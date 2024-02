„nubia Pad 3D II": ZTE präsentiert weltweit erstes 5G+AI-Tablet auf dem MWC24

Das nubia Pad 3D II wurde in Bezug auf Leistung, Erfahrung und Ökosystem umfassend verbessert und steht damit an der Spitze brillenloser 3D-Erlebnisse

Mit der Neovision 3D Anytime-Technologie, die eine Echtzeit-Konvertierung von 2D-Inhalten in 3D unterstützt, kann das nubia Pad 3D II jederzeit atemberaubende 3D-Effekte darstellen

BARCELONA, Spanien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat kürzlich auf dem MWC Barcelona 2024 eine Vielzahl innovativer Terminal-Produkte vorgestellt. Als einer der führenden Entwickler von 3D-Technologien hat ZTE das weltweit erste brillenlose 5G+AI-Tablet, das „nubia Pad 3D II", auf den Markt gebracht. Dieses bemerkenswerte Gerät bietet den Verbrauchern ein wahrhaft immersives, brillenloses 3D-Erlebnis und wird auch weiterhin bahnbrechende 3D-Lösungen für verschiedene Branchen anbieten, die sich dank wegweisender technologischer Fortschritte und der umfassenden Integration von 5G+AI an unterschiedlichste Szenarien anpassen lassen.

Greifbare, verbesserte visuelle 3D-Erfahrung

Das nubia Pad 3D II der zweiten Generation zeichnet sich durch eine verbesserte 3D-Display-Technologie aus, die es den Nutzern ermöglicht, jederzeit und überall eine einzigartige, brillenlose 3D-Erfahrung zu genießen, die von einer KI-Verarbeitungs-Engine unterstützt wird. Es ist mit einzigartigen Flüssigkristalllinsen ausgestattet und verfügt über integrierte Bildverarbeitungsalgorithmen, die 3D-Bilder noch realistischer und lebendiger wirken lassen. Im Vergleich zur ersten Generation bietet dieses Tablet eine um 80 % höhere 3D-Auflösung und eine um 100 % höhere 3D-Helligkeit, wobei 3D-Crosstalk, 3D-Farbe und 3D-Energieeffizienz umfassend optimiert wurden, um das visuelle 3D-Erlebnis der Nutzer zu verbessern.

Auch im Bereich der KI-Algorithmen hat das nubia Pad 3D II deutliche Fortschritte gemacht. Das Tablet ist mit einer KI-Eye-Tracking-Engine ausgestattet, die visuelle Hochgeschwindigkeitssensoren und Augenerkennungsalgorithmen nutzt. Dadurch wird die Reaktionsgeschwindigkeit deutlich erhöht und die genaue Positionierung der Augen des Nutzers in Echtzeit ermöglicht. So lässt sich das 3D-Bild direkt für ein natürlicheres und realistischeres 3D-Darstellungserlebnis nutzen. Dank des ultraweiten Betrachtungswinkels von 86 Grad genießen die Nutzer ein einwandfreies 3D-Erlebnis aus nahezu jeder Richtung.

Kostenlose Konvertierung von 2D zu 3D: die Neovision 3D Anytime-Technologie macht's möglich

Ein weiterer innovativer Durchbruch des nubia Pad 3D II ist die Einführung der Neovision 3D Anytime-Technologie, die eine leistungsstarke Echtzeit-Konvertierung von 2D-Inhalten in 3D unterstützt und den Nutzern ein unvergleichliches visuelles Erlebnis bietet, das auf fortschrittlichen Algorithmen des neuronalen Netzwerks für das „Deep Learning" basiert. Mit nur einem Klick können verschiedene Arten von 2D-Inhalten wie Bilder, Spiele, Videos oder Streaming-Medien sofort in brillenlose 3D-Visualisierungen umgewandelt werden, die atemberaubende 3D-Effekte auf dem Tablet bieten.

Die Anpassungsfähigkeit des nubia Pad 3D II an alle möglichen Szenarien gewährleistet eine perfekte 3D-Darstellung sowohl im Quer- als auch im Hochformat und lässt die Nutzer in ein endloses digitales 3D-Universum und den unendlichen Charme der 3D-Unterhaltung eintauchen. Diese innovative Technologie erweitert nicht nur das Angebot an verfügbaren 3D-Inhalten, sondern ermöglicht jedem Nutzer ein individuelles visuelles 3D-Erlebnis.

Verbesserte 3D-Inhalte für ein szenarioübergreifendes Multi-Screen-Erlebnis

Neben seiner außergewöhnlichen Display-Leistung glänzt das nubia Pad 3D II auch mit einer umfassenden Unterstützung für 3D-Inhalte und deren Erstellung. Im Vergleich zur vorherigen Generation wurde beim nubia Pad 3D II das biomimetische Dual-Kamera-System zum „Super Biomimetic Eye" aufgerüstet und eine neue Generation der KI-Engine eingeführt. Diese innovative Technologie erweitert den Umfang von 3D-Aufnahmen, was zu einer 2,5-fachen Steigerung des optimalen 3D-Aufnahmebereichs führt. Ob bei der Aufnahme von 3D-Fotos und -Videos oder bei der Produktion von 3D-Werbematerialien – das nubia Pad 3D II bietet seinen Nutzern einen größeren kreativen Spielraum und ermöglicht eine einfache und hochwertige Produktion von 3D-Inhalten.

Darüber hinaus unterstützt das neu eingeführte nubia Pad 3D II die Multi-Screen-Zusammenarbeit mit AI 3D. Mit einem ZTE-Smartphone können die Nutzer die Oberflächen von Anwendungen drahtlos auf das Tablet streamen und so die Inhalte der Anwendungen in 3D anzeigen, berühren und steuern. Außerdem kann jedes Gerät, das Miracast unterstützt, ein Display auf dieses Tablet projizieren, sodass eine 3D-Anzeige ohne Kabel möglich ist. Darüber hinaus verfügt das nubia Pad 3D II über eine schnelle bildschirmübergreifende Vorschaufunktion, mit der die Nutzer 3D-Modelldateien, die sie auf einem Laptop erstellt haben, per Drag & Drop direkt auf das Pad ziehen können, wodurch die gemeinschaftliche 3D-Erfahrung noch intensiver wird.

Flaggschiff-Konfiguration der Spitzenklasse, 5G für's 3D-Erlebnis

Was die Leistung angeht, ist das nubia Pad 3D II mit einer Top-Level-Flaggschiff-Kombination aus Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2-Chipsatz mit UFS 4.0 und LPDDR5X ausgestattet, die bis zu 512 GB Speicherplatz bietet und eine immense Rechenleistung und zuverlässige Performance liefert. Ein großer 10000mAh-Akku und eine 66W-Schnellladekombination sorgen für eine verlängerte Akkulaufzeit und nehmen den Nutzern die Sorge um einen leeren Akku. Das nubia Pad 3D II verfügt über einen 12,1 Zoll großen 2,5K-Bildschirm, der eine Auflösung von 2560*1600 und eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz unterstützt. Ergänzt durch symmetrische Vierfach-Lautsprecher, die immersive 3D-Soundeffekte mit DTS:X® Ultra-Technologie wiedergeben, sowie die Dual-Mikrofon-Rauschunterdrückung und 1-Watt-Vollfrequenz-Lautsprecher, bietet das Tablet ein leistungsstarkes und beeindruckendes audiovisuelles Erlebnis.

Das nubia Pad 3D II integriert 5G-Technologie auf innovative Weise. Es basiert auf der führenden Technologie von ZTE im 5G-Bereich und unterstützt die wichtigsten 5G-Bänder, die die meisten Länder weltweit abdecken können, um den Nutzern eine reibungslose und sorgenfreie Verbindung zu bieten.

China Mobile beteiligte sich an der gemeinsamen Einführung des nubia Pad 3D II auf der Veranstaltung. Cui Fang, Experte von China Mobile, erklärte: „China Mobile wird auch künftig mit ZTE zusammenarbeiten, um die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten der brillenlosen 3D-Technologie und der entsprechenden Endgeräte zu erkunden und die reale Welt mit der virtuellen Welt zu verbinden. Ziel ist es, dem Verbraucher mehr Überraschungen und Komfort zu bieten. Unsere intensive Zusammenarbeit wird technologische Durchbrüche vorantreiben und die Entwicklung der Branche fördern, um den Weg für eine bessere Zukunft in der Branche zu ebnen."

Ni Fei, Senior Vice President bei ZTE und President bei ZTE Mobile Devices, betonte: „In den letzten Jahren hat ZTE aktiv in Forschung und Entwicklung für brillenlose 3D-Technologie und Ökosystem investiert. Das nubia Pad 3D II ist das erste Pad in der Branche, das 5G und KI integriert. Es hat erhebliche Fortschritte bei den visuellen 3D-Effekten und der Neovision-3D-Technologie gemacht. Vor dem Hintergrund der 5G-Welle arbeitet ZTE eng mit China Mobile und allen Partnern zusammen, um ein umfassendes 3D-Ökosystem aufzubauen, das es mehr Verbrauchern ermöglicht, in den Genuss von 3D zu kommen."

Angesichts des technologischen Fortschritts ist das brillenlose 3D, das für seine exzellenten Darstellungseffekte und sein immersives Erlebnis bekannt ist, zu einem unvermeidlichen Trend geworden. Abgesehen von Produktaktualisierungen wird ZTE auch weiterhin innovative 3D-Lösungen für verschiedene Branchen entwickeln, unter anderem für das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, den audiovisuellen Sektor, Live-Übertragungen, Videokonferenzen, den Kulturtourismus und Werbedisplays, um so ein umfassendes, führendes brillenloses 3D-Ökosystem für alle Szenarien zu schaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den ZTE-Stand (3F30, Halle 3, Fira Gran Via) auf dem MWC Barcelona 2024 oder informieren Sie sich hier: hhttps://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

FOLGEN SIE UNS:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

MEDIENANFRAGEN: