Новое решение для заводов с ЭДП от Storage & Transfer Technologies и Schenck Process

Новое решение по вдуванию извести для сталелитейных заводов с ЭДП благодаря глобальному партнерству между компаниями Storage & Transfer Technologies (STT) и Schenck Process

МИЛТОН (Онтарио), 29 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- Storage & Transfer Technologies (STT), дочернее предприятие, полностью принадлежащее компании Carmeuse, в партнерстве с компанией Schenck Process, рада представить новую систему вдувания извести для сталелитейных заводов с электродуговыми печами по всему миру. Это сотрудничество объединяет опыт каждой компании в области обращения с известью, транспортировки в плотной фазе и производства извести, чтобы предложить на рынок эффективное решение. Компоненты системы, настраиваемые в соответствии с требованиями каждого сталелитейного завода и характеристиками извести, включают разгрузку грузовиков, хранение в силосах, пневмотранспорт, трубопроводы и органы управления вплоть до впрыскивающего сопла. Эта система может устанавливаться на новые объекты или интегрироваться в существующие объекты.

Безопасность, эффективность, точность и надежность эксплуатации обеспечиваются многолетним опытом работы в сталелитейной промышленности, связанной с производством и транспортировкой извести.

«Ни одна другая компания не может объединить такой широкий спектр знаний, начиная с того, как характеристики сырья и особенности производства влияют на сыпучесть, и заканчивая тем, как известь проходит через систему вплоть до места применения», — заявил вице-президент по продажам и маркетингу компании Carmeuse Фил Пигготт (Phil Piggott). Директор по операционной деятельности компании STT Куинн Шорталь (Quinn Shortal) отмечает, что «каждый объект имеет свои индивидуальные потребности, и мы совместно с нашими клиентами работаем над тем, чтобы система соответствовала их конкретным требованиям и превосходила их ожидания».

«Мы очень рады в партнерстве с компанией STT предоставить сталелитейной отрасли более комплексное и точное решение для вдувания извести, которое появилось в результате многих лет исследований и испытаний технологии вдувания компанией Schenck Process и опирается на ее ключевой опыт в области точного взвешивания и вдувания извести», — заявил директор по продажам компании Schenck Process Брэд Сутер (Brad Suter).

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: https://www.sttsystems.com/systems/lime-injection-systems

Информация о компании Storage & Transfer Technologies (STT)

STT — это глобальная компания, основанная в 1970 году, которая проектирует, устанавливает и обслуживает системы хранения, транспортировки и гашения извести. Компания разрабатывает решения, отвечающие потребностям клиентов и превосходящие их стандарты безопасности, эффективности и надежности. Компания поддерживает клиентов на протяжении всего жизненного цикла их систем, от разработки концепции проекта и заканчивая установкой и техническим обслуживанием. STT является дочерним предприятием, полностью принадлежащим компании Carmeuse.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.sttsystems.com

Информация о компании Carmeuse

Компания Carmeuse, основанная в 1860 году и имеющая представительства в Западной, Центральной и Восточной Европе, Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, является одним из мировых производителей извести и продуктов из нее, имеющих различные области применения. Глобальная штаб-квартира Carmeuse Group расположена в Лувен-ла-Нев (Бельгия) и имеет около 4500 сотрудников. Компания ежегодно обслуживает более 8500 клиентов благодаря сети из 80 заводов и 50 известняковых карьеров.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.carmeuse.com

Информация о компании Schenck Process

Компания Schenck Process — глобальный поставщик экологичных продуктов, комплексных решений и услуг для критически важных областей применения сыпучих материалов. Группа компаний, штаб-квартира которой находится в Дармштадте (Германия), имеет около 3100 сотрудников более чем в 21 стране на 6 континентах и специализируется на продовольственном и горнодобывающем рынках, а также работает в области химической промышленности и материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, инфраструктуры и энергетики.

Ассортимент продукции включает решения для промышленного взвешивания, подачи, транспортировки, измельчения и классификации, просеивания, смешивания и перемешивания, а также соответствующие цифровые приложения.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.schenckprocess.com

SOURCE Storage & Transfer Technologies (STT)