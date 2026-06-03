No Kid Hungry une a reconocidas figuras latinas para ayudar a familias a encontrar comidas y recursos alimentarios este verano

Lorena García, Dayanara Torres, Alejandra Espinoza, Jacqueline Bracamontes y Ximena Duque se unen a la campaña para ayudar a crear conciencia sobre los recursos disponibles para las familias durante las vacaciones de verano

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WASHINGTON, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para muchas familias, el verano no significa vacaciones. Significa una preocupación más: cómo alimentar a sus hijos cuando ya no tienen acceso a las comidas escolares.

Con el aumento en el costo de los alimentos, la gasolina y otros gastos básicos, millones de padres en todo el país enfrentan dificultades para poner comida en la mesa durante los meses de verano. Una investigación nacional de No Kid Hungry revela que uno de cada tres padres teme que su hogar pueda quedarse sin alimentos durante las vacaciones de verano.

Por eso, No Kid Hungry, una campaña nacional dedicada a acabar con el hambre infantil en Estados Unidos, se ha unido este verano a importantes figuras latinas como la reconocida chef, autora, dueña de restaurantes y presentadora de televisión Lorena García, la actriz, presentadora de televisión y ex Miss Universo Dayanara Torres, la actriz, presentadora, empresaria, y maratonista Mexicana Alejandra Espinoza, la presentadora y actriz mexicana Jacqueline Bracamontes y la actriz, empresaria y creadora de contenido Ximena Duque para ayudar a conectar a las familias con comidas gratuitas y recursos alimentarios disponibles este verano.

Padres y cuidadores pueden visitar NoKidHungry.org/Ayuda para encontrar ayuda disponible en su comunidad, incluyendo comidas gratuitas de verano y programas de asistencia alimentaria para familias elegibles.

Las familias tienen acceso a programas que ayudan a los niños a recibir alimentos nutritivos durante los meses de verano. Un apoyo de $120 (Summer EBT o SUN Bucks) está disponible en 38 estados, Washington DC, y cinco territorios de EE. UU., incluyendo Puerto Rico y cinco naciones tribales, ayudando a las familias elegibles a comprar alimentos para sus hijos cuando no hay clases. Además, comunidades en todo el país ofrecen comidas gratuitas de verano a través de escuelas, parques, bibliotecas y organizaciones comunitarias. En algunas zonas rurales también existen opciones flexibles de recogida o entrega de comidas para ayudar a reducir barreras de transporte.

Sin embargo, el reto sigue siendo que muchas familias no saben que estos recursos existen. Históricamente, el 87% de los niños que reciben comidas escolares gratuitas o a precio reducido no acceden a comidas durante el verano. Los hogares latinos con niños tienen casi el doble de probabilidades de experimentar inseguridad alimentaria que los hogares blancos con niños, haciendo aún más importante conectar a las familias con esta ayuda disponible.

● "Una buena alimentación es fundamental para que los niños puedan mantenerse activos, saludables y disfrutar plenamente de su verano. Sé que para muchas familias esta temporada trae retos adicionales, y por eso me alegra apoyar nuevamente a No Kid Hungry para ayudar a conectar a más comunidades con recursos alimentarios importantes", Lorena García.

● "Ninguna familia debería pasar el verano preocupándose por cómo alimentar a sus hijos. Cuando termina la escuela, muchas familias enfrentan una presión aún mayor para cubrir algo tan básico como la comida diaria. Por eso me sumo a No Kid Hungry una vez más para ayudar a que más padres conozcan los recursos que existen para alimentar a sus hijos durante estos meses", Dayanara Torres.

● "El verano debería ser una temporada para crear recuerdos en familia, no una época de estrés e incertidumbre. Me emociona colaborar con No Kid Hungry para

marcar una diferencia real para muchas familias este verano", Alejandra Espinoza.

● "A veces, algo tan sencillo como compartir información puede hacer una gran diferencia en la vida de una familia. Me honra apoyar a No Kid Hungry y sumarme a esta campaña para crear conciencia sobre los recursos disponibles, y así ayudar a que más niños puedan tener acceso a alimentos nutritivos este verano", señaló Jacqueline Bracamontes.

● "Sabemos que cuando los niños están de vacaciones, muchas familias enfrentan gastos adicionales y alimentar a toda la familia puede volverse más difícil. Por eso es tan importante que las comunidades sepan que hay ayuda para los niños durante el verano", comentó Ximena Duque.

Para encontrar recursos para ayudar a alimentar a su familia este verano, visite NoKidHungry.org/Ayuda.

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Acerca de No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero millones de niños en los Estados Unidos viven con hambre. No Kid Hungry está trabajando para poner fin al hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños los alimentos saludables que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida a acabar con el hambre y la pobreza. Únase a nosotros en NoKidHungry.org.

CONTACTO: Mariana Joyal, [email protected]

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FUENTE No Kid Hungry