transport sans conducteur, il sera même possible pour les personnes ayant des difficultés à marcher d'effectuer des opérations de préparation de commandes et d'autres opérations en entrepôt.

En outre, la Société s'est associée à Mirairo Inc., un fournisseur de solutions de conception universelle basé à Osaka qui utilise les perspectives d'une diversité de travailleurs, afin de favoriser la prise de conscience et d'ouvrir la voie à l'acceptation de divers styles de travail (*).

Nippon Express étendra progressivement cette initiative à plusieurs sites et construira des "entrepôts de travail harmonieux universels" capables d'accueillir une diversité encore plus grande. Elle cherchera également à transformer son savoir-faire en services de solutions ultérieurement.

Le groupe NX s'efforce d'accroître la valeur d'entreprise et de résoudre les problèmes sociaux afin de réaliser sa vision à long terme, à savoir devenir « une entreprise de logistique ayant une forte présence sur le marché mondial. » Nippon Express s'efforce également de créer des environnements de travail dans lesquels un éventail diversifié d'employés peuvent maximiser leurs capacités individuelles tout en bénéficiant d'un travail gratifiant et stimulant. À l'avenir, Nippon Express continuera à utiliser DX pour revitaliser son organisation grâce à la participation active d'un éventail diversifié de travailleurs, intensifiera ses efforts pour obtenir des ressources humaines aptes au travail et s'efforcera d'améliorer sa valeur d'entreprise.

Profils des entreprises partenaires

(*) Il est recommandé de passer la certification Universal Manners Certification Examination parrainée par Mirairo Inc. Actuellement, 22 employés de Nippon Express ont obtenu la certification de niveau 2 et 66 ont obtenu la certification de niveau 3 de l'Universal Manners Association of Japan.

À propos du groupe NX :

