Новые оценки вовлеченности и уровня стресса сотрудников в Великобритании и Западной Европе

Вовлеченность сотрудников в Великобритании и Западной Европе оказалась самой низкой в мире, уровень стресса во время пандемии также уменьшился

Согласно оценкам, низкий уровень вовлеченности сотрудников обходится мировой экономике в $8,1 трлн в год

ВАШИНГТОН, 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- В своем недавнем отчете о состоянии глобального рабочего места (State of the Global Workplace) компания Gallup отметила, что в Великобритании и Западной Европе самый низкий уровень вовлеченности сотрудников в мире — всего 11%. Однако сами сотрудники в регионе высоко оценивают свою жизненную ситуацию (55% указали «благополучно») и редко сообщают об отрицательных эмоциях по сравнению с сотрудниками в других регионах. У западноевропейских сотрудников наблюдалось снижение уровня стресса и гнева, частота, с которой они испытывают грусть, осталась без изменений, а беспокойство выросло всего на три пункта.

В мировом масштабе вовлеченность сотрудников снизилась на два процентных пункта с 2019 по 2020 год, и, по оценке Gallup, такой низкий уровень вовлеченности обходится мировой экономике в $8,1 трлн. В отличие от Западной Европы уровень вовлеченности сотрудников в Восточной Европе вырос на семь процентных пунктов с 2019 по 2020 год, это самый значительный прирост в мире.

В Западной Европе у работающих женщин отмечается более высокая вовлеченность, чем у работающих мужчин (13% и 10% соответственно). При этом женщины сообщают о снижении уровня ежедневного стресса в 2020 году (41%) по сравнению с 2019 годом (47%), возможно, благодаря мерам социальной поддержки, которые были приняты во многих европейских странах и помогли предотвратить значительные потери рабочих мест и безработицу.

Сотрудники по всему миру отмечают более высокий уровень беспокойства, стресса, гнева и грусти в 2020 году, чем в предыдущем году. Больше всего беспокоиться стали в Восточной Европе (+12 пунктов), а доля молодых сотрудников в Восточной Европе, ежедневно испытывающих гнев, выросла вдвое с 2019 по 2020 год.

«Еще до пандемии новые сотрудники просили о рабочих местах, которые могли бы улучшить их жизнь и повысить уровень благополучия. Сделать чью-то жизнь лучше и одновременно повысить производительность сотрудников — все это в руках работодателей», — заявил Па Синян (Pa Sinyan), управляющий партнер компании Gallup в Европе.

Сотрудники компаний во Франции и Великобритании говорят о недостатке уважения на работе (10% и 9% соответственно). Однако эта цифра ниже, чем в большинстве стран Восточной Европы. Например, в Литве 32% сотрудников не чувствуют себя уважаемыми на работе.

В Великобритании 60% сотрудников считают себя благополучными — эта цифра выше, чем в Германии (59%), Франции (42%), Испании (42%) и Италии (41%), но ниже, чем в странах Северной Европы, где самый высокий уровень благополучия — 74%. В целом, в Европе более высокие показатели роста, чем в среднем по миру.

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SOURCE Gallup, Inc.