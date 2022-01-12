НОВАЯ ГЛАВА В 40-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИИ БРЕНДА CLÉ DE PEAU BEAUTÉ

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Clé de Peau Beauté

Jan 12, 2022, 19:00 ET

Начиная с 2022 года Дакота Фэннинг, Диана Сильверс и Элла Балинска станут новыми международными послами бренда Clé de Peau Beauté.

Diana Silvers, Dakota Fanning, and Ella Balinska (Left to Right)
Diana Silvers, Dakota Fanning, and Ella Balinska (Left to Right)

ТОКИО, 13 января 2022 г. /PRNewswire/ -- В этом году международному бренду косметики и элитных средств для ухода за кожей Clé de Peau Beauté исполняется 40 лет — четыре десятилетия, проведенные в стремлении достичь вершин мастерства и в поиске инновационных решений на основе передовых научных открытий, дарящих женщинам красоту сияющей здоровьем кожи. Этот юбилей — идеальный повод, для того чтобы отметить достижения бренда и объявить о его смелых планах на будущее. Clé de Peau Beauté начинает новую главу своей истории с представления Дакоты Фэннинг, Дианы Сильверс и Эллы Балински в качестве новых лиц бренда. Каждая из этих замечательных женщин не только воплощает в себе такие основные черты философии бренда, как интеллектуальность и бескомпромиссность, но и олицетворяют все глобальное сообщество женщин, чей внутренний свет делает каждую из них уникальной и неповторимой.

Руководствуясь стремлением использовать лучшие научные достижения и инновационные решения, бренд Clé de Peau Beauté с помощью новейших технологий объединил СМИ со всего мира в «Доме бесконечного сияния» (The House of Infinite Radiance) — виртуальном пространстве, в котором представлены все грани бренда, его настоящее и будущее. Благодаря интерактивным возможностям и уникальному контенту гости Дома бесконечного сияния получили возможность познакомиться с тремя новыми международными послами бренда Clé de Peau Beauté и увидеть предварительный показ потрясающих коллекций, которые появятся на рынке в наступающем году.

«Сорокалетний юбилей — важное событие для бренда Clé de Peau Beauté. Для нас это идеальная возможность воздать должное женщинам, в служении которым мы видим свою миссию. Мы твердо убеждены, что внутреннее сияние присуще каждой женщине. Мы также признаем, что истинное сияние многогранно и находит свое выражение различными способами, делая абсолютно каждую женщину неповторимо красивой. Поэтому сегодня я рада представить Дакоту, Диану и Эллу, трех актрис, которых можно назвать настоящим воплощением современных женщин — обладающих большими возможностями, уверенных в своих силах, социально ответственных и всегда работающих над раскрытием как собственного потенциала, так и потенциала окружающих. Мы счастливы принять их в семью Clé de Peau Beauté», — заявила госпожа Мизуки Хашимото (Mizuki Hashimoto), директор по развитию бренда Clé de Peau Beauté.

На вопрос о том, что значит для них вступление в семью Clé de Peau Beauté, Дакота Фэннинг ответила: «Лично для меня большая честь не только получить предложение стать лицом одного из самых выдающихся брендов класса люкс, но и представлять вместе с такими талантливыми женщинами, как Элла и Диана. Я всегда был поклонницей продукции Clé de Peau Beauté и разделяю веру бренда в важность признания ценности и уважения уникальных индивидуальных достоинств».

Диана Сильверс добавила: «Бренд Clé de Peau Beauté привлекает меня своей богатой историей и, кроме того, мне очень нравится его стремление к совершенству. Его специалисты находятся в постоянном поиске возможностей для инновации и развития, и результатом их усилий становится разработка продуктов самого высокого класса, которые помогают женщинам подчеркнуть свои индивидуальные достоинства. Бренд сформировал глобальное сообщество поддержки вокруг своего главного послания, и я с нетерпением жду возможности присоединиться к нему вместе с Дакотой и Эллой».

Элла сказала: «Для меня главное в этом бренде то, что он выпускает продукцию высокого качества и реализует международную благотворительную программу, которая дает девочкам и девушкам возможность обрести голос через образование. Это важно для меня, и я горжусь тем, что буду участвовать в реализации этой миссии вместе с такими выдающимися женщинами, как Дакота и Диана».

В январе 2022 года актрисы примут участие в своих первых рекламных съемках для бренда, которые проведет знаменитый американский портретный и фэшн-фотограф Клифф Уоттс (Cliff Watts). Кроме того, начиная с января текущего года Дакота, Диана и Элла будут посещать эксклюзивные презентации для СМИ, организуемые Домом бесконечного сияния. В течение 2022 года Clé de Peau Beauté представит новые интересные продукты и коллекции, созданные, чтобы отметить юбилей и продемонстрировать неизменную приверженность бренда поиску решений для сияния красоты и стремлению к совершенству.

Информация о бренде Clé de Peau Beauté

Международный бренд элитной косметики Clé de Peau Beauté был запущен компанией Shiseido Co., Ltd. в 1982 году как абсолютное выражение научного подхода к элегантности. Clé de Peau Beauté — ключ к красоте кожи. Философия бренда заключается в раскрытии силы сияния женщины за счет эффективного использования технологий макияжа и передовых средств ухода за кожей со всего мира. Опираясь на утонченное эстетическое восприятие и глубокие знания своих специалистов, бренд Clé de Peau Beauté сумел придать своей продукции современный характер, магическую силу и динамизм, что позволило ему выйти в лидеры отрасли за счет выпуска косметических средств для кожи, обеспечивающих ее невероятное сияние, буквально исходящее изнутри. Продукция бренда реализуется в 23 странах и регионах по всему миру*.

*По состоянию на январь 2022 года.

Страница сайта Clé de Peau Beauté, посвященная 40-летнему юбилею бренда: https://www.cledepeau-beaute.com/int/40th-anniversary.html

Страница международных послов бренда Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/meet-ambassador.html

Официальная страница Clé de Peau Beauté в Инстаграме: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Биографии послов бренда

Дакота Фэннинг (Dakota Fanning) — американская актриса, снявшаяся во многих фильмах. Она стала самой молодой актрисой, номинированной на премию Гильдии киноактеров Screen Actors Guild Award®. Ее последней по времени работой является роль Сары Говард во втором сезоне сериала «Алиенист» (The Alienist), тепло принятого критиками. Премьера телесериала состоялась в США, где он был назван лучшей новой многосерийной драмой кабельного телевидения и номинирован на премии Golden Globe ® Award и Emmy Award for Best Limited Series. Дакота Фэннинг, которая также недавно сыграла одну из главных ролей в блокбастере Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде», готовится к съемкам в сериале-антологии The First Lady и многосерийной драме Ripley для телесети Showtime. Помимо успешной карьеры в кино, она является послом международной благотворительной организации Save the Children, деятельность которой направлена на улучшение условий жизни детей.

Диана Сильверс (Diana Silvers), американская актриса и модель, дебютировала в 2019 году фильме режиссера М. Найта Шьямалана (M. Night Shyamalan) «Стекло» (Glass). Она сыграла Хоуп в комедии режиссера Оливии Уайльд (Olivia Wilde) «Образование» (Booksmart), Эрин Нэйрд в сериале для сети Netflix «Космические силы» (Space Force), а также снялась в роли Мэгги вместе с Октавией Спенсер (Octavia Spencer) в триллере кинокомпании Blumhouse/Universal «Ма» (Ma). Диана — восходящая звезда, а СМИ называют ее «новой ведущей актрисой Голливуда». Диана с энтузиазмом занимается общественной деятельностью и оказывает поддержку многим благотворительным организациям, включая детскую больницу St. Jude Children's Hospital, Национальный благотворительный фонд по борьбе с раком молочной железы (National Breast Cancer Foundation) и благотворительный фонд поддержки жертв сексуального и домашнего насилия Joyful Heart Foundation.

Элла Балинска (Ella Balinska) входит в число самых перспективных молодых актрис. Известность ей принесла дебютная роль в фильме «Ангелы Чарли» (Charlie's Angels), вышедшем на экраны в 2019 году, в котором она сыграла одну из главных героинь — бывшего агента MI-6 Джейн Кано. После этого Элла Балинска снялась в долгожданном телесериале Resident Evil для Netflix, съемки которого только что завершились, и в полнометражном художественном фильме «Беги, детка, беги» (Run Sweetheart Run) производства кинокомпании Blumhouse, премьера которого состоялась на кинофестивале Sundance Film Festival в США. Широкой публике фильм будет представлен на Amazon Prime. Следующей ролью Эллы Балински станет Фрей Холланд — героиня эпической видеоигры Square Enix для Playstation 5. Элла Балински хорошо известна в мире моды и благотворительности. Она является международным послом легендарной ювелирной коллекции Panthère de Cartier и получила приглашение от Британского совета моды (BFC) вступить а эту организацию в качестве учредителя благотворительного фонда BFC Foundation. Элла, которая с отличием закончила Гилфордскую школу актерского мастерства, недавно учредила стипендию для обучающихся в ней иностранных студентов, чтобы в процессе обучения актерскому мастерству у них была возможность углубить понимание своей культурной самобытности и аутентичности.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1709324/CPB_40_years_logo_01_Logo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1709325/22SS_PLATES_D2_0048_TRIPLE_COMP_V7_2_NO_CROP_LAYERED_PO_2_1_1.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

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