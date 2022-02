Un nouveau segment, GWM se concentre sur la R&D de l'énergie de l'hydrogène

Lors de la conférence, GWM a mis en avant la « Hydrogen-L.E.M.O.N. Technology », une solution de scénario complet de « systèmes d'alimentation en hydrogène » répondant aux réglementations automobiles. La société a annoncé qu'elle allait mettre en place une base mondiale de R&D sur les piles à hydrogène pour mener des recherches sur la technologie des piles à combustible et recruter et former des talents locaux au Brésil dans le domaine de l'intelligence et des énergies propres pour créer une production verte.

Depuis 2016, GWM a déjà mis en place une équipe de R&D de classe mondiale pour l'énergie de l'hydrogène, les systèmes de piles à combustible et les technologies des véhicules, et est devenue la première société automobile chinoise à rejoindre le Conseil de l'hydrogène. En fait, l'entreprise a officiellement publié l'année dernière la stratégie « Hydrogène Énergie » visant à construire une société durable et meilleure grâce à l'énergie hydrogène.

Au cœur de sa stratégie énergétique pour l'hydrogène, la technologie Hydrogen-L.E.M.O.N. consiste en un ensemble complet de composants montés sur le véhicule, un système de R&D, trois plateformes technologiques et cinq avantages en termes de performance. Des milliers de tests ont montré que ce système de R&D sur les composants montés sur les véhicules peut garantir des performances élevées, une grande qualité et un faible coût. Les plateformes du moteur à hydrogène (HE), de la pile à hydrogène (HS) et de l'alimentation à hydrogène (HP) ont garanti le leadership global de GWM en matière d'énergie hydrogène. Si l'on prend l'exemple de la plateforme HP, le poids total de sa soupape de cylindre et de sa soupape de décharge ne représente qu'un tiers de celui des produits courants du marché, et le taux de fuite d'hydrogène est également bien inférieur à celui spécifié par la norme mondiale. Sur la base de la technologie Hydrogen-L.E.M.O.N., tous les produits d'énergie hydrogène de GWM ont des performances élevées en matière de puissance (>200 kW), d'efficacité (>60 %), de température (>100 ℃), de durabilité (>20 000 heures) et de connectivité (nouvelle énergie + connectivité intelligente).

Actuellement, le projet d'énergie hydrogène de GWM a connu un premier succès. En août 2021, GWM a été le premier au monde à mettre en service près de 100 camions lourds de 49 tonnes fonctionnant à l'hydrogène. Ces camions étaient équipés d'un système de pile à combustible de 100 kW de forte puissance développé indépendamment par GWM. Le système de pile à combustible a permis à ces camions de répondre à l'exigence de haute performance de l'allumage à basse température à -30 ℃ et de servir dans diverses conditions de fonctionnement complexes.

GWM a investi un total de 2 milliards CNY dans le secteur de la R&D sur l'énergie hydrogène, prévoyant d'investir encore 3 milliards CNY dans les trois prochaines années pour atteindre la capacité de production de 10 000 ensembles. Lors du lancement mondial de sa stratégie d'énergie hydrogène, la société a exprimé sa vision de conserver la première place sur le marché mondial de l'énergie hydrogène d'ici 2025.

