Новый сегмент: GWM сконцентрируется на разработках в области водородной энергетики

Во время конференции представители компании GWM подробно рассказали о технологии для водородных автомобилей на базе платформы L.E.M.O.N. — комплексном решении для «водородных энергетических систем», которое отвечает всем требованиям к «зеленым» транспортным средствам. Как сообщила компания, GWM создаст глобальную базу данных по водородным топливным элементам для проведения исследований в этой области, а также найма и обучения местных профессионалов в Бразилии интеллектуальной обработке данных и основам чистой энергетики для создания экологически чистого производства.

Еще в 2016 году GWM собрала команду мирового уровня для проведения исследований в области водородной энергетики, систем топливных элементов и автомобильных технологий и стала первым китайским автопроизводителем, присоединившимся к Совету по водороду. В прошлом году компания опубликовала стратегию развития водородной энергетики (Hydrogen Energy Strategy), нацеленную на построение устойчивого и лучшего общества с использованием водородной энергии.

В основе данной стратегии лежит технология для водородных автомобилей на базе платформы L.E.M.O.N., которая охватывает систему исследований и разработок по всем компонентам транспортных средств, три технологические платформы и пять разработок в области производительности. Тысячи проведенных тестов показали, что использование такой системы помогает обеспечивать высокую производительность, надежное качество и низкую стоимость. Платформы Hydrogen Engine(HE), Hydrogen Stack(HS) и Hydrogen Power(HP) служат гарантами лидерства GWM в области водородной энергетики. Например, при использовании платформы HP общий вес вентиля баллона и клапана сброса давления составляет всего треть от веса основных продуктов на рынке, а скорость утечки водорода намного меньше стандартного показателя. Все продукты GWM, созданные с использованием новой технологии, обладают высокими характеристиками в плане мощности (> 200 кВт), эффективности (> 60%), температуре (> 100℃), долговечности (> 20 000 часов) и возможностям подключения (новая энергия + интеллектуальные функции связи).

Проект компании GWM в области водородной энергетики уже достиг первых успехов. В августе 2021 года компания GWM первой в мире завершила ввод в эксплуатацию сотни 49-тонных большегрузных автомобилей с водородным двигателем. Грузовики оснащены системой топливных элементов мощностью 100 кВт — собственной разработкой компании GWM. За счет новой системы топливных элементов данные модели соответствуют требованиям низкотемпературного воспламенения при -30℃ и могут работать при различных условиях эксплуатации.

Компания GWM инвестировала в общей сложности два миллиарда юаней в исследования и разработки в области водородной энергетики. В планах — еще три миллиарда в ближайшие три года для достижения производственной мощности в 10 тыс. единиц. Согласно своей Стратегии водородной энергетики, компания намеревается выйти на лидирующие позиции на мировом рынке водородной энергетики к 2025 году.

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